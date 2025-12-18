Se liberan fondos del blanqueo que todavía estaban depositados: qué va a pasar con esos dólares, según el equipo económico

A principios de 2026 se liberan los fondos superiores a USD 100.000 depositados en las CERAs

En el corto plazo se liberan los fondos del blanqueo de capitales. El 31 de diciembre de 2025 es el último día que tiene que estar en la Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA) los depósitos de más de USD 100.000 que no pagaron la penalidad del 5% por retirarlo antes de tiempo, pero no hay muchas expectativas por parte del equipo económico de que vayan un boom de inversiones.

“Si había tantas alternativas elegibles para el uso de esos saldos, evitando el pago del 5% de penalidad. ¿Por qué alguien esperaría hasta el 1 de ene de 2026 para salir? ¿Hay muchos que están mirando esa fecha como algo relevante para llevarse los fondos?”, se preguntó una alta fuente del equipo económico en conversación con Infobae.

De esta manera, en el equipo que conduce el ministro de Economía, Luis Caputo, no tienen grandes expectativas de que los fondos de las CERAs que se liberan haya un boom de inversiones, ya que era una posibilidad que tenían los contribuyentes desde el momento en que ingresaron al blanqueo de capitales en efectivo y cuyas alternativas se fueron ampliando con el tiempo.

Y si bien no dan a conocer datos oficiales de cuánto es el total de los fondos retenidos en las CERAs hasta fin de año, reconocen que la inversión de los mismos no fue de gran volumen, a pesar de un menú de alternativas que iban desde determinados proyectos inmobiliarios hasta compra de títulos públicos.

“Se ve que es cultural”, arriesgó la misma fuente oficial. Es que luego del 31 de diciembre los fondos pueden quedar inmovilizados o incluso volver al colchón de los argentinos. De ese comportamiento habló Caputo durante su participación en el evento de la Fundación IEB, donde se refirió a que hay cerca de USD 200.000 millones sin declarar. “Algo absolutamente irracional, pero es la prueba más contundente del daño psicológico que se ha hecho en la gente”, afirmó.

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) descartó que los fondos que se liberen del blanqueo ayuden a aumentar la demanda de dinero.

Según pudo saber Infobae, no va a existir ningún tipo de Resolución General por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ni por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre cómo debe llevarse a cabo la salida de los fondos de la CERA.

Otra de las cuestiones sobre las que todavía hay dudas es el monto total de dólares que van a quedar liberados a principio de año. Un punto sobre el que se lo consultó al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, durante la conferencia de prensa del lunes por la nueva fase del programa económico.

“Creo que el saldo que efectivamente se libera a fin de año es bastante menos que USD 20.000 millones y no afectan de manera relevante la puesta en funcionamiento de esto. Las cuentas CERA son reservas brutas, son depósitos que la gente tiene en el sistema bancario y están reflejadas en nuestro balance, pero no tiene un impacto cambiario necesariamente”, contestó Bausili.

El último dato oficial que se tiene al respecto es que publicó ARCA, con la finalización de la “Etapa 3″ del Régimen de Regularización de Activos. Había USD 24.467 millones, aunque podría haber depósitos menores a USD 100.000 que luego se retiraron.

“No sé cuánta gente quedó sin usar esos dólares. Lo primero que hay que saber es cuántos dólares quedaron esperando al 1° de enero. Habría que ver si esto es significativo: eso le va a dar un impulso importante al consumo”, sostuvo César Litvin, el CEO del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich.

Coincidió su socio del Departamento de Impuestos, Martín Caranta, quien consideró que puede darse un escenario en el que algunas personas que entraron al blanqueo realicen alguna inversión que antes no podían; por ejemplo,comprar muebles usados. “La posibilidad de aplicar los fondos de las cuentas CERAs era para inmuebles nuevos o casi nuevos que estuvieran en el Registro”, detalló Caranta.

Plan colchón

Hasta que se liberen los fondos de las CERAs, el Gobierno negocia en el Congreso para que se apruebe el proyecto de Inocencia Fiscal con el que pretenden darle seguridad jurídica a los contribuyentes para que usen los dólares que compraron en el mercado paralelo durante los años de cepo cambiario.

“Si insisten con no acatar las normas, habrá que tomar medidas para que lo entiendan de una buena vez”, dijo Caputo (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

Aún en el caso de que esa idea se apruebe, Caputo tiene que sortear un obstáculo más: los bancos. Las entidades financieras desestimaron las indicaciones de la UIF y comenzaron a solicitar a sus clientes una declaración jurada voluntaria del origen de los fondos para realizar las transacciones. Una situación de la que fue alertado en reiteradas ocasiones el ministro, quien prometió encargarse del tema.

“Los bancos no se adaptan a las nuevas normas del Gobierno, siguen pidiendo certificaciones, papeles, justificaciones, como ya no pueden pedir la declaración jurada ya prepararon los formularios por si querés entregarla voluntariamente, con eso evitas hacer la certificación”, afirmó el contador Alejandro Rosenfeld en la red social X.

El tuit recibió la respuesta del propio Caputo, quien les pidió a los contribuyentes que no le entreguen documentación a los bancos. “Si insisten con no acatar las normas, habrá que tomar medidas para que lo entiendan de una buena vez”, advirtió. Hasta el momento, los pedidos de documentación por parte de los bancos se mantienen y en el Gobierno no hay una respuesta clara sobre qué van a hacer para sortear este obstáculo.