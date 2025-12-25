Economía

Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en enero 2026 con bono incluido

El personal de servicio doméstico recibirá un incremento en sus haberes respecto a la escala salarial de diciembre. De cuánto es el extra no remunerativo

Guardar
El personal del servicio doméstico
El personal del servicio doméstico recibirá un incremento en enero de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El personal de servicio doméstico, que incluye a las empleadas domésticas, recibirá nuevos valores salariales en enero de 2026, tras la actualización establecida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). El ajuste contempla montos diferenciados según categoría, modalidad y carga horaria, y responde al esquema de incrementos escalonados y bonos que rige para el sector.

El rango más alto corresponde a supervisores, quienes percibirán $3.895,56 por hora con retiro y $4.254,05 por hora sin retiro, mientras que el salario mensual se ubicará en $485.961,09 y $539.711,97, respectivamente. Esta categoría abarca a quienes coordinan y supervisan el trabajo de otros empleados en hogares o comercios.

El personal dedicado a tareas específicas, como cocina o funciones especializadas, tendrá una remuneración de $3.696,15 por hora con retiro y $4.039,45 por hora sin retiro. Los salarios mensuales en este segmento serán de $452.478,51 y $502.101,03, de acuerdo con el esquema difundido por las autoridades laborales.

En el caso de caseros, quienes residen en el domicilio donde desarrollan su labor, el valor por hora será de $3.494,25 y el mensual de $441.806,54. Este grupo incluye a quienes se encargan del mantenimiento y la vigilancia de propiedades, tanto urbanas como rurales.

Las empleadas domésticas percibirán un
Las empleadas domésticas percibirán un bono no remunerativo de entre $6.000 y $14.000 en enero de 2026.

Para quienes asisten y cuidan a personas, como adultos mayores, niños o personas con discapacidad, los nuevos valores serán de $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes con retiro, mientras que en la modalidad sin retiro, la remuneración ascenderá a $3.894,43 por hora y $490.745,56 por mes.

En el nivel más extendido, el de personal para tareas generales (limpieza, cocina, mantenimiento y otras labores domésticas), el valor por hora con retiro será de $3.250,10, con un salario mensual de $398.722,14. Para quienes cumplen funciones sin retiro, percibirán $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes.

Bono para empleadas domésticas en enero 2026

Por otra parte, los trabajadores del rubro también cobrarán un bono adicional no remunerativo de $14.000 para quienes cumplen más de 16 horas semanales. Para quienes trabajan entre 12 y 16 horas por semana, el monto será de $9.000, y para quienes prestan servicios por menos de 12 horas semanales, se fijó en $6.000.

En los casos en que una persona realice funciones de diferentes categorías, se le aplicará el salario correspondiente a la tarea de mayor jerarquía. A esto se suma un adicional por antigüedad equivalente al 1% del salario mensual por cada año completo de trabajo, beneficio incorporado desde septiembre de 2021 y calculado a partir de septiembre de 2020, sin efectos retroactivos.

En las zonas consideradas desfavorables,
En las zonas consideradas desfavorables, se reconoce un adicional del 30% sobre el salario mínimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes trabajan en zonas consideradas desfavorables, se reconoce un adicional del 30% sobre el salario mínimo. Esta compensación aplica a quienes prestan tareas en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires.

Cabe destacar que la CNTCP había establecido un incremento salarial del 2,7% para las empleadas domésticas, que se aplicó en dos tramos: 1,4% en noviembre y 1,3% en diciembre. Además, se resolvió el pago de un bono no remunerativo durante noviembre y diciembre, que también deberá abonarse en enero de 2026.

Los valores de cada categoría para enero 2025

Supervisores

  • Con retiro: $3.895,56 por hora / $485.961,09 por mes
  • Sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 por mes

Personal para tareas específicas (cocina, tareas especializadas)

  • Con retiro: $3.696,15 por hora / $452.478,51 por mes
  • Sin retiro: $4.039,45 por hora / $502.101,03 por mes

Caseros

  • $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas con discapacidad o enfermedad)

  • Con retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes
  • Sin retiro: $3.894,43 por hora / $490.745,56 por mes

Personal para tareas generales (limpieza, cocina, tareas del hogar y mantenimiento)

  • Con retiro: $3.250,10 por hora / $398.722,14 por mes
  • Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Bono para empleadas domésticas: de cuánto es

  • Empleados que trabajan más de 16 horas semanales: $14.000
  • Empleados que cumplen entre 12 y 16 horas semanales: $9.000 mensuales
  • Empleados que prestan servicio menos de 12 horas semanales: $6.000 mensuales

Temas Relacionados

Empleadas domésticasCasas particularesPersonal domésticoSalariosEscalas salarialesÚltimas noticias

Últimas Noticias

La deuda externa aumentó a USD 316.935 millones durante el tercer trimestre de 2025

El Indec informó que el endeudamiento externo creció 3,2% respecto a los tres meses previos. Cómo están compuestos los pasivos

La deuda externa aumentó a

Multas automáticas: la advertencia de los tributaristas tras la solución que presentó Caputo

Si se aprueba el proyecto de Inocencia Fiscal el viernes, luego del vencimiento, ARCA va a enviar un recordatorio en vez de aplicar directamente la multa. Los contadores quieren que se modifique la ley

Multas automáticas: la advertencia de

7 de cada 10 argentinos recortó sus gastos en los últimos tres meses, según una encuesta

El recorte fue más intenso en los sectores de menores ingresos y entre las mujeres, en un contexto de caída del consumo y priorización de gastos esenciales, de acuerdo a un estudio de la UBA

7 de cada 10 argentinos

Juicio por la expropiación de YPF: Burford anticipó que le pedirá a la jueza Preska que declare a Argentina en desacato

La solicitud, que también incluirá el pedido de sanciones, se dará en el contexto de la supuesta falta de entrega de comunicaciones de funcionarios locales. El evento que protagonizará Milei en EEUU cuando la magistrada deba decidir

Juicio por la expropiación de

Cuántos dólares le faltan al Gobierno para cubrir los vencimientos de deuda de enero

En las últimas semanas, el Tesoro aceleró la compra de divisas. Además, le ingresarían los dólares de una privatización clave en los próximos días. Cuáles son las alternativas para no pagar en efectivo

Cuántos dólares le faltan al
DEPORTES
Los primeros 15 movimientos oficiales

Los primeros 15 movimientos oficiales del mercado de pases de la Liga Profesional

Los mundiales de ajedrez Rápido y Blitz en Qatar, los nuevos desafíos de Faustino Oro

El veredicto de la FIA que abrió una “carrera armamentística” en la F1: la inesperada ventaja que podría tener el Alpine de Colapinto

La FA acusó al Cuti Romero por “conducta agresiva” en su expulsión ante Liverpool y podría recibir una sanción adicional en Tottenham

“Elijo Creer”, segunda parte: la ola de coincidencias que ilusiona a los hinchas argentinos de cara al Mundial 2026

TELESHOW
El verdadero motivo por el

El verdadero motivo por el que Evangelina Anderson e Ian Lucas dejaron de seguirse en Instagram: “Queríamos ver”

Zaira Nara contó cuál es el vínculo que tiene actualmente con Mauro Icardi y la China Suárez: “Yo siempre estoy”

Oriana Sabatini mostró su rutina de entrenamiento navideña en la etapa final de su embarazo

Rocío Marengo celebró el alta de su hijo con una emotiva foto en su casa: “Una sensación imposible de explicar”

Ángela Torres recordó las críticas sobre su cuerpo mientras estaba creciendo: “Fue muy traumático”

INFOBAE AMÉRICA

Cruenta Navidad

Cruenta Navidad

En el Año de la Serpiente, “Zootopia 2″ y uno de sus personajes despiertan furor en China

Charles Mingus y Art Blakey, dos leyendas del jazz con un inmenso legado que se mantiene vivo

Trinidad y Tobago investiga el vuelo de drones sobre aeropuertos con presencia militar de EEUU en medio de la tensión con Venezuela

La fascinación milenaria por la sangre: vampiros, enfermedades y el precio insólito de la vida