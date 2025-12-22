Jornada financiera: se afianzaron los bonos y crecieron las reservas gracias al oro récord

Los activos argentinos operaron con escasas variantes en la plaza local y el exterior.

La rueda financiera de este lunes transitó con escasas variantes y todo parece indicar que la irrupción de nuevos fundamentos para aportarle dinámica al mercado no asomará hasta iniciado el 2026.

Los agentes financieros siguen pendientes del avance legislativo de los proyectos de Presupuesto y reforma laboral, a la vez que en el plano cambiario se extendió una llamativa estabilidad en las cotizaciones, que los analistas atribuyen desde la semana anterior a ventas puntuales efectuadas por el Tesoro, para evitar sobresaltos antes del debut de las nuevas bandas cambiarias, sujetas el IPC, a partir de enero.

Este lunes, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedió un marginal 0,1%, en los 3.136.090 puntos. El índice de acciones líderes llegó a subir más de 1% por la mañana, próximo al récord nominal intradiario de 3.195.428 puntos el viernes 19. Las mayores bajas del día correspondieron a Ternium Argentina (-4%) y Aluar (-3%).

Medido en pesos, el Merval gana 24% en 2025, una tasa aún inferior a la de la inflación, mientras que medido en dólares cae un 6,5% según la cotización del “contado con liquidación” implícito en los precios de los ADR que son negociados en Wall Street.

Los bonos en dólares -Bonares y Globales- finalizaron con una ganancia promedio de 0,4% y con un riesgo país de JP Morgan que restaba un entero a las 17:15 horas, en los a 570 puntos básicos.

“Con una semana atravesada por los feriados de Navidad, la dinámica en la plaza local debería mantenerse calma, con bajo flujo y sin grandes catalizadores en el frente financiero. Aun así, el radar conviene moverlo hacia el plano político. Tras trascender que el Gobierno evaluaba vetar el Presupuesto 2026 si el Senado introducía cambios que pusieran en jaque el déficit cero, Javier Milei ‘bajó un cambio’. El Presidente aclaró que no vetará la ley, aunque sí ‘acomodará’ las partidas para sostener el ancla fiscal. Este esquema convivirá con las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario”, sintetizaron desde Portfolio Personal Inversiones.

“El cambio introducido por el equipo económico en el régimen de bandas cambiarias no solo tomó por sorpresa al mercado, sino que también funcionó como un catalizador para recomponer expectativas en un escenario donde los inversores venían reclamando algún tipo de corrección. La reacción fue rápida: los bonos hard dollar ajustaron rendimientos a la baja y el riesgo país volvió a retroceder, apoyado además en la confirmación de un esquema de acumulación de reservas”, aportó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Dólar estable y alza de reservas

Tras un comienzo alcista en los $1.480, el dólar al público se estabilizó al cierre en los $1.475 para la venta en el Banco Nación, en la cuarta sesión operativa con este precio de venta, y el tercer día seguido sin cambios, descontado el ascenso del martes de la semana pasada. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista quedó operado a $1,475,55 para la venta y a $1.423,56 para la compra.

El dólar mayorista finalizó con ganancia de dos pesos o 0,1%, a $1.452. El tipo de cambio oficial exhibe una ganancia marginal de 50 centavos a lo largo de diciembre. El régimen de bandas cambiarias del Banco Central estableció para este lunes una banda superior de $1.522,05, que dejó al dólar mayorista a 70,05 pesos o 4,8% de dicho límite.

“La divisa inició la primera rueda de la semana en $1.453, levemente por encima del cierre previo, y volvió a operar de manera equilibrada, en línea con la dinámica observada en los últimos días. En las primeras operaciones, la oferta presionó el tipo de cambio a la baja, llevándolo hacia la zona de $1.450, nivel en el que se concentró gran parte de la operatoria de la jornada. Hacia el tramo final, la presión vendedora se intensificó y el precio llegó a caer hasta la zona de $1.448, donde encontró soporte. Desde allí, se observó un rebote que permitió un cierre en $1.452. El volumen operado cayó un 13% respecto de la jornada previa y finalizó en USD 466 millones”, describió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

Las reservas internacionales del Banco Central aumentaron en USD 224 millones, a USD 42.637 millones, un máximo desde el 6 de octubre. Fuentes del de la entidad indicaron a Infobae que la suba se debió a la mejora de la cotización de activos por USD 239 millones, debido a la suba de 1,9% para el oro en Nueva York, a un récord de USD 4.470,70 la onza.

Con escasas variantes y escaso monto negociado -equivalente a USD 411,5 millones- los contratos de dólar futuro terminaron dispares, con bajas en las posiciones más cortas y alzas a partir de abril de 2026. La postura para fin de diciembre cedió un peso o 0,1%, a 1.456 pesos.

En los dólares financieros se registraron leves bajas: el MEP retrocedió 0,2% y cerró en $1.493,95, mientras que el “contado con liqui” ajustó algo menos, con una caída del 0,1%, a 1.547,26 pesos.

En el reducido mercado blue, donde las operaciones se realizan en efectivo y por montos sin registrar, el precio del dólar avanzó 20 pesos o 1,3%. Por la tarde el blue estuvo pactado a $1.510, un máximo desde el 24 de octubre, dos meses atrás.