Otra jornada de paro de los controladores aéreos: cuándo comienza la medida que afectará a los vuelos nacionales

La protesta se llevará a cabo en diversos horarios y afectará distintos destinos

Hoy, los controladores aéreos llevarán a cabo segunda jornada de paro, medida que forma parte del cronograma de acciones que realizarán los próximos días, impulsadas por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA).

La primera medida de fuerza se realizó ayer por la mañana y generó una ola de demoras, cancelaciones y modificaciones en los vuelos nacionales de todos los aeropuertos de Argentina. En total, afectó a más de 24.000 pasajeros , en un momento de altísima demanda por las fiestas de fin de año.

La medida gremial de este jueves comenzará a las 16 horas y se extenderá hasta las 19, afectando nuevamente solo a vuelos nacionales. Desde ATEPSA sostienen que las autoridades de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) mantienen “una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo”, y agrega que la protesta reclama la reincorporación de trabajadores despedidos, revisión de condiciones laborales y el cumplimiento de aspectos del convenio colectivo de trabajo, así como la mejora de refrigerios y la revisión de la complejidad de aeropuertos.

Algunas aerolíneas debieron cancelar sus vuelos mientras otras, los reprogramaron

Sin embargo, las acciones continuarán hasta el 29 de diciembre, con un cronograma variado que abarcará diferentes horarios. El martes próximo la actividad estará interrumpida entre las 19 y 23 horas para vuelos con destino nacional; mientras que el sábado 27, de 14 a 17, la repercusión será sobre destinos internacionales en todos los aeropuertos del país. Por último, el lunes 29, de 8 a 11, toda la aviación en todos los aeropuertos del país pausará su actividad.

Las compañías notificaron a los pasajeros desde la primera hora que el panorama sería complicado y recomendaron consultar el estado de cada vuelo por canales oficiales.

La publicación que hizo Aerolíneas Argentinas para los usuarios (@Aerolineas_AR)

En Aerolíneas Argentinas, el miércoles, 67 vuelos sufrieron demoras, con 7.500 pasajeros impactados directamente, mientras que otros 25 vuelos debieron adelantar su horario previsto de salida, lo que afectó a otros 3.100 clientes. Casi 11.000 pasajeros de la línea de bandera se vieron obligados a cambiar sus planes iniciales en virtud de la medida gremial, mientras que el total de 94 vuelos de la empresa experimentó algún grado de alteración.

La publicación que hizo Aerolíneas Argentinas para los usuarios (@Aerolineas_AR)

En tanto, Flybondi, una de las principales low cost del mercado local, informó la cancelación de seis vuelos y la reprogramación de otros 69 trayectos. Además, la compañía reconoció que debió realizar cambios de aeropuerto para intentar esquivar el horario más sensible de la protesta gremial, y que esos ajustes se replicarán hoy entre las 16 y las 19 horas. En lo que va del reclamo gremial, Flybondi estimó que 13.000 pasajeros vieron afectados al alterarse sus itinerarios.

La situación también involucró a JetSmart, cuyos vuelos sufrieron ajustes y reprogramaciones, especialmente fuera del aeropuerto internacional de Ezeiza, donde no hubo salidas durante el horario comprendido por la protesta. Los viajeros fueron informados con antelación sobre cambios de hora y posibles reubicaciones.

La publicación de la Asociación de Pilotos en apoyo a la medida de fuerza (@aplapilotos)

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) expresó públicamente su respaldo a la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). A través de una publicación en X, escribieron: “Desde APLA, manifestamos nuestro apoyo a la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación - ATEPSA, con motivo de las medidas de acción directa que comenzarán a implementarse a partir de hoy”.

En el texto, remarcaron el compromiso de la organización con el cumplimiento estricto de los derechos laborales establecidos en el sector. “Recordamos el cabal cumplimiento de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), particularmente en lo que respecta al tiempo máximo permitido de permanencia en el aeropuerto”, señala el texto.

Asimismo, destacaron la importancia de actuar de manera conjunta frente a posibles retrocesos en las condiciones laborales y salariales del sector. “Es fundamental rechazar de manera contundente y colectiva la precarización laboral, la disminución de los derechos de los trabajadores del sector aeronáutico y cualquier forma de vulneración de los mismos”, expresaron en otra parte de la publicación.

Por su parte, EANA calificó la medida como “inadmisible”, al considerar que el paro “pretende afectar un servicio esencial garantizado por ley” y denunciaron la intención gremial de “interrumpir el normal desarrollo del transporte aéreo de pasajeros en plena época de Fiestas de fin de año”.