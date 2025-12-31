Cuánto cuesta construir una casa de 80 m2 en Buenos Aires

Construir una vivienda de 80 m2 equivale hoy a unos 141 sueldos promedio del sector privado formal.

El sueño de la casa propia suele empezar con una idea sencilla: un terreno y una vivienda funcional, cómoda y pensada a medida. En ese camino, una de las primeras decisiones pasa por definir el tamaño y, sobre todo, el presupuesto necesario para hacerlo realidad. Construir una casa implica evaluar una combinación de factores que influyen directamente en el costo final, desde el tipo de construcción y las terminaciones elegidas hasta los servicios incluidos y los gastos asociados al proceso. Tener un panorama claro de esos números permite dimensionar el proyecto, ajustar expectativas y planificar cada etapa antes de avanzar con la obra.

Claro que las variables al momento de construir son infinitas, pero se puede tener una estimación del costo final unificando algunos criterios. En este caso, para determinar cuánto cuesta construir una casa de 80 m2, se tomará en cuenta el costo de una construcción tradicional (ladrillo) medido por la Asociación de Pymes de la Construcción de Bueno Aires (Apymeco). De acuerdo al organismo, el m2 alcanzó en noviembre un valor de $1.983.640. Ese número no incluye el IVA (se aplica 10,5% sobre la mano de obra y 21% en los materiales) ni la incidencia del terreno. Tampoco contempla el costo de la figura jurídica del emprendimiento ni el beneficio del desarrollo.

Ahora bien, tomando como referencia el valor informado por Apymeco, se puede concluir fácilmente que el costo de edificar una vivienda de 80 m2 es de $158.691.200. A eso habría que sumarle los puntos no contemplados, en caso de que corresponda. ¿Es un valor alto o bajo? Eso depende del bolsillo de cada inversor, una forma de calcularlo es tener en cuenta el salario promedio de los trabajadores registrados de la Argentina. De acuerdo con las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Capital Humano, en septiembre los asalariados del sector privado ganaron en promedio $1.355.988 brutos, lo que equivale a $1.125.470 de bolsillo. Así, si un empleado gastara el 100% de su sueldo en la construcción de una vivienda de 80 m2, tardaría 141 meses en pagarla.

En noviembre, los materiales explicaron la mayor parte del aumento mensual de los costos de construcción.

Un año atrás, en noviembre de 2024, el m2 tenía un valor de $1.567.825, mientras que el sueldo medio de un asalariado formal era de $893.937 netos. En ese momento, entonces, el costo de una casa de 80 m2 era equivalente a 140 salarios. Es decir que el peso relativo de la construcción sobre el bolsillo de los inversores prácticamente se mantuvo estable a lo largo del último año.

El aumento de noviembre

Según el informe de Apymeco, el valor del m2 se encareció 3,20% en el mes de noviembre, con relación a octubre. Es decir que los costos asociados a la construcción subieron por encima de la inflación en el penúltimo mes del año (el IPC fue de 2,5%). Sin embargo, cuando se mira la película completa, se encuentra la situación inversa. En el último año el valor del m2 avanzó 26,5%, en un período en el que la inflación fue de 31,4%.

Volviendo a noviembre, el estudio detalla que el aumento del 3,20% fue consecuencia de una suba del 4,96% en el precio de los materiales. La mano de obra, por su parte, se incrementó sólo 1,07%.

Lo llamativo, en este caso, fue que los ladrillos comunes se encarecieron 15,5%. También aumentaron con fuerza el hierro redondo (6,39%) y los ladrillos huecos cerámicos (3,89%). En contraparte, hubo tres ítems que no presentaron variaciones. Se trata del cemento, las pinturas y los artefactos sanitarios, que se mantuvieron sin cambios a lo largo de noviembre.

En definitiva, los números muestran que construir una casa de 80 metros cuadrados en Buenos Aires sigue siendo una decisión de largo aliento, con costos elevados pero relativamente estables en términos de ingresos. Aunque en el corto plazo los valores pueden moverse por encima o por debajo de la inflación, la comparación interanual sugiere que el esfuerzo económico requerido no se modificó de manera sustancial. Así, más allá de las variaciones mensuales en materiales o mano de obra, el costo de edificar mantiene un peso similar sobre el bolsillo de quienes evalúan avanzar con un proyecto propio.