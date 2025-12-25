Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en enero 2026 con bono incluido

El personal del servicio doméstico recibirá un incremento en enero de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El personal de servicio doméstico, que incluye a las empleadas domésticas, recibirá nuevos valores salariales en enero de 2026, tras la actualización establecida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). El ajuste contempla montos diferenciados según categoría, modalidad y carga horaria, y responde al esquema de incrementos escalonados y bonos que rige para el sector.

El rango más alto corresponde a supervisores, quienes percibirán $3.895,56 por hora con retiro y $4.254,05 por hora sin retiro, mientras que el salario mensual se ubicará en $485.961,09 y $539.711,97, respectivamente. Esta categoría abarca a quienes coordinan y supervisan el trabajo de otros empleados en hogares o comercios.

El personal dedicado a tareas específicas, como cocina o funciones especializadas, tendrá una remuneración de $3.696,15 por hora con retiro y $4.039,45 por hora sin retiro. Los salarios mensuales en este segmento serán de $452.478,51 y $502.101,03, de acuerdo con el esquema difundido por las autoridades laborales.

En el caso de caseros, quienes residen en el domicilio donde desarrollan su labor, el valor por hora será de $3.494,25 y el mensual de $441.806,54. Este grupo incluye a quienes se encargan del mantenimiento y la vigilancia de propiedades, tanto urbanas como rurales.

Las empleadas domésticas percibirán un bono no remunerativo de entre $6.000 y $14.000 en enero de 2026.

Para quienes asisten y cuidan a personas, como adultos mayores, niños o personas con discapacidad, los nuevos valores serán de $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes con retiro, mientras que en la modalidad sin retiro, la remuneración ascenderá a $3.894,43 por hora y $490.745,56 por mes.

En el nivel más extendido, el de personal para tareas generales (limpieza, cocina, mantenimiento y otras labores domésticas), el valor por hora con retiro será de $3.250,10, con un salario mensual de $398.722,14. Para quienes cumplen funciones sin retiro, percibirán $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes.

Bono para empleadas domésticas en enero 2026

Por otra parte, los trabajadores del rubro también cobrarán un bono adicional no remunerativo de $14.000 para quienes cumplen más de 16 horas semanales. Para quienes trabajan entre 12 y 16 horas por semana, el monto será de $9.000, y para quienes prestan servicios por menos de 12 horas semanales, se fijó en $6.000.

En los casos en que una persona realice funciones de diferentes categorías, se le aplicará el salario correspondiente a la tarea de mayor jerarquía. A esto se suma un adicional por antigüedad equivalente al 1% del salario mensual por cada año completo de trabajo, beneficio incorporado desde septiembre de 2021 y calculado a partir de septiembre de 2020, sin efectos retroactivos.

En las zonas consideradas desfavorables, se reconoce un adicional del 30% sobre el salario mínimo.

Para quienes trabajan en zonas consideradas desfavorables, se reconoce un adicional del 30% sobre el salario mínimo. Esta compensación aplica a quienes prestan tareas en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires.

Cabe destacar que la CNTCP había establecido un incremento salarial del 2,7% para las empleadas domésticas, que se aplicó en dos tramos: 1,4% en noviembre y 1,3% en diciembre. Además, se resolvió el pago de un bono no remunerativo durante noviembre y diciembre, que también deberá abonarse en enero de 2026.

Los valores de cada categoría para enero 2025

Supervisores

Con retiro: $3.895,56 por hora / $485.961,09 por mes

Sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 por mes

Personal para tareas específicas (cocina, tareas especializadas)

Con retiro: $3.696,15 por hora / $452.478,51 por mes

Sin retiro: $4.039,45 por hora / $502.101,03 por mes

Caseros

$3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas con discapacidad o enfermedad)

Con retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Sin retiro: $3.894,43 por hora / $490.745,56 por mes

Personal para tareas generales (limpieza, cocina, tareas del hogar y mantenimiento)

Con retiro: $3.250,10 por hora / $398.722,14 por mes

Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Bono para empleadas domésticas: de cuánto es

Empleados que trabajan más de 16 horas semanales: $14.000

Empleados que cumplen entre 12 y 16 horas semanales: $9.000 mensuales

Empleados que prestan servicio menos de 12 horas semanales: $6.000 mensuales