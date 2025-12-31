El agro liquidó más de USD 1.000 millones en diciembre y cierra el 2025 con el mayor ingreso de dólares en dos años

La suspensión temporal de derechos de exportación, establecida por el Decreto 682/2025, incentivó la liquidación anticipada de dólares REUTERS/Matias Baglietto

El complejo agroexportador de la Argentina, representado por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), informó que durante diciembre de 2025 las empresas del sector liquidaron USD 1.015 millones, cifra que significó un incremento del 33% respecto a noviembre del mismo año.

Este desempeño permitió alcanzar un acumulado anual de USD 31.338.763.371 que superó en USD 6.250 millones lo generado en 2024. Ello implica un aumento del 25% al comparar ambos períodos. El registro previo más relevante corresponde a 2022, año en el que el ingreso de divisas superó los USD 40.000 millones. Ese resultado se dio en un escenario internacional de precios elevados para los commodities, tras la invasión de Rusia a Ucrania, y en el plano local, por la aplicación del “dólar soja”, una medida que el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, impulsó en septiembre y diciembre de ese período.

La CIARA y la CEC reúnen a compañías que explican el 48% de las exportaciones argentinas, consolidando su rol en el flujo de divisas hacia el país. Según datos de ambas entidades, diciembre estuvo marcado por el inicio de los embarques de trigo y cebada, junto con la continuidad de las exportaciones de soja y productos industrializados derivados de la oleaginosa. Estas operaciones se vieron favorecidas por el régimen especial establecido en el Decreto 682/2025, el cual dispuso la suspensión temporal de derechos de exportación para el sector.

El ingreso de divisas registrado durante diciembre respondió al anticipo efectuado en septiembre. Este mecanismo de anticipo de liquidación refleja una modalidad extendida en el comercio de granos, donde la mayor parte de los ingresos se produce con anticipación a la exportación final. En particular, la liquidación de dólares suele anticiparse unos 30 días respecto a la exportación de granos y hasta 90 días en el caso de aceites y harinas proteicas.

El funcionamiento del sector agroexportador se apoya en la transformación de divisas a pesos, proceso que habilita la compra de granos a los productores al mejor precio disponible en el mercado interno. Este flujo resulta esencial para la continuidad del circuito productivo y exportador, ya que la liquidación de divisas está atada a la adquisición previa de materia prima, que luego se exporta en estado original o tras un proceso industrial, explicaron las entidades en un comunicado.

El presidente Javier Milei, durante la exposición Rural de Palermo REUTERS/Matias Baglietto

También detallaron que la variabilidad en la liquidación de divisas responde a un conjunto de elementos que exceden la simple comparación entre períodos. El ciclo comercial de los granos depende de factores como oscilaciones internacionales de precios, retracción de la oferta, volumen y valor proteico de las cosechas, condiciones climáticas, feriados, medidas de fuerza sindicales, modificaciones regulatorias y barreras arancelarias o paraarancelarias impuestas en el exterior. También influyen las exigencias fitosanitarias y de calidad que fijan los países compradores.

En este marco, las comparaciones estadísticas entre diferentes períodos suelen mostrar imprecisiones o inexactitudes, dado que los tiempos de liquidación y exportación obedecen a patrones cambiantes determinados por las condiciones del mercado y los ciclos agrícolas. La CIARA y la CEC enfatizaron que la anticipación en la liquidación de divisas no refleja retrasos ni irregularidades, sino que constituye una práctica habitual adaptada a las necesidades del sector y su inserción en el comercio internacional.

El impacto del complejo oleaginoso-cerealero en la economía argentina resulta significativo. Incluyendo al biodiésel y sus derivados, este conjunto aportó en 2024 el 45% del total de las exportaciones nacionales, según datos del Indec. La harina de soja se ubicó como el principal producto de exportación, seguida por el aceite de soja y el maíz.

Cambios en las retenciones

La evolución del sector en 2025 mostró una relación directa con las modificaciones en la política de retenciones, que incentivaron la comercialización por parte de los productores, en un contexto de precios deprimidos. El 27 de enero, el Gobierno implementó una reducción transitoria en los derechos de exportación para los principales granos, medida que rigió hasta el 30 de junio. Esta decisión llevó la alícuota de la soja del 33% al 26%, la de los subproductos del 31% al 24,5%, y la de maíz, trigo, cebada y sorgo del 12% al 9,5%. En el caso del girasol, la reducción fue del 7,5% al 5,5%.

Posteriormente, el presidente Javier Milei informó que la baja se transformaba en permanente, manteniendo los niveles fijados entre enero y junio. Además, sumó a las exportaciones de carne vacuna y aviar, que pasaron a tributar derechos del 5% en lugar del 6,75%.

En la misma línea, en septiembre de 2025, el Gobierno decidió avanzar con la suspensión de las retenciones para las exportaciones de granos y carnes. Esta medida se extendió hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar un tope de USD 7.000 millones en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE).