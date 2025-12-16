Caputo adelantó las opciones para pagar los vencimientos de enero: cuál es la apuesta del mercado

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que puede haber un refinanciamiento ese mismo día respecto al pago de los vencimientos del 9 de enero de 2026.

Luego de haber conseguido USD 1.000 millones con la colocación del BONAR con vencimiento a fines de noviembre de 2029 en el mercado de capitales, el ministro de Economía, Luis Caputo, enumeró el abanico de opciones que tiene sobre la mesa para pagar los vencimientos del próximo 9 de enero. La novedad es que incluyó una “refinanciación este mismo día” que llamó la atención de algunos de los operadores de mercado.

“Tenemos los USD 1.000 millones de eso (la colocación de la semana pasada), casi USD 7.000 millones que nos ofrecieron los bancos en repo, tenemos los dos swap por lo que eventualmente podemos obtener los dólares por ese lado. Hoy por hoy no es problema el vencimiento del 9 de enero”, afirmó Caputo en una entrevista este martes y aseguró que incluso hasta podría haber “refinanciamiento ese mismo día”.

La declaración no fue casual y plantó entre los economistas y analistas de mercado una nueva alternativa. Algunos de ellos ya la tenían contemplada: cuando el funcionario nacional estuvo la semana pasada en el evento de la Fundación IEB, los participantes del encuentro aseguraban que el bono en dólares no se trataría de un instrumento que se utilizaría una sola vez, aunque sí esperaría para hacerlo.

“Por lo que sé, se viene un repo con los bancos internacionales para lo que falta. Al equipo económico le gustaría que baje un poco más el riesgo país para emitir otro bono”, comentó el Sales Trader del Grupo IEB, Nicolás Capella. En el mencionado evento, Caputo adelantó que pretendían obtener una tasa por debajo del 9% en el regreso al mercado de deuda. Finalmente, el objetivo no se lo logró ya que quedó en 9,26%, lo que generó cuestionamientos cuando se lo compara con las recientes salidas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Santa Fe.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo anteriormente que del repo con los bancos internacionales por hasta USD 7.000 millones aún están evaluando cuánto tomar.

Salida al mercado de empresas y provincias

“Nuestra idea, en particular la mía, es ir eliminando la dependencia Argentina de Wall Street. Argentina tiene 25 puntos de deuda sobre el Producto Bruto Interno (PBI) de los cuales 13 son en pesos y 12 en dólares. A precios de mercado, están en 10 puntos. Si de esos 10, lo que tiene Wall Street no llega a cuatro puntos”, puntualizó el ministro.

En tal sentido, el titular del Palacio de Hacienda considera que la Argentina “tiene que ser más normal”, ya que ningún país depende tanto de Wall Street. “Cuando se abre una ventanita ya van todas las provincias, las empresas, todo es Wall Street”, comentó siendo un factor que había adelantado Infobae: el malestar del equipo económico con la toma de deuda en el exterior, sobre todo por parte de los gobernadores.

“¿Dónde se vio en el mundo que las provincias salgan a tomar deuda? No son generadoras de dólares y en la mayoría de los casos después terminan reestructurándola”, comentó una alta fuente del Gobierno en la previa de la salida al mercado internacional de Santa Fe, mientras intentaba recordar qué provincia en la historia pagó en tiempo y forma.

Bajo la perspectiva de Luis Caputo, la razón de esa dinámica negativa se vincula con la “destrucción” del mercado de capitales. “Nos pasamos 70 años combatiendo el capital y fustigando el crédito, combatís el capital y se va a otro lado, porque al capital en otro lado no solo que no lo combaten sino que lo seducen. Demonizas el crédito, tampoco tener crédito, te llevas las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) no hay mercado de capitales”, detalló.

Sin embargo, hay quienes le ponen más fichas a una eventual nueva colocación por parte de la Secretaría de Finanzas que conduce Alejandro Lew. “Si Caputo está hablando de refinanciarlo ese mismo día es porque debe estar hablando para sacar una emisión”, comentó una importante fuente del mercado en off the record.

Fotografía de archivo del presidente del Banco Central de Argentina, Santiago Bausili, durante un foro del FMI, en Washington DC (EE.UU.). EFE/Lenin Nolly

En la consultora Analytica calcularon los dólares que le faltan a la administración libertaria para cumplir con los pagos en los primeros días de 2026. “Persisten dudas respecto qué fuentes de financiamiento utilizará el Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda del 9 de enero, por USD 4.200 millones. Cuenta con USD 656 millones en la Cuenta Única del Tesoro y se acercarían a los USD 1.000 millones con la compra de USD 320 millones que Bausili anunció por conferencia de prensa. Asumiendo que utilizaran la CUT en su totalidad y sumando los USD 910 millones obtenidos de la emisión de los títulos de la semana pasada, le faltan USD 2.300 millones”, destacaron en su último informe.

Para el director de la consultora, Claudio Caprarulo, las declaraciones de Caputo son una señal de que aún están intentando refinanciar vía mercado y es posible que la baja del riesgo país tras el cambio en la política cambiaria alimente esas expectativas. “Pero faltan pocos días hábiles y aún no hay certezas, la única y no menor es que el pago se va a hacer. La diferencia entre una y otra opción de financiamiento son las condicionalidades y el impacto en las expectativas”, determinó Caprarulo.

Compra de reservas Banco Central

Mientras se barajan las opciones para cumplir con los compromisos financieros de enero, en las últimas horas el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció modificaciones en las bandas cambiarias y un programa de compra de reservas, dos puntos que cuestionaban los economistas de todo el arco político.

Desde el 1º de enero de 2026, las bandas se ajustarán por el último dato disponible de inflación que haya dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En ese caso, se trata del de noviembre: 2,5%. A la vez, la entidad que conduce Santiago Bausili acumulará reservas por dos mecanismos: mercado de capitales -con un máximo diario- y en bloque.

“La mayoría de los días no nos debería sorprender que el BCRA esté comprando dólares en el mercado y se definió como un parámetro sobre la participación: la idea es participar en un volumen que no afecte el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado de cambio, por eso hablamos de un monto que esté en línea con el 5% del volumen diario”, afirmó Bausili en conferencia de prensa.

“Que el BCRA esté comprando y acumulando reservas no implica que el sesgo del tipo de cambio sea hacia arriba porque esto se está haciendo en respuesta a un aumento en la demanda de dinero”, aclaró y sumó que la forma de abastecer a la economía de moneda nacional es que la autoridad monetaria compre reservas.

Un informe de Adcap consideró positiva la medida al asegurar que se configura un escenario promisorio para los bonos en moneda dura, aunque marcó algunas consecuencias negativas. “El BCRA se está moviendo en la dirección correcta, aunque la inflación y el tipo de cambio podrían enfrentar algunas presiones en el corto plazo”, expresaron desde la ALyC.