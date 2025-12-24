Pagos con PIX en Brasil: los bancos pierden contra las fintech y se quedan fuera de un millonario negocio en el verano

La integración de billeteras argentinas con Pix fortalece la conectividad financiera entre ambos países durante las temporadas turísticas (Reuters)

Los argentinos que viajen a Brasil durante el verano podrán pagar directamente en pesos desde una cuenta local, tal como ya lo hicieron el año pasado. Pero hay una salvedad: sólo podrán hacerlo a través de apps de fintech y no de entidades bancarias. De esta forma, los bancos se estarían quedando afuera de un negocio millonario, que según estimaciones de mercado mueve alrededor de USD 2.000 millones en temporada alta.

Pagos PIX es un esquema de pago cuenta a cuenta que ya existe en suelo brasileño hace cinco años. En Argentina se replicó un esquema parecido a través de Transferencias 3.0, que permite pagos cuenta a cuenta en moneda local.

Desde el año pasado, las billeteras virtuales pusieron en marcha un original sistema mediante el cual los argentinos pueden pagar en el país vecino desde sus cuentas en pesos. El comerciante brasileño recibe su pago en reales.

Las que lideraron esta propuesta fueron las billeteras autorizadas a operar con criptomonedas. Sucede que detrás de la operación de pago en pesos y cobro en reales hay una compensación en monedas estables, o stablecoins. En cuestión de milisegundos, la billetera compra USDT (que tiene un valor de 1 a 1 en relación al dólar) y luego los vende para finalizar todo el circuito.

La operatoria tuvo una enorme aceptación entre los turistas argentinos que viajaron a Brasil. Pero este año su uso se multiplicará porque ya todos están advertidos de esta posibilidad, que es mucho más conveniente que ir con dólares físicos y cambiarlos por reales. El tipo de cambio que suelen aplicaron las entidades habilitadas en ciudades como Río de Janeiro es mucho peor que el de mercado.

Diversas apps permiten elegir entre fondos en pesos y criptomonedas para pagar en Brasil (Photo by: PYMCA/UIG via Getty Images)

Para esta temporada también se incorporó Mercado Pago, que hace apenas tres semanas anunció que todos sus usuarios podrán pagar con PIX cuando realicen compras en Brasil.

Esta novedad fue la gota que rebalsó el vaso para los bancos. Ocurre que las billeteras digitales de las entidades bancarias no pueden ofrecer a sus usuarios la modalidad que ya hace más de un año pusieron en funcionamiento las fintech.

Rafael Soto, el CEO de MODO, la billetera que utiliza la mayoría de los bancos, es quien encabezó las negociaciones con el Banco Central. El motivo de la negativa de las autoridades es que las entidades bancarias no están autorizadas a operar con criptomonedas. Por lo tanto no podrían realizar la misma operatoria que las billeteras cripto que compran y venden USDT.

Claro que la cuestión se puso más espesa cuando apareció en escena Mercado Pago, que si bien tampoco opera con criptomonedas sí pudo implementar pagos PIX. “Queremos las mismas condiciones que Mercado Pago para que nuestros clientes puedan operar en Brasil”, le explicaron desde MODO a las autoridades del BCRA.

Otra alternativa explorada para efectuar la operación cambiaria tampoco fue aceptada, que es pasar todo por el mercado de contado con liquidación. Sin embargo, el Central también se negó a esta opción, presumiblemente por el riesgo de un salto en la brecha cambiaria durante el verano. La demanda de las entidades hubiera resultado significativa en este mercado en caso de resultar habilitada.

El pago con PIX evita a los argentinos tener que cambiar reales en Brasil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El BCRA dio el visto bueno, finalmente, para que las transacciones de los bancos sean canalizadas a través del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Sin embargo, el cepo cambiario metió la cola.

Por una regulación de la época de Sergio Massa como ministro de Economía, esa compra y venta de dólares que eventualmente efectúen los bancos está alcanzada por una percepción a cuenta de Ganancias.

Se trata de un gravamen que se impuso cuando la brecha se acercó al 100% y ya no alcanzaba con el impuesto PAIS al 35% para desalentar las operaciones a través del mercado oficial. En particular, lo que se lograba con esa percepción era encarecer las compras con tarjeta de crédito en el exterior.

Aunque el impuesto PAIS se eliminó este año, esa percepción quedó vigente y hace inviable la aplicación de PIX para los usuarios de billeteras bancarias. El motivo es que pagarían un 20% más caro por cada transacción que la efectuada por una billetera perteneciente a una fintech o cripto.

En los últimos días, hubo negociaciones con ARCA para destrabar la situación y que se deje de aplicar la percepción, pero por ahora sin resultados satisfactorios.

A pesar de todas las trabas, solo un banco puso el servicio de pago con PIX a disposición de sus clientes. Se trata de Brubank, que ya hace varios meses que permite a sus usuarios utilizar el “botón PIX” en Brasil para pagar en cualquier comercio de ese país contra un débito de la caja de ahorro en pesos.