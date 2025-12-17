La inflación mayorista aceleró a 1,6% en noviembre

El índice de precios internos al por mayor marcó en noviembre un alza de 1,6%, según el INDEC, interrumpiendo la desaceleración observada en octubre

El nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró en noviembre de 2025 un aumento de 1,6% respecto del mes anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este miércoles. El dato de noviembre revirtió la desaceleración registrada en octubre, cuando el IPIM había marcado un alza de 1,1%. La variación interanual del índice se ubicó en 24,3%, mientras que el acumulado de los primeros once meses arrojó 23,2%.

Según el reporte oficial del INDEC, el avance del IPIM de noviembre se explica por la suba de 1,8% en los productos nacionales, en contraste con la baja de 0,6% en los productos importados. Entre los rubros con más peso positivo en la cifra total destacaron los productos agropecuarios (aportaron 0,51 puntos porcentuales al índice general), los productos refinados del petróleo (0,41), alimentos y bebidas (0,30) y vehículos automotores, carrocerías y repuestos (0,21). El informe señaló que la mayor incidencia negativa correspondió a petróleo crudo y gas, con una retracción de 0,55 puntos.

El comportamiento de los precios mayoristas en octubre sugería una posible moderación para los precios al consumidor tras recortar fuertemente desde el 3,7% marcado en septiembre, un fenómeno que ahora quedó en suspenso tras el rebote de noviembre. Con todo, el nivel se mantiene bajo en comparación con los datos del primer semestre del año.

El IPIM mostró una diferencia interanual de 24,3% y, según el detalle de las divisiones, los productos agropecuarios treparon 36,9% interanual, el tabaco 39%, y los vehículos automotores, carrocerías y repuestos 29,6%. El segmento de productos refinados de petróleo se elevó 33,4%, e impresiones y reproducción de grabaciones 32%. En el otro extremo de la tabla se ubicó petróleo crudo y gas, con apenas un avance de 0,5% frente al año previo.

En el conjunto de productos manufacturados, los aumentos más recientes indicaron subas de 27,6% en alimentos y bebidas, 26% en el global manufacturero y 20,5% para energía eléctrica. Entre las manufacturas, el tabaco mostró el mayor salto en el indicador anual, seguido por las ramas vinculadas a la energía y la impresión.

El índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) anotó en noviembre un incremento de 1,3%, con aumentos de 1,4% en nacionales y caída de 0,5% en importados; el índice de precios básicos del productor (IPP) subió 1,4%, en un marco donde los productos primarios retrocedieron 0,4%, y los manufacturados y la energía eléctrica avanzaron 2,1%.

En el acumulado enero-noviembre 2025, el IPIM sumó un avance de 23,2%, impulsado por los incrementos de productos agropecuarios (34,5%), alimentos y bebidas (24,1%) y productos refinados del petróleo (29,3%), mientras que los productos importados reflejaron una variación de 22,2% hasta noviembre.

Por debajo del IPC

De esta manera, la inflación mayorista quedó por debajo de la suba de precios minoristas en noviembre, con un 2,5% mensual y un salto interanual de 31,4%.

En noviembre de 2025, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) mostró un aumento mensual de 1,6%, mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) avanzó 2,5% en el mismo periodo. Esta situación generó una brecha entre los registros mayoristas y minoristas, que se mantuvo a lo largo de todo el año y se acentuó durante el último tramo del período, según los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El acumulado interanual del IPIM se ubicó en 24,3%, mientras que el nivel general de inflación alcanzó 31,4% en los últimos doce meses. Estas cifras marcan una diferencia superior a siete puntos porcentuales entre la evolución de los precios promedio que se pagan en el comercio minorista y aquellos que se negocian en etapas previas de la cadena de comercialización y producción.

Al analizar noviembre, el IPIM tuvo un comportamiento moderado respecto de la inflación al consumidor, que no solo mostró un valor más elevado, sino que evidenció una aceleración frente al 2,3% de octubre. Por el contrario, los valores mayoristas venían de mostrar la variación mensual más baja de los últimos cuatro años y medio y, tras el repunte de noviembre, se mantienen por debajo del ritmo general de incremento que exhiben los valores al consumidor final.