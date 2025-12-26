Quién es el jugador argentino campeón del mundo que acaba de invertir en una bodega española

Cría Cuervos amplió su lista de inversores con la incorporación de una nueva figura del fútbol internacional, que actualmente compite en la liga mexicana y cuenta con una consagración en el máximo torneo de selecciones (AP Photo/Francisco Seco)

La empresa española Cría Cuervos amplió su lista de inversores con la incorporación de una nueva figura del fútbol internacional, que actualmente compite en la liga mexicana y cuenta con una consagración en el máximo torneo de selecciones. Esta llegada se suma a la participación de otros deportistas reconocidos, como Lucas Vázquez e Iván Rakitic, quienes ya forman parte del capital de la marca. La compañía, que atraviesa una etapa de crecimiento y expansión en mercados como México y Estados Unidos, busca consolidarse como referente en el sector vitivinícola vinculado al deporte.

Cría Cuervos surgió en 2020 bajo el liderazgo de Javier Muñoz Lazaga, actual consejero delegado, y el futbolista Pedro Obiang. Desde sus inicios, la empresa apostó por un modelo disruptivo, sin bodega propia, que le permitió enfocarse en la calidad del producto y en el desarrollo de la marca. Rápidamente, la firma ingresó a cadenas de supermercados como El Corte Inglés, Carrefour y Alcampo, así como a empresas de restauración y aerolíneas internacionales. También consolidó su presencia en eventos deportivos, reforzando su perfil vinculado al mundo del deporte. Ahora, la empresa amplió su lista de inversores con la incorporación del futbolista argentino Ángel Correa, actual jugador de los Tigres de Monterrey, quien se sumó al capital de la marca junto a otras figuras del deporte.

En 2024, la facturación de Cría Cuervos superó los dos millones de euros, tras haber iniciado su actividad con 150.000 euros en su primer año. Este salto permitió que la producción anual de la empresa superara las 600.000 botellas, fortaleciendo su presencia en mercados como México, España, Suiza, Croacia, Italia, República Dominicana, Estados Unidos y Perú. La empresa, impulsada por la inversión de celebridades, busca consolidar su posicionamiento y seguir creciendo en el sector vitivinícola.

Uno de los aspectos que distingue a Cría Cuervos es la participación de figuras reconocidas en la gestión de productos. Lucas Vázquez, lateral del Real Madrid, cuenta con su propia marca de albariño, Fortaleza, mientras que el exfutbolista del FC Barcelona y Sevilla, Iván Rakitic, impulsa el vino Unión, de Ribera del Duero. Según el reporte de Infobae, los precios de estos productos oscilan entre los 19 y 39 euros por botella en la tienda online de la compañía.

El crecimiento de Cría Cuervos también se vio reflejado en la ampliación de su grupo de socios. Junto a la reciente incorporación de Ángel Correa, se sumaron Álvaro Fidalgo, del Club América, y Aaron Jones, jugador de la NFL que pasó por los Green Bay Packers antes de fichar por los Minnesota Vikings. La presencia de estos deportistas, así como la del expiloto de motociclismo Fonsi Nieto, refuerza la estrategia de la marca de asociarse con personalidades del deporte para potenciar su alcance.

La expansión internacional es uno de los objetivos centrales de la compañía. Según informó El Economista de España, la empresa se encuentra negociando su ingreso a cadenas como Wal-Mart en Norteamérica, lo cual permitiría afianzar su desarrollo en México, donde el mercado resulta especialmente relevante para la firma. Además, la marca busca fortalecer su presencia en aerolíneas internacionales y ya mantiene conversaciones con varias compañías del sector.

La empresa destaca que la ausencia de bodega propia constituye una ventaja, ya que permite centrar los recursos en la selección de viñedos y en la calidad del producto.

El modelo de Cría Cuervos encuentra antecedentes en celebridades internacionales que incursionaron en el mercado de bebidas alcohólicas, como la actriz Cameron Díaz con la marca Avaline y el rockero Jon Bon Jovi con Hampton Water. En España, la propuesta de la empresa apunta a consolidarse como la marca de vinos de los deportistas y a expandir su presencia en segmentos de alto valor agregado.

El crecimiento de Cría Cuervos también se apoya en la diversificación de productos y la presencia en diferentes denominaciones de origen, como Rioja, Ribera del Duero, Albariño y Godello. La empresa orienta su estrategia a captar nuevos consumidores y a consolidar su imagen en mercados internacionales, manteniendo como eje la asociación con figuras reconocidas y la búsqueda constante de nuevos socios.