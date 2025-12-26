Economía

Quién es el jugador argentino campeón del mundo que acaba de invertir en una bodega española

Una firma vitivinícola suma a una celebridad sudamericana a su grupo de inversores y apunta a nuevos mercados internacionales

Guardar
Cría Cuervos amplió su
Cría Cuervos amplió su lista de inversores con la incorporación de una nueva figura del fútbol internacional, que actualmente compite en la liga mexicana y cuenta con una consagración en el máximo torneo de selecciones (AP Photo/Francisco Seco)

La empresa española Cría Cuervos amplió su lista de inversores con la incorporación de una nueva figura del fútbol internacional, que actualmente compite en la liga mexicana y cuenta con una consagración en el máximo torneo de selecciones. Esta llegada se suma a la participación de otros deportistas reconocidos, como Lucas Vázquez e Iván Rakitic, quienes ya forman parte del capital de la marca. La compañía, que atraviesa una etapa de crecimiento y expansión en mercados como México y Estados Unidos, busca consolidarse como referente en el sector vitivinícola vinculado al deporte.

Cría Cuervos surgió en 2020 bajo el liderazgo de Javier Muñoz Lazaga, actual consejero delegado, y el futbolista Pedro Obiang. Desde sus inicios, la empresa apostó por un modelo disruptivo, sin bodega propia, que le permitió enfocarse en la calidad del producto y en el desarrollo de la marca. Rápidamente, la firma ingresó a cadenas de supermercados como El Corte Inglés, Carrefour y Alcampo, así como a empresas de restauración y aerolíneas internacionales. También consolidó su presencia en eventos deportivos, reforzando su perfil vinculado al mundo del deporte. Ahora, la empresa amplió su lista de inversores con la incorporación del futbolista argentino Ángel Correa, actual jugador de los Tigres de Monterrey, quien se sumó al capital de la marca junto a otras figuras del deporte.

En 2024, la facturación de Cría Cuervos superó los dos millones de euros, tras haber iniciado su actividad con 150.000 euros en su primer año. Este salto permitió que la producción anual de la empresa superara las 600.000 botellas, fortaleciendo su presencia en mercados como México, España, Suiza, Croacia, Italia, República Dominicana, Estados Unidos y Perú. La empresa, impulsada por la inversión de celebridades, busca consolidar su posicionamiento y seguir creciendo en el sector vitivinícola.

Ángel Correa se sumó como inversor a la firma española Cría Cuervos, que reúne a celebridades del deporte

Uno de los aspectos que distingue a Cría Cuervos es la participación de figuras reconocidas en la gestión de productos. Lucas Vázquez, lateral del Real Madrid, cuenta con su propia marca de albariño, Fortaleza, mientras que el exfutbolista del FC Barcelona y Sevilla, Iván Rakitic, impulsa el vino Unión, de Ribera del Duero. Según el reporte de Infobae, los precios de estos productos oscilan entre los 19 y 39 euros por botella en la tienda online de la compañía.

El crecimiento de Cría Cuervos también se vio reflejado en la ampliación de su grupo de socios. Junto a la reciente incorporación de Ángel Correa, se sumaron Álvaro Fidalgo, del Club América, y Aaron Jones, jugador de la NFL que pasó por los Green Bay Packers antes de fichar por los Minnesota Vikings. La presencia de estos deportistas, así como la del expiloto de motociclismo Fonsi Nieto, refuerza la estrategia de la marca de asociarse con personalidades del deporte para potenciar su alcance.

La expansión internacional es uno de los objetivos centrales de la compañía. Según informó El Economista de España, la empresa se encuentra negociando su ingreso a cadenas como Wal-Mart en Norteamérica, lo cual permitiría afianzar su desarrollo en México, donde el mercado resulta especialmente relevante para la firma. Además, la marca busca fortalecer su presencia en aerolíneas internacionales y ya mantiene conversaciones con varias compañías del sector.

Cría Cuervos superó los dos
Cría Cuervos superó los dos millones de euros de facturación anual y produce más de 600.000 botellas

La empresa destaca que la ausencia de bodega propia constituye una ventaja, ya que permite centrar los recursos en la selección de viñedos y en la calidad del producto.

El modelo de Cría Cuervos encuentra antecedentes en celebridades internacionales que incursionaron en el mercado de bebidas alcohólicas, como la actriz Cameron Díaz con la marca Avaline y el rockero Jon Bon Jovi con Hampton Water. En España, la propuesta de la empresa apunta a consolidarse como la marca de vinos de los deportistas y a expandir su presencia en segmentos de alto valor agregado.

El crecimiento de Cría Cuervos también se apoya en la diversificación de productos y la presencia en diferentes denominaciones de origen, como Rioja, Ribera del Duero, Albariño y Godello. La empresa orienta su estrategia a captar nuevos consumidores y a consolidar su imagen en mercados internacionales, manteniendo como eje la asociación con figuras reconocidas y la búsqueda constante de nuevos socios.

Temas Relacionados

InversionesÁngel CorreaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 26 de diciembre

El dólar minorista es ofrecido a $1.475 para la venta en el Banco Nación. Las reservas superaron los USD 43.000 millones por primera vez desde agosto

Dólar hoy en vivo: a

Putin financiará la invasión a Ucrania con más impuestos a los rusos en 2026: subirá el IVA al 22%

El propio Ministerio de Finanzas reconoció que la guerra, a la que llaman “operación militar especial”, es una prioridad estratégica a la cual el Kremlin ha decidido garantizar la financiación. Lo pagarán los contribuyentes con el ajuste impositivo

Putin financiará la invasión a

Cuál será la inflación de diciembre y por qué es un dato clave para el dólar, el impuesto a las Ganancias y el monotributo

Las consultoras privadas estiman que el IPC volverá a ubicarse en torno a 2,5%. En enero, comienza el nuevo esquema cambiario y hay dos ajustes fijados por ley

Cuál será la inflación de

Cuál es el nuevo ingreso máximo que fijó la Anses para acceder al cobro de asignaciones familiares

La Administración Nacional de la Seguridad Social estableció cuáles serán los haberes a percibir por los beneficiarios en base a un aumento del 2,47 por ciento

Cuál es el nuevo ingreso

ANSES: quiénes cobran hoy, 26 de diciembre

Este es el día de pagos para titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones de acuerdo con la terminación del DNI

ANSES: quiénes cobran hoy, 26
DEPORTES
Chelsea podría repescar a Aaron

Chelsea podría repescar a Aaron Anselmino del Borussia Dortmund: los motivos

Las sospechosas imágenes de uno de los partidos investigados en Turquía en el marco de una mega causa de apuestas que terminó con 14 futbolistas detenidos

Tras pasar la Navidad en Rosario, Lionel Messi viajará a Uruguay: el motivo

El gesto navideño de una estrella del Barcelona en su ciudad natal: “Reconocer de dónde venimos y sentir orgullo por nuestra ascendencia”

El “Monstruo” Naoya Inoue protagonizará la última gran pelea del 2025 contra Alan David Picasso: hora, cómo verlo en vivo y todo lo que hay que saber

TELESHOW
Lucía Celasco y Nicolás Figal

Lucía Celasco y Nicolás Figal eligieron Nueva York para celebrar su primera Navidad como pareja

Cinthia Fernández contó cómo será su boda con Roberto Castillo y reveló detalles de la propuesta: “Me engañó”

Flor Jazmín Peña celebró el cumpleaños de Nico Occhiato con una emotiva carta: “Qué ganas de ser equipo juntos”

“Yo nunca pierdo”: Ferbo y Flor Regidor se ponen a prueba en #Detaquito

María Becerra explotó contra los haters que cuestionaron sus vacaciones en Finlandia: “¿Vos qué hacés?”

INFOBAE AMÉRICA

Un atentado contra una mezquita

Un atentado contra una mezquita alauita en Siria dejó al menos seis muertos y 21 heridos

La Central Obrera Boliviana anuncia un paro general contra el decreto que elimina la subvención al combustible

“Una sola familia hondureña”: Nasry Asfura apela a la unidad tras ser confirmado como ganador de las elecciones

Científicos plantean que el ser humano cuenta con decenas de sentidos más allá de los clásicos

Raid terrorista en el norte de Israel: un atacante con cuchillo y un auto mató a dos personas antes de ser herido por un civil