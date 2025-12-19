Cuánto cuesta viajar a Qatar para ver la Finalíssima entre Argentina y España

Argentina y España disputarán la Finalíssima 2026 el viernes 27 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar. El encuentro, que reunirá al campeón de la CONMEBOL Copa América 2024 y al ganador de la UEFA EEuro 2024, comenzará a las 21, hora local. En Argentina será a las 15 y en España a las 19.

El calendario quedó confirmado a través de un anuncio conjunto de CONMEBOL, UEFA, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en el marco de un año con actividad internacional intensa debido a la proximidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Esta edición de la Finalíssima forma parte de un acuerdo de colaboración entre las máximas entidades del fútbol europeo y sudamericano, que promueve la realización de duelos entre los equipos más destacados de cada continente. En la última edición, Argentina se impuso 3-0 frente a Italia en Wembley, en un título que precedió a la consagración mundialista ante Francia y la obtención de la tercera estrella para la selección nacional.

El anuncio del partido ya generó entusiasmo entre los hinchas argentinos, quienes comenzaron a consultar por paquetes turísticos y alternativas de viaje para presenciar este encuentro. La expectativa por ver a la Selección en una final internacional volvió a instalar este evento como una cita imperdible para los seguidores del equipo que capitanea Lionel Messi.

El Estadio Lusail (EFE)

En tal sentido, una agencia de viajes ofrece un combo saliendo de Buenos Aires el miércoles 25 de marzo y el regreso desde Doha está previsto para el domingo 29 de marzo. El paquete incluye una estadía de 3 noches, ambos vuelos con una escala. El valor total por persona es de $3.325.963, precio final con descuentos aplicados. El costo total para dos personas es de $6.651.926.

El alojamiento corresponde al Premium Strato Hotel en Doha, Qatar, ubicado a 3,8 km del centro. La reserva es por 3 noches en una habitación Standard Room. El hotel ofrece vistas exteriores, piscina y habitaciones de acuerdo con las imágenes descriptivas disponibles.

Otra empresa de turismo presenta una alternativa de estadía en Doha del jueves 26 de marzo al lunes 30 de marzo de 2026, para dos personas en una habitación doble. Incluye alojamiento durante cuatro noches en el hotel Retaj Al Rayyan o similar, de categoría 4 estrellas, con desayuno diario. Están contemplados los traslados entre el hotel y el estadio, así como la entrada de categoría 3 para el evento. El monto por persona es de $3.336.974 y para dos asciende a $6.673.948.

Una tercera firma armó un pack con salida desde Buenos Aires el miércoles 25 de marzo de 2026 y regreso desde Doha el domingo 29 de marzo de 2026. El hospedaje es en el Golden Ocean Hotel, ubicado en Old Salata. El precio por persona es de $4.446.455 y el total para dos personas trepa a $8.892.910. Todos los impuestos están incluidos. El valor sin tributos nacionales para el grupo es de $8.856.085.

Argentina y España se medirán en Qatar antes del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Otra compañía dedicada al rubro turístico confeccionó un paquete especial para asistir a la Finalíssima 2026 entre Argentina y España con un costo que varía según la categoría de hotel y de entrada seleccionada. El precio parte desde USD 1.548 o 2.283.300 pesos argentinos por persona en base doble para quienes eligen hotel 4 estrellas con entrada Categoría 3. Los precios están expresados en dólares estadounidenses y requieren habitación doble; quienes viajen en base single deben agregar un suplemento de USD 384 o $566.400.

El programa incluye cuatro noches de alojamiento, con desayuno diario, del 26 al 30 de marzo, la entrada al partido Argentina vs España que se jugará el 28 de marzo en el Estadio Lusail, traslados al aeropuerto y al estadio, y la posibilidad de elegir tanto la categoría del hotel como de la entrada. Esta opción no contempla el pasaje desde territorio argentino a Doha pero si el ticket.

Hasta el momento, las entradas para el encuentro no salieron a la venta. Las autoridades responsables del evento no informaron oficialmente los precios de los tickets, por lo que la mayoría de los paquetes turísticos presentados en el mercado no contemplan el valor definitivo de las entradas.