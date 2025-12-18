Así es el Estadio Lusail donde España y Argentina jugarán la Finalissima: fue sede de la final del Mundial de Qatar 2022

El Estadio Lusail (EFE)

El Estadio Lusail se prepara para recibir a España y Argentina en la próxima Finalissima, consolidando su estatus como un escenario central para el fútbol internacional tras haber sido sede de la final del Mundial de Qatar 2022. Será el próximo 27 de marzo de 2026 cuando se vista de gala acoger el duelo entre La Roja y a la Albiceleste en el duelo por la copa.

Este recinto, oficialmente denominado Iconic Lusail Stadium, no solo destaca por su capacidad, sino también por su significado urbanístico y cultural dentro del país. Lusail fue concebida como una obra insignia de la arquitectura deportiva bajo el impulso del emirato y concebida como la joya de la corona para deslumbrar al mundo del fútbol. Su inauguración coincidió con la fase más álgida del calendario futbolístico internacional y, desde entonces, ha permanecido asociada a eventos de alto calibre.

Situado al norte de Doha y dentro del perímetro de una ciudad planificada a gran escala, el estadio forma parte de un complejo urbano presentado desde la web oficial lusail.com como el “proyecto de desarrollo más ambicioso” de la historia de Qatar, planteado como “la visión definitiva para el futuro de la nación”. La construcción del Lusail se inserta en un entorno de expansión urbana que las autoridades aspiran a convertir en referencia regional para el entretenimiento, la cultura y la vida deportiva.

El diseño arquitectónico, según recoge el comité organizador de la Copa Mundial, se inspira en dos objetos tradicionales del arte y la artesanía árabes. El estadio presenta una forma similar a un cuenco hecho a mano, mientras que sus juegos de luces buscan reproducir el efecto de los antiguos faroles locales. En palabras del comité, con el paso del tiempo, el exterior dorado se irá oscureciendo como hacen algunas piezas de orfebrería, lo que hará de este estadio “un lugar culturalmente vivo”.

El proceso de construcción estuvo marcado por la magnitud del proyecto y por la complejidad de las condiciones externas. Según publicó Amnistía Internacional, la mayor parte de la fuerza laboral provenía de países asiáticos y africanos, bajo un contexto de restricciones laborales. Numerosos testimonios recogidos por organizaciones internacionales describieron condiciones severas y, en algunos casos, situaciones calificadas de “esclavitud”. Pese a estas advertencias, las autoridades de Qatar y la FIFA aseguraron que introdujeron reformas y que la siniestralidad resultó más baja que en otros proyectos deportivos globales, aunque grupos humanitarios insisten en que la vigilancia debe continuar.

Un exclusivo palco y el origen de su nombre

La pandemia global influyó directamente sobre las fases finales de la obra. El aislamiento y las limitaciones sanitarias pusieron a prueba la logística y alteraron los tiempos iniciales de entrega previstos por los promotores. Uno de los aspectos que más resalta es el nivel de exclusividad y lujo para sus asistentes. Como divulgó Metro, un solo palco privado de 44 localidades. Quien accede a este espacio tiene a disposición un menú degustación en cinco fases, un salón privado con vistas privilegiadas y entrada directa a la tribuna VIP. Existe otro palco aún más selecto, emplazado en la zona central, dotado de servicios adicionales y menú premium.

Scaloni y su postura sobre jugar la Finalissima antes del Mundial

El nombre Lusail también tiene un origen particular: está inspirado en una flor autóctona de Qatar, considerada una de las más raras del país, según detalla la web de la propia ciudad. La capacidad del recinto se aproxima a los 88.000 espectadores, cifra que lo posiciona entre los estadios más grandes del mundo. Tras acoger la final entre Argentina y Francia en diciembre de 2022 y convertirse en epicentro de celebraciones globales, el Lusail sumará una nueva página relevante cuando España y Argentina se enfrenten en la Finalissima, en un entorno que sigue representando innovación, ambición y diplomacia deportiva en la región.