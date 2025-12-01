Boom de pagos con Pix: guía para gastar con pesos argentinos y criptomonedas en Brasil

Aplicaciones como Mercado Pago, Lemon y Satoshi Tango permiten elegir entre fondos en pesos y criptomonedas para pagar en Brasil (Photo by: PYMCA/UIG via Getty Images)

La adopción de Pix, el sistema de pagos instantáneos del Banco Central de Brasil, transformó la forma en la que argentinos y extranjeros resuelven consumos en comercios, hoteles y transporte. En el último año, el listado de billeteras y plataformas argentinas que ofrecen posibilidad de pagos con Pix se amplió y hoy un turista puede elegir entre soluciones locales y globales para abonar con pesos o criptomonedas, sin necesidad de usar billetes o tarjetas. Esta integración resultó clave para quienes buscan evitar las restricciones cambiarias y las comisiones de medios tradicionales.

Lo llamativo del método es que, tal como está siendo diseñado en la Argentina, permite pagar consumos en el exterior en pesos a través de un tipo de cambio financiero más caro que el dólar Banco Nación -el primero supera los $1.500 mientras que el segundo está en $1.475- sin pagar el 30% de percepción a cuenta de Ganancias o Bienes Personales que lleva al dólar tarjeta a 1.915,50 pesos. El truco: usan dólares financieros o cripto, sin pasar por el Mercado Libre de Cambios.

Pix: qué es y cómo opera

Pix surgió en 2020 con el objetivo de simplificar las transferencias y los pagos electrónicos en Brasil. Su implementación, habilitada por el Banco Central de Brasil, permitió pagos en tiempo real entre cuentas bancarias, billeteras y comercios. El sistema utiliza tecnología de QR o “chave Pix” –correo electrónico, número de teléfono, documento o clave alfanumérica– y eliminó la dependencia del efectivo. El uso es simple: basta con escanear el código QR del comercio o ingresar la información del vendedor para transferir el monto exacto solicitado. Pix opera durante todo el año y en cualquier horario.

Rápidamente la herramienta se popularizó en el país sudamericano. Hoy, más de 150 millones de personas usan Pix y se realizan cerca del 70% de las transacciones digitales del país a través de esta red. Comercios, ferias, taxis y plataformas de delivery sumaron la opción por la agilidad y amplitud de cobertura.

La integración de billeteras argentinas con Pix fortalece la conectividad financiera entre ambos países durante las temporadas turísticas (Reuters)

La migración de Pix entre turistas argentinos

Argentina es la principal fuente de turismo para Brasil, con más de dos millones de visitantes anuales según el Ministerio de Turismo de Brasil. El flujo se mantuvo incluso durante períodos de inestabilidad cambiaria. Los turistas argentinos solían enfrentar obstáculos recurrentes relacionados con el acceso a divisa local, límites para extraer dinero del cajero, comisiones por uso de tarjetas y restricciones en las operaciones de cambio.

La interoperabilidad de sistemas permitió a fintech locales conectar recursos en Argentina con la infraestructura de Pix en Brasil. Así, se habilitó el pago directo desde fondos en pesos o criptomonedas, accediendo al tipo de cambio vigente informado antes de cada transacción. El usuario gana previsibilidad, ya que conoce cuánto gasta y evita sorpresas al retornar al país.

Plataformas argentinas que permiten pagar con Pix

Actualmente, los turistas argentinos encuentran una oferta creciente de billeteras y plataformas que facilitan pagos con Pix. Entre las pioneras y actuales opciones figuran:

Belo: Apareció entre las primeras billeteras en acercar pagos con Pix a los usuarios argentinos. Permite transferencias entre cuentas, pagos en comercios y transferencia de fondos desde pesos o criptomonedas utilizando la infraestructura Pix.

Takenos: Se sumó como opción para transferencias inmediatas y pagos en comercios brasileños. Opera sobre fondos en pesos, con conversión directa al real y sin necesidad de usar efectivo.

Fiwind: Ofrece solución para quienes desean viajar sin billetes ni tarjetas físicas. Facilita transferencias a comercios y personas en Brasil utilizando los canales de Pix. La interfase detalla monto, cotización y destino de la operación.

Cocos: Agregó la funcionalidad de pagos instantáneos en Brasil y se distingue por permitir el uso de su saldo en pesos o stablecoins. El usuario puede optar por envío de dinero o abono en comercios.

Satoshi Tango: Desarrolló una integración amplia con Pix y habilitó pagos tanto en pesos como en USDT (Tether) , la stablecoin más utilizada en la región. “Con esta herramienta rompemos las barreras entre las criptomonedas y la economía real. Queremos que los argentinos puedan viajar a Brasil y usar sus activos digitales sin preocupaciones financieras, incluso quienes aún no se animaron a invertir en cripto, pueden usar nuestra app para pagar en pesos en el país vecino”, afirmó Matías Bari , CEO de Satoshi Tango.

Prex: Entró en el segmento de pagos transfronterizos al permitir abonos en comercios de Brasil con fondos en pesos y conversiones inmediatas usando Pix. Presenta alternativas tanto vía QR como con el dato de la “chave Pix”.

Lemon: Desplegó la posibilidad de realizar consumos mediante la red Pix, combinando saldos en pesos y criptomonedas. El modelo apunta a usuarios jóvenes y a turistas que buscan minimizar costos y comisiones en transacciones internacionales.

Estas billeteras permitían pagos en Brasil ya en la temporada de verano pasada y constituyen la base sobre la que el panorama siguió creciendo. Cada plataforma ofrece variantes en cuestión de promociones, tipo de cambio, tarifas, beneficios con cripto y experiencia de usuario.

El pago con Pix agiliza consumos cotidianos y facilita el acceso de turistas argentinos a servicios brasileños

Nuevos actores: Mercado Pago, Binance Pay y BindX

Durante el último año, la competencia se intensificó con la llegada de soluciones de mayor escala y con la propuesta de APIs para integración de terceros.

Mercado Pago : Incorporó la función para pagos con Pix directamente a través de su app. Los usuarios eligen entre escanear un QR en reales o ingresar la “chave Pix” del comerciante. El pago se debita en pesos y el sistema informa el valor en reales que se abona, mostrando la cotización utilizada y garantizando la operación sin aranceles extra.

Binance Pay: Lanzó la función para transferir pagos con Pix desde cuentas argentinas, tanto en pesos como en USDT. Permite el uso de saldo cripto, facilita consumos en comercios o servicios que habilitan Pix y centraliza la experiencia en la app. La empresa apunta a captar turistas y residentes argentinos que ya mueven fondos a través de criptomonedas, asegurando compatibilidad operativa y verificación de los montos en tiempo real.

BindX: Promueve una API Pix orientada a empresas, agencias de viaje y otras fintech que deseen cubrir las necesidades de sus clientes sin desarrollo propio. Actúa como integrador para canalizar pagos y cobros entre la Argentina y Brasil y ofrece escalabilidad para futuros servicios.

Estas incorporaciones consolidaron la interoperabilidad y abrieron la puerta a promociones, recompensas y optimización del proceso de pago, tanto desde el lado del usuario como de las empresas que buscan ampliar su base de clientes turísticos.

Cómo se realiza un pago con Pix desde la Argentina

La operatoria básica consiste en cargar fondos en pesos o criptomonedas en la billetera elegida; el usuario puede escanear el QR que exhibe el comercio brasileño o ingresar la “chave Pix”. El sistema muestra el valor en reales y la cotización aplicada; luego descuenta el importe en pesos o cripto del saldo. La gran mayoría de plataformas permite consultar comprobantes y revisar la actividad, y algunas incluyen la opción de recibir promociones en función de montos o frecuencia de uso.

Estos pagos reducen la manipulación de efectivo y optimizan la logística, tanto para turistas como para comerciantes. El tipo de cambio suele estar actualizado al instante y puede revisarse antes de aprobar el pago, lo que suma transparencia a la operatoria.

La cautela regulatoria limita la incorporación de Pix en la banca tradicional, mientras las fintech amplían su oferta para turistas y viajeros

Qué sucede con los bancos tradicionales

Mientras las fintech avanzan, los bancos mantienen un ritmo más pausado. Una fuente del sector explicó: “Para mí los bancos pueden y pronto lo van a hacer. Pero por las dudas están chequeando con el BCRA. Los bancos son cautelosos, porque una metida de pata y el Central los sanciona. Las billeteras se tiran a la pileta y después ven si había agua. Pero es cierto que las sanciones para ellos son más leves o inexistentes”. Los bancos aguardan aprobaciones formales del Banco Central de la República Argentina antes de ofrecer estas herramientas de forma masiva.

Impacto sobre el turismo argentino y el comercio brasileño

El turismo de Argentina sigue representando uno de los flujos económicos más significativos para Brasil, con un aporte anual superior a los mil millones de dólares. Solo el Carnaval de Río recibe más de 1,5 millones de turistas internacionales, gran parte de ellos argentinos, en cada edición. La expansión del pago digital a través de Pix redujo barreras al consumo, transparentó comisiones y sumó seguridad. Además, los comercios de Brasil ven en estas alternativas una forma de multiplicar operaciones y disminuir riesgos por manejo de efectivo.

Este proceso acompaña una tendencia general en la región hacia la digitalización financiera y el desarrollo de nuevas soluciones para viajes internacionales.