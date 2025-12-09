Economía

Confirmaron el aumento para las empleadas de casas particulares: cuáles son los nuevos valores fijados

Además, el personal doméstico recibirá un extra no remunerativo durante el último mes del año que se sumará al aumento salarial de 1,3% y el aguinaldo

El personal doméstico también percibirá el bono no remunerativo en enero de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde noviembre de 2025 rige un nuevo aumento en las remuneraciones mínimas para el personal de casas particulares, afectando a miles de trabajadoras en todo el país. La medida fue adoptada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), dependiente del Ministerio de Capital Humano, tras un acuerdo entre representantes del sector empleador y trabajador. Sin embargo, terminó por oficializarse esta madrugada.

El ajuste contempla un incremento escalonado que impacta tanto en los salarios mensuales como en los valores horarios de quienes se desempeñan en el servicio doméstico. La resolución, publicada hoy en el Boletín Oficial, también introduce un pago extraordinario no remunerativo, sumándose a los haberes durante los meses de noviembre y diciembre.

La actualización intenta recomponer el poder adquisitivo del sector, uno de los más vulnerables del mercado laboral. De acuerdo con la normativa, las adecuaciones tendrán alcance nacional y se incorporarán al salario básico en etapas previstas.

El personal doméstico recibirá un extra no remunerativo durante el último mes del año que se sumará al aumento salarial de 1,3% y el aguinaldo (REUTERS).

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció que a partir de noviembre de 2025 las remuneraciones mínimas aumenten un 1,4% respecto a los valores vigentes en septiembre. Esta suba se aplica tanto en los salarios mensuales como en las horas trabajadas, alcanzando a todas las categorías comprendidas bajo la Ley N° 26.844.

Mientras tanto, en diciembre de 2025, el incremento será de 1,3% sobre los salarios ajustados en noviembre.

La presidenta de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, Sara Alicia Gatti, fue la funcionaria encargada de firmar la resolución, oficializando los valores y detalles operativos para la aplicación de la medida.

Pago extraordinario

El acuerdo también contempla un pago adicional no remunerativo que se abonará junto a los salarios de noviembre y diciembre. La suma es de 14.000 pesos para quienes trabajen 16 horas semanales o más, 9.000 pesos para las empleadas que presten servicios entre 12 y menos de 16 horas, y 6.000 pesos para aquellas con jornadas inferiores a 12 horas semanales.

Este plus se incorporará de manera remunerativa al salario a partir de enero de 2026. El objetivo es compensar la pérdida de poder de compra durante el tramo final del año, y su carácter transitorio busca evitar demoras en la recomposición salarial del sector.

Esta medida impacta sobre los ingresos de más de 1,3 millones de personas empleadas de casas particulares en Argentina. Desde septiembre no se habían registrado incrementos salariales en el sector, ya que el último acuerdo paritario estableció un aumento del 6,5% distribuido entre julio, agosto y septiembre. Según los datos recopilados, “los pagos que perciben las trabajadoras superan en al menos $2.000 por hora los valores oficiales”.

Con el ajuste del 1,4% en los haberes mínimos correspondiente a noviembre ya abonado, y en función de las escalas vigentes de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), puede establecerse cómo quedarán los salarios tras el aumento del 1,3% previsto para diciembre.

En la modificación más reciente, el personal de tareas generales —donde se incluye la limpieza— recibió dos valores diferenciados según el tipo de contratación. El valor por hora para empleados con retiro en diciembre es de $3.135,96, y para quienes cumplen funciones sin retiro es de $3.383,53. Estos valores corresponden a quienes no superan las 24 horas semanales con un solo empleador y funcionan como referencia, dado que en la realidad los pagos pueden duplicar esos montos y situarse entre $6.000 y $8.000 por hora según la región.

El sistema salarial para el sector de casas particulares contempla distintas categorías, aunque las tareas generales aglutinan la mayor proporción de trabajadores bajo relación de dependencia en domicilios privados. Entre esas actividades se encuentran el mantenimiento, la limpieza y el orden de viviendas, departamentos o pequeños comercios, independientemente del tamaño del lugar o la carga horaria.

Antigüedad, zona desfavorable y aguinaldo

La persona que desempeñe tareas de distintas categorías recibirá el salario correspondiente a la función superior. Además, por antigüedad, se suma el 1% del salario mensual por cada año completo trabajado. Este adicional fue incorporado a partir del 1 de septiembre de 2021 y se calcula desde el 1 de septiembre de 2020, sin retroactividad.

Las empleadas domésticas cobrarán un bono no remunerativo en diciembre de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existe también un adicional del 30% sobre el salario mínimo para quienes se desempeñan en zonas consideradas desfavorables. Esta compensación abarca a quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires.

Con respecto al Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) señala que este beneficio corresponde también al personal doméstico y se liquida al finalizar los semestres de junio y diciembre. El cálculo se realiza sobre el 50% del mejor haber del semestre.

“Si la prestación de servicios es inferior a los seis meses, deberá liquidarse en forma proporcional a los meses trabajados (Ley de Contrato de Trabajo)”, especifica ARCA. A modo ilustrativo, si la trabajadora cumplió tareas durante cuatro meses del semestre, percibirá el 66,67% —equivalente a 4 de los 6 meses— de la mitad del sueldo más alto recibido en ese lapso.

Los valores de cada categoría para diciembre 2025

Supervisores

  • Con retiro: $3.783,32 por hora / $471.961,06 por mes
  • Sin retiro: $4.143,71 por hora / $525.691,97 por mes

Personal para tareas específicas (cocina, tareas especializadas)

  • Con retiro: $3.582,80 por hora / $438.483,53 por mes
  • Sin retiro: $3.926,79 por hora / $487.121,05 por mes

Caseros

  • $3.383,53 por hora / $427.807,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas con discapacidad o enfermedad)

  • Con retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 por mes
  • Sin retiro: $3.783,32 por hora / $476.759,57 por mes

Personal para tareas generales (limpieza, cocina, tareas del hogar y mantenimiento)

  • Con retiro: $3.135,96 por hora / $384.722,14 por mes
  • Sin retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 por mes

