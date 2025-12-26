Se desplomó la demanda de dólares: según el BCRA, los argentinos compraron USD 3.000 millones menos en un sólo mes

Actualmente, un dólar equivale a S/ 3,72. Foto: difusión

En noviembre, la demanda de dólares por parte de las personas físicas mostró una caída marcada respecto de octubre, mes que estuvo atravesado por el proceso electoral. Según el informe “Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario” del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las “personas humanas” realizaron compras brutas de billetes por USD 1.597 millones y ventas brutas por USD 509 millones. Esto representó una contracción de cerca de USD 3.000 millones en comparación con los USD 4.731 millones adquiridos por individuos en octubre, cuando la compra minorista de dólares trepó a niveles elevados.

El reporte del BCRA consignó que durante noviembre operaron 1,1 millones de personas que compraron billetes, mientras que unos 692 mil vendieron. Estos números reflejan una reducción en la participación de ahorristas de aproximadamente 500 mil personas respecto de octubre, cuando 1,6 millones de individuos compraron dólares y unos 784 mil vendieron.

Menor ritmo de compras

El cambio de tendencia entre octubre y noviembre puede observarse en la comparación directa de los datos oficiales. En octubre, la compra minorista se había ubicado en USD 4.731 millones, consolidando un significativo flujo de demanda de billetes en un mes signado por el calendario electoral y las expectativas de cobertura de activos externos.

El Banco Central explicó que las personas humanas efectuaron compras brutas por USD 1.597 millones durante noviembre y, al mismo tiempo, ventas brutas por USD 509 millones. Los egresos netos de divisas por parte de individuos estuvieron impulsados principalmente por compras netas de billetes sin fines específicos, que totalizaron USD 1.088 millones, según el propio informe. Parte de esas compras, aclaró la autoridad monetaria, “quedan depositadas en cuentas locales o son utilizadas posteriormente para la cancelación de consumos con tarjetas en moneda extranjera” y, por esa razón, “no incrementan necesariamente la posición de activos externos de los hogares”.

La mayor parte de la demanda minorista de noviembre fue compensada por ventas realizadas por los mismos individuos, que ascendieron a USD 509 millones brutos. Esa relación entre compras y ventas explica que el flujo neto de divisas para atesoramiento haya sido menor respecto de meses anteriores.

Ahora bien, cuando se mira un poco más atrás en el tiempo, se observa con claridad cómo la compra de dólares por parte de las “personas humanas” estuvo condicionada por las elecciones legislativas y la demanda contenida en el marco del cepo cambiario.

Desde que se levantaron las restricciones para la compra de dólares se formó una tendencia creciente de la adquisición de moneda extranjera por parte de los argentinos. En abril las “personas humanas” compraron USD 2.077 millones. El saldo se elevó a USD 2.283 millones en mayo, USD 2.468 millones en junio y USD 3.473 millones en julio. Luego, en agosto, hubo una baja considerable a USD 2.448 millones, según los datos publicados por el BCRA, pero en septiembre se produjo un pico máximo de USD 5.130 millones. En octubre, mes de las elecciones, el nivel de compras de dólares por parte de los argentinos descendió levemente a USD 4.731 millones. Fue recién en noviembre cuando se produjo una baja significativa. De hecho, como lo muestra la evolución histórica, se registró en ese mes el menor nivel de demanda de dólares desde la salida del cepo cambiario.

Un dato no menor es que, más allá de las baja demanda de noviembre, desde que el Gobierno eliminó las restricciones cambiarias ya se compraron USD 24.206 millones en el circuito formal.

Resultado cambiario agregado

El informe oficial destacó que, en noviembre, el sector privado no financiero fue comprador neto de moneda extranjera por USD 151 millones en el mercado de cambios. Dentro de ese agregado, la fuerte demanda minorista fue parcialmente compensada por operaciones de otros segmentos de ese sector.

El documento también detalló que el sector real excluyendo oleaginosas y cereales registró ventas netas por USD 806 millones, impulsadas por ingresos relacionados con deuda, inversión extranjera directa y otras operaciones financieras. En paralelo, el sector de oleaginosas y cereales aportó ingresos netos por USD 541 millones, mientras que las entidades financieras vendieron USD 467 millones en el mercado oficial. El Tesoro Nacional, por su parte, fue comprador neto por USD 247 millones, con un aporte adicional del BCRA a través de pagos netos por USD 56 millones.

Estos movimientos se reflejaron en un mercado de cambios con menor presión neta de compra minorista en noviembre, en contraste con los resultados de octubre, cuando la demanda de billetes por parte de los argentinos estuvo muy cerca del máximo.