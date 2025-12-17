Economía

La inflación mayorista aceleró a 1,6% en noviembre

Tras marcar 1,1% en octubre, los precios al por mayor retomaron algo de impulso. Aún así, quedaron debajo del IPC que había marcado 2,5 por ciento

Guardar
El índice de precios internos
El índice de precios internos al por mayor marcó en noviembre un alza de 1,6%, según el INDEC, interrumpiendo la desaceleración observada en octubre

El nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró en noviembre de 2025 un aumento de 1,6% respecto del mes anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este miércoles. El dato de noviembre revirtió la desaceleración registrada en octubre, cuando el IPIM había marcado un alza de 1,1%. La variación interanual del índice se ubicó en 24,3%, mientras que el acumulado de los primeros once meses arrojó 23,2%.

Según el reporte oficial del INDEC, el avance del IPIM de noviembre se explica por la suba de 1,8% en los productos nacionales, en contraste con la baja de 0,6% en los productos importados. Entre los rubros con más peso positivo en la cifra total destacaron los productos agropecuarios (aportaron 0,51 puntos porcentuales al índice general), los productos refinados del petróleo (0,41), alimentos y bebidas (0,30) y vehículos automotores, carrocerías y repuestos (0,21). El informe señaló que la mayor incidencia negativa correspondió a petróleo crudo y gas, con una retracción de 0,55 puntos.

El comportamiento de los precios mayoristas en octubre sugería una posible moderación para los precios al consumidor tras recortar fuertemente desde el 3,7% marcado en septiembre, un fenómeno que ahora quedó en suspenso tras el rebote de noviembre. Con todo, el nivel se mantiene bajo en comparación con los datos del primer semestre del año.

El IPIM mostró una diferencia interanual de 24,3% y, según el detalle de las divisiones, los productos agropecuarios treparon 36,9% interanual, el tabaco 39%, y los vehículos automotores, carrocerías y repuestos 29,6%. El segmento de productos refinados de petróleo se elevó 33,4%, e impresiones y reproducción de grabaciones 32%. En el otro extremo de la tabla se ubicó petróleo crudo y gas, con apenas un avance de 0,5% frente al año previo.

En el conjunto de productos manufacturados, los aumentos más recientes indicaron subas de 27,6% en alimentos y bebidas, 26% en el global manufacturero y 20,5% para energía eléctrica. Entre las manufacturas, el tabaco mostró el mayor salto en el indicador anual, seguido por las ramas vinculadas a la energía y la impresión.

El índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) anotó en noviembre un incremento de 1,3%, con aumentos de 1,4% en nacionales y caída de 0,5% en importados; el índice de precios básicos del productor (IPP) subió 1,4%, en un marco donde los productos primarios retrocedieron 0,4%, y los manufacturados y la energía eléctrica avanzaron 2,1%.

En el acumulado enero-noviembre 2025, el IPIM sumó un avance de 23,2%, impulsado por los incrementos de productos agropecuarios (34,5%), alimentos y bebidas (24,1%) y productos refinados del petróleo (29,3%), mientras que los productos importados reflejaron una variación de 22,2% hasta noviembre.

Por debajo del IPC

De esta manera, la inflación mayorista quedó por debajo de la suba de precios minoristas en noviembre, con un 2,5% mensual y un salto interanual de 31,4%.

En noviembre de 2025, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) mostró un aumento mensual de 1,6%, mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) avanzó 2,5% en el mismo periodo. Esta situación generó una brecha entre los registros mayoristas y minoristas, que se mantuvo a lo largo de todo el año y se acentuó durante el último tramo del período, según los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El acumulado interanual del IPIM se ubicó en 24,3%, mientras que el nivel general de inflación alcanzó 31,4% en los últimos doce meses. Estas cifras marcan una diferencia superior a siete puntos porcentuales entre la evolución de los precios promedio que se pagan en el comercio minorista y aquellos que se negocian en etapas previas de la cadena de comercialización y producción.

Al analizar noviembre, el IPIM tuvo un comportamiento moderado respecto de la inflación al consumidor, que no solo mostró un valor más elevado, sino que evidenció una aceleración frente al 2,3% de octubre. Por el contrario, los valores mayoristas venían de mostrar la variación mensual más baja de los últimos cuatro años y medio y, tras el repunte de noviembre, se mantienen por debajo del ritmo general de incremento que exhiben los valores al consumidor final.

Temas Relacionados

IndecPrecios mayoristasInflaciónÚltimas Noticias

Últimas Noticias

La actividad industrial retrocedió 6,1% interanual en noviembre según un indicador privado

El índice de la fundación FIEL muestra descensos en la mayoría de los sectores y una mayor caída mensual frente a octubre

La actividad industrial retrocedió 6,1%

Cuánto aumentará la rentabilidad de alquilar una propiedad, si se aprueba la exención del impuesto a las Ganancias

Un estudio privado analizó el impacto de la eventual modificación impositiva que incluye la reforma laboral

Cuánto aumentará la rentabilidad de

Guerra por las tasas: el Gobierno expuso a los intendentes y creó un mapa para mostrar quiénes son los que más cobran

Luego de la disputa con el intendente de Pilar, Federico Achával, por el reciente incremento de la Tasa de Protección Ambiental, el Ministerio de Economía creó un portal de Transparencia Tributaria Municipal. Qué respuesta le dieron al sector privado sobre la reforma tributaria

Guerra por las tasas: el

ANSES: quiénes cobran hoy, 17 de diciembre

Las personas beneficiarias reciben haberes actualizados, pagos únicos y bonos extraordinarios, según su prestación y el calendario establecido por ANSES

ANSES: quiénes cobran hoy, 17

El Directorio del FMI analizará hoy las modificaciones a las bandas cambiarias

Reunión informal en Washington analizará la situación monetaria local, según informaron agencias internacionales

El Directorio del FMI analizará
DEPORTES
Flamengo y PSG definen la

Flamengo y PSG definen la final de la Copa Intercontinental en tiempo suplementario

La FIFA confirmó la creación de un “festival” Sub 15 para 2026: “Un paso natural y muy alegre”

“Su estilo de vida no era adecuado”: la llamativa polémica en la que se vio envuelto Icardi mientras define su futuro

Horacio Zeballos sigue haciendo historia: es el primer argentino Campeón del Mundo ITF en dobles

El llanto de la estrella Victor Wembanyama tras la final de la NBA Cup: “Lo siento, he perdido a alguien”

TELESHOW
La aclaración de Homero Pettinato

La aclaración de Homero Pettinato tras su renuncia en vivo a Sería increíble: “Nada que ver con mi escándalo”

La palabra de Ana Rosenfeld sobre Nicolás Payarola en medio de su detención: “Empecé a hacer una investigación”

La desopilante charla de Martín Bossi con Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez desde Mar del Plata: “Les busco casa”

Mauro Icardi contundente contra los abogados de Wanda Nara: “El león no discute con hienas”

Maxi El Brother habló por primera vez del conflicto legal con L-Gante: “No me quedé con ningún dinero”

INFOBAE AMÉRICA

Las sanciones de Estados Unidos

Las sanciones de Estados Unidos golpean el flujo de dólares del régimen de Maduro y avivan la inflación en Venezuela

El nuevo canciller de Bolivia aseguró que la crisis venezolana solo se resuelve con una transición democrática

Estados Unidos desplegó personal militar en una base estratégica de la costa de Ecuador para combatir el narcotráfico

La Casa Blanca acusó al dictador Nicolás Maduro de haber “saqueado” la industria petrolera de Venezuela creada por Estados Unidos

Un informe del Congreso acusó a China de aprovechar investigaciones nucleares financiadas por Estados Unidos