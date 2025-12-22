Economía

Año dorado: el oro ratifica la tendencia alcista que lo consolida como la mejor inversión de 2025

El metal gana 1,6%, a USD 4.452 la onza, un nuevo máximo nominal. En lo que va del año acumula una suba de 70%

El precio del oro arrojó
El precio del oro arrojó beneficios por encima de acciones, bonos y criptomonedas.

Los precios del oro se dispararon a un nuevo récord por encima de los USD 4.400 por onza este lunes, después de subir más del 70% en lo que va de año en 2025, mientras que Bitcoin volvió a estar por encima de los USD 90.000 por token desde que experimentó un último par de meses volátiles desde que alcanzó su máximo histórico de USD 126.000 a principios de octubre.

Aunque el oro es considerado como un activo conservador, en lo que va del año aventajó los rendimientos de índice Dow Jones de Industriales de Wall Street (+14%), el S&P 500 (+17%) y el panel tecnológico Nasdaq (+21%), todos en zona de récord histórico. El oro también viene derrotando al Bitcoin, que en la zona de los USD 90.000 cae un 4% en el transcurso del 2025.

Fuente: Finance Yohoo
Fuente: Finance Yohoo

Entre los principales factores que apuntalaron la cotización del metal dorado a lo largo de 2025 destacan tres:

1) Tasas de la Fed. Las expectativas de recortes de tasas por parte de bancos centrales, como la influyente Reserva Federal de los EEUU, hacen que los bonos y otros activos de renta fija sean menos rentables, haciendo al oro -que no paga intereses- más atractivo.

2) Inflación y cobertura: Se ve como una cobertura contra la inflación, ya que su valor tiende a mantenerse cuando el poder adquisitivo del dinero disminuye.

3) Demanda de bancos centrales: Países como China, India y Turquía están aumentando sus reservas de oro para diversificarse del dólar, añadiendo presión compradora.

“A pesar de las expectativas de flexibilización monetaria —que sigue siendo un factor de apoyo para eloro—, el metal es vulnerable a movimientos a muy corto plazo provocados por los rendimientos de los bonos del Tesoro y los cambios en la aversión al riesgo. Si la Fed mantiene una postura más neutral o si los datos económicos se muestran resilientes, eloropodría enfrentar una mayor presión. Sin embargo, en un escenario de deterioro macroeconómico o de caída del dólar, el atractivo de la protección aún tiende a beneficiar al metal", afirmó Antonio Montiel, director de Análisis de ATFX Education.

“En un entorno en el que la política monetaria, la reconfiguración corporativa y las tensiones geopolíticas se entrelazan de forma directa con la dinámica de precios y el posicionamiento de riesgo, los mercados globales transitan una fase de alta complejidad operativa. La combinación de lecturas inflacionarias “ruidosas”, ajustes de expectativas sobre el sendero de tipos, eventos técnicos de gran calado en derivados y un avance de negociaciones internacionales en múltiples frentes, exige una lectura integral y precisa para alinear decisiones tácticas con marcos estratégicos", comentó Felipe Mendoza, CEO de IMB Capital Quants.

Cómo invertir en oro

Para invertir en oro en Argentina, los ahorristas cuentan con un menú accesible de opciones, ya sea en forma indirecta o a través de la Bolsa local con la adquisición de Cedear (Certificado de Depósito Argentino) de empresas mineras o de los ETF que replican el precio del oro.

Oro físico y ETF: Una opción es invertir directamente a través de brokers internacionales que ofrecen ETF (sigla del inglés del inglés Exchange Traded Fund, que en español se traduce como Fondo Cotizado en Bolsa) como el GLD, o mediante plataformas de oro digital o la compra de oro físico (lingotes o monedas) en joyerías o casas autorizadas.

Cedear de empresas mineras: Comprar CEDEARs de compañías como Barrick Gold (GOLD) o Newmont (NEM) en la bolsa local. El precio de estos CEDEARs depende del desempeño de la empresa y la cotización del oro.

Cedear de ETFs de oro: Comprar CEDEARs que replican el rendimiento de ETFs internacionales como el GLD, que sigue el precio del oro físico. Se compran en pesos o dólares a través de una cuenta de inversión en un agente de Bolsa local.

Temas Relacionados

Wall Streetmetalesdólar hoyFed EEUUúltims noticias

La Unión Europea respondió a China y calificó sus aranceles a productos lácteos como “injustificables”

El nuevo patrón importador: qué productos explicaron el salto de este año y qué se espera para el 2026

Escrituras de compraventa en CABA: cayeron 8,8% interanual en noviembre y 25,2% en comparación con octubre

Mercados: la Bolsa argentina opera cerca del récord, a la espera de avances con la ley de Presupuesto 2026

El Gobierno eliminó prohibiciones al sector aerocomercial: permiten más vuelos nocturnos y relajan normas de plan de vuelo

La frase del director de

La China Suárez y Mauro

La Unión Europea respondió a

