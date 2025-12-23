El dólar se mantuvo estable y se encamina a terminar el año un 5% debajo del techo de las bandas cambiarias

En 2025 el dólar oficial anota una suba de 40,6%.

Quedan solo tres ruedas operativas de 2025 y los precios del dólar en el segmento mayorista y al público continúan reflejando una inusual estabilidad.

Así, las bandas cambiarias establecidas el 11 de abril este año -con una recalibración mensual del 1%- se aproximan a un fin de ciclo con el objetivo cumplido, pues el dólar mayorista quedó ahora un 5% debajo de ese límite superior. A partir de enero, regirá un esquema más flexible, con bandas sujetas a la evolución de la inflación.

El proceso tuvo sus episodios de estrés. La divisa testeó el techo del régimen cambiario entre el 17 y el 19 de septiembre, con ventas forzadas del BCRA por USD 1.100 millones, en el marco de un tenso clima político e intensa dolarización de carteras, y también en octubre -en este caso con ventas de contado del Tesoro argentino y del Tesoro de EEUU-.

Este martes el mayorista descontó un peso o 0,1%, a $1.451 para la venta. “El volumen operado mostró una recuperación significativa, con un aumento del 38% y un total negociado de USD 645 millones“, precisó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El tipo de cambio oficial mantiene una variación de solo 50 centavos en el mes de diciembre y cotiza 41 pesos o 2,7% debajo del precio precio a las elecciones legislativas del 26 de octubre. En 2025 el tipo de cambio oficial alcanza una suba de 419 pesos o 40,6%, unos diez puntos por encima de la inflación anual.

El Banco Central estableció en el marco de bandas cambiarias un límite superior de $1.522,55, lo que deja al dólar mayorista a 71,55 pesos o 4,9 por ciento.

La divisa en el Banco Nación finalizó por quinto día consecutivo a $1.475 para la venta. Se trató de la cuarta rueda seguida sin variantes si se descuenta el movimiento del martes de la semana anterior. El BCRA informó que en las entidades financieras el billete minorista promedió $1.475,41 para la venta y $1.423,41 para la compra.

“En el mercado de cambios, el mayorista repitió la historia de las últimas ruedas, en una jornada con acotada volatilidad“, indicó Proficio Investment.

Un reporte de Max Capital refirió que “los datos publicados ayer por el BCRA confirmaron la venta por USD 164 millones realizada el jueves pasado, ya que los depósitos (del Tesoro) en moneda extranjera cayeron en ese monto, mientras que los depósitos en pesos aumentaron en una cifra similar. Al 18 de diciembre, los depósitos en dólares se ubicaban en USD 1.836 millones y se espera que aumenten en USD 707 millones en los próximos días, tras la nueva concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue”.

“Este monto se sumaría a los USD 1.836 millones que el Tesoro tiene actualmente depositados en el BCRA y podría utilizarse para afrontar los pagos de deuda de enero, para los cuales el Gobierno aún necesitaría conseguir alrededor de USD 1.650 millones”, puntualizó la ALyC.

“Más allá de la ampliación del canje, tal como refleja el ‘contado con liquidación’, el dólar mayorista continúa estable alrededor de los $1.450 ante la expectativa de una mayor oferta financiera a raíz principalmente de las liquidaciones de las emisiones corporativas y provinciales de los últimos meses. De ahí que los operadores siguen atentos a las compras del Tesoro, y a futuro del BCRA aprovechando una gradual remonetización de la economía, dentro de la estrategia de acumulación de reservas”, aportó el economista Gustavo Ber.

“La dinámica se dio en un contexto atravesado por la expectativa política y por las definiciones que el Gobierno viene delineando para el esquema cambiario de 2026, luego de varios días de avances moderados en el tipo de cambio mayorista”, expresó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

En el plano monetario y financiero, el BCRA anunció una nueva fase del programa de remonetización a partir de 2026, orientada a consolidar la estabilidad de precios y avanzar hacia una convergencia inflacionaria con estándares internacionales.

“A partir de enero, la banda cambiaria ajustará mensualmente en función de la inflación observada, con un rezago de dos meses, introduciendo un esquema de mayor flexibilidad respecto del crawl previo”, señalaron los expertos de TSA Bursátil.

A $1.451, el dólar mayorista cede 50 centavos en diciembre y opera 41 pesos debajo del precio previo a las eleciones legislativas

En paralelo, se lanzó un programa de acumulación de reservas, condicionado al flujo de la balanza de pagos y con una participación diaria máxima del 5% del volumen del mercado de cambios, en un contexto de aumento esperado en la demanda de base monetaria desde 4,2% a 4,8% del PBI.

“El ministro de Economía Luis Caputo reforzó el mensaje de credibilidad del régimen cambiario, descartando que el cambio implique una aceleración permanente del ajuste y señalando que la falta de acumulación previa de reservas respondió a la necesidad de atender vencimientos de deuda heredados. En este marco, destacó que la normalización del acceso al financiamiento permitirá que el BCRA asuma un rol más activo en la acumulación de divisas”, acotaron desde TSA Bursátil.