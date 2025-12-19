Cuáles son los 10 datos económicos de la semana que celebró Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó una serie de sucesos y estadísticas que se conocieron esta semana. REUTERS/Cristina Sille

En una semana dominada por los anuncios de cambios en el esquema cambiario y la media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró una lista de datos económicos como actividad económica, superávit comercial, inflación mayorista y riesgo país que, bajo su perspectiva, fueron positivos para el Gobierno.

En primer lugar, Caputo destacó el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre del año. En efecto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el PIB creció un 3,3% interanual, avanzó 0,3% respecto a los tres meses previos y acumuló una suba de 5,2% entre enero y septiembre de 2025.

En segundo término, el titular del Palacio de Hacienda ponderó que la balanza comercial arrojó un superávit de casi USD 2.500 millones en noviembre, el nivel más alto en lo que va de 2025, por un fuerte crecimiento de las exportaciones.

“En noviembre, las exportaciones totalizaron USD 8.096 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 24,1%. Esta suba fue impulsada por un incremento de 28,0% en las cantidades exportadas, ya que los precios disminuyeron 3,0%. Los datos desestacionalizados aumentaron 12,0% y la tendencia-ciclo, 0,8%, en comparación con el mes anterior“, comunicó el organismo estadístico.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró en X los últimos datos económicos. REUTERS/Agustin Marcarian

A la vez, las importaciones de noviembre sumaron USD 5.598 millones, cifra que mostró una suba de 6,6% frente al mismo mes del año anterior. Según el desglose, este avance respondió a un aumento de 6,1% en las cantidades y de 0,4% en los precios. Los registros desestacionalizados marcaron una caída de 6,9%, mientras que la serie tendencia-ciclo disminuyó 0,1% respecto a octubre de 2025.

En paralelo, las exportaciones argentinas en el sector energético totalizaron USD 1.008 millones, lo que implicó un aumento de 52,8% frente al mismo mes de 2024. De esta manera, el superávit comercial acumulado en el año llegó a USD 6.911 millones.

Por otra parte, Caputo festejó el dato de inflación mayorista del mes pasado: 1,6% mensual y 24,3% interanual. Cabe destacar que la dinámica al por mayor mostró una aceleración respecto al 1,1% que había registrado el mes previo como consecuencia de la suba de 1,8% en los productos nacionales y la baja de 0,6% en los importados.

También resaltó una estadística de pobreza que brindó el Ministerio de Capital Humano. La cartera conducida por Sandra Pettovello estimó que la cantidad de pobres se redujo al 27,5% de la población durante el tercer trimestre de 2025. Los datos surgen a partir de una proyección del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) basada en información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según precisó Capital Humano, los indicadores experimentaron un retroceso interanual de 10,8 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024 y de 27,3 unidades porcentuales desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Asimismo, comunicaron que la indigencia descendió a 5,4% entre julio y septiembre de este año.

A estas estadísticas, el ministro de Economía sumó la baja de la tasa de desempleo a 6,6% y la creación de “238 mil nuevos puestos de trabajo en los últimos doce meses”. Además, destacó la baja del riesgo país a “560″ puntos básicos, pese a que el indicador elaborado por JP Morgan cerró la semana en 573 unidades.

En el plano político, el funcionario nacional calificó como positiva la media sanción del Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal que tuvo lugar en la Cámara de Diputados, pese a que el oficialismo no pudo derogar la ley de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.

Los 10 datos económicos que celebró Caputo

“ Actividad económica : aumento interanual de 5,3%”

“ Crecimiento acumulado en los primeros siete trimestres: 4,5%, el nivel más alto en dos décadas”

“ Superávit comercial en noviembre: USD 2.500 millones, cuadruplica la estimación del REM”

“ Exportaciones : récord en volúmenes exportados”

“ Superávit energético acumulado: récord de USD 6.900 millones”

“ Exportaciones de Manufacturas Industriales : cuarto valor más alto en once años”

“ Pobreza : 27,5%”

“ Inflación mayorista : 1,6% mensual; 24,3% interanual”

“ Empleo : 238 mil nuevos puestos de trabajo en los últimos doce meses”

“Riesgo país: nivel más bajo desde 2018 (560 puntos)”