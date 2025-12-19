Economía

Cuánto cuesta viajar a Qatar para ver la Finalíssima entre Argentina y España

La Selección nacional enfrentará al combinado europeo el próximo 27 de marzo en el Estado Lusail, donde alzó la Copa del Mundo en 2022. Todos los detalles de los paquetes para ir desde Buenos Aires

Guardar

Argentina y España disputarán la Finalíssima 2026 el viernes 27 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar. El encuentro, que reunirá al campeón de la CONMEBOL Copa América 2024 y al ganador de la UEFA EEuro 2024, comenzará a las 21, hora local. En Argentina será a las 15 y en España a las 19.

El calendario quedó confirmado a través de un anuncio conjunto de CONMEBOL, UEFA, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en el marco de un año con actividad internacional intensa debido a la proximidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Esta edición de la Finalíssima forma parte de un acuerdo de colaboración entre las máximas entidades del fútbol europeo y sudamericano, que promueve la realización de duelos entre los equipos más destacados de cada continente. En la última edición, Argentina se impuso 3-0 frente a Italia en Wembley, en un título que precedió a la consagración mundialista ante Francia y la obtención de la tercera estrella para la selección nacional.

El anuncio del partido ya generó entusiasmo entre los hinchas argentinos, quienes comenzaron a consultar por paquetes turísticos y alternativas de viaje para presenciar este encuentro. La expectativa por ver a la Selección en una final internacional volvió a instalar este evento como una cita imperdible para los seguidores del equipo que capitanea Lionel Messi.

El Estadio Lusail (EFE)
El Estadio Lusail (EFE)

En tal sentido, una agencia de viajes ofrece un combo saliendo de Buenos Aires el miércoles 25 de marzo y el regreso desde Doha está previsto para el domingo 29 de marzo. El paquete incluye una estadía de 3 noches, ambos vuelos con una escala. El valor total por persona es de $3.325.963, precio final con descuentos aplicados. El costo total para dos personas es de $6.651.926.

El alojamiento corresponde al Premium Strato Hotel en Doha, Qatar, ubicado a 3,8 km del centro. La reserva es por 3 noches en una habitación Standard Room. El hotel ofrece vistas exteriores, piscina y habitaciones de acuerdo con las imágenes descriptivas disponibles.

Otra empresa de turismo presenta una alternativa de estadía en Doha del jueves 26 de marzo al lunes 30 de marzo de 2026, para dos personas en una habitación doble. Incluye alojamiento durante cuatro noches en el hotel Retaj Al Rayyan o similar, de categoría 4 estrellas, con desayuno diario. Están contemplados los traslados entre el hotel y el estadio, así como la entrada de categoría 3 para el evento. El monto por persona es de $3.336.974 y para dos asciende a $6.673.948.

Una tercera firma armó un pack con salida desde Buenos Aires el miércoles 25 de marzo de 2026 y regreso desde Doha el domingo 29 de marzo de 2026. El hospedaje es en el Golden Ocean Hotel, ubicado en Old Salata. El precio por persona es de $4.446.455 y el total para dos personas trepa a $8.892.910. Todos los impuestos están incluidos. El valor sin tributos nacionales para el grupo es de $8.856.085.

Argentina y España se medirán
Argentina y España se medirán en Qatar antes del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Otra compañía dedicada al rubro turístico confeccionó un paquete especial para asistir a la Finalíssima 2026 entre Argentina y España con un costo que varía según la categoría de hotel y de entrada seleccionada. El precio parte desde USD 1.548 o 2.283.300 pesos argentinos por persona en base doble para quienes eligen hotel 4 estrellas con entrada Categoría 3. Los precios están expresados en dólares estadounidenses y requieren habitación doble; quienes viajen en base single deben agregar un suplemento de USD 384 o $566.400.

El programa incluye cuatro noches de alojamiento, con desayuno diario, del 26 al 30 de marzo, la entrada al partido Argentina vs España que se jugará el 28 de marzo en el Estadio Lusail, traslados al aeropuerto y al estadio, y la posibilidad de elegir tanto la categoría del hotel como de la entrada. Esta opción no contempla el pasaje desde territorio argentino a Doha pero si el ticket.

Hasta el momento, las entradas para el encuentro no salieron a la venta. Las autoridades responsables del evento no informaron oficialmente los precios de los tickets, por lo que la mayoría de los paquetes turísticos presentados en el mercado no contemplan el valor definitivo de las entradas.

Temas Relacionados

Selección argentinaQatarFinalíssimaEspañaEstadio LusailViajesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Se cumplió la premonición de un poderoso ex CEO japonés: los autos híbridos son más eficientes que los eléctricos

Los planes de muchas marcas habían sido redirigidos en el último año ante un negocio 100% eléctrico que no funcionó como se pensaba. La posición en Argentina, donde el híbrido es el auto sustentable más vendido

Se cumplió la premonición de

Las ventas financiadas de autos 0 km cayeron 33% en noviembre y tocaron el nivel más bajo de 2025

El impacto de la volatilidad política y económica de los últimos meses también afectó la comercialización de vehículos nuevos con financiación. Fue el primer mes de retroceso interanual

Las ventas financiadas de autos

Los dos datos que desencadenaron la euforia del mercado esconden una vulnerabilidad

Las acciones argentinas experimentaron una fuerte suba en la bolsa local y en el exterior. Los motivos que las impulsaron y por qué hay dudas de que se mantenga la tendencia alcista

Los dos datos que desencadenaron

El Gobierno reglamentó el funcionamiento del servicio de rampas en los aeropuertos

Al mismo tiempo que la medida buscará garantizar la continuidad y equidad en la prestación de servicios aeroportuarios, se estableció que las rampas no podrán ser otorgadas a un mismo operador

El Gobierno reglamentó el funcionamiento

El mercado se adelantó a la Navidad y tuvo su gran festejo: inversores aceleran su apuesta por Argentina

En una buena jornada también para Wall Street, hubo subas de hasta 11% en acciones argentinas. Expectativa por el regreso del país al mercado crediticio, el programa de acumulación de reservas y los avances legislativos

El mercado se adelantó a
DEPORTES
A 30 años de la

A 30 años de la increíble hazaña de Rosario Central: remontó un 0-4 y logró su primer título internacional

Juan Manuel Fangio II corrió un clásico con su hija y analizó a Colapinto en la Fórmula 1: “En 2026 demostrará lo que realmente sabe”

El estremecedor video del accidente aéreo en el que murieron el legendario piloto Greg Biffle y su familia

Fue una joya de la Selección y campeón de la Copa América, pero no tiene minutos en su equipo: su plan para soñar con el Mundial

“Se termina una era”: un gigante europeo podría ser el nuevo destino de Mauro Icardi

TELESHOW
Humor y cercanía en #Detaquito:

Humor y cercanía en #Detaquito: Olivia Wald y Luchi Maidana cara a cara

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el comentario sobre la China Suárez que descolocó a Wanda Nara

El desconsolado llanto de La Joaqui al recibir una carta de su tío en MasterChef: “Tenemos una relación muy especial”

Chano, a corazón abierto sobre el apoyo de Mario Pergolini en su recuperación: “Sentía culpa por lastimar a mi familia”

Maxi López se emocionó hasta las lágrimas al leer la carta que le dedicó Daniela Christiansson en MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Los 10 acontecimientos espaciales más

Los 10 acontecimientos espaciales más impactantes de 2025

Qué leer el fin de semana: 4 libros poseídos por el espíritu navideño

Tras un día de negociaciones, la UE acordó un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania sin usar los activos rusos congelados

“Dios ha muerto”: ¿la cultura pop impulsa una nueva forma de espiritualidad individual?

Estados Unidos realizó dos “ataques cinéticos” contra lanchas narco en el Pacífico Oriental y abatió a cinco traficantes