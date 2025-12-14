Economía

El gremio de controladores aéreos anunció un cronograma de paros que afectará vuelos nacionales e internacionales

Decidió profundizar las medidas de fuerza iniciadas en noviembre por un conflicto con EANA, la agencia estatal de Navegación Aérea. Días y horarios en que habría interrupción de servicios

En noviembre se había afectado la aviación de carga (ENAIRE / Europa Press)

El gremio de controladores aéreos anunció un cronograma de paros que afectarán tanto a vuelos nacionales como internacionales durante las próximas semanas. Las medidas de fuerza se dan luego del fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) ya había realizado en noviembre una serie de interrupciones en la operación que impactaron sobre la aviación de carga, alegando el incumplimiento de acuerdos firmados por parte de la compañía. Aseguran que no hubo respuesta a los reclamos, por lo que decidieron profundizar el plan de acción sindical.

“Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo, no sólo para resolver las cuestiones salariales de sus trabajadores, sino también ante la grave situación operativa que venimos denunciando, ambas cuestiones siguen sin respuestas”, comunicó Atepsa.

ATEPSA: “Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo". REUTERS/Daniel Cole

Entre las demandas centrales del gremio se encuentra la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional, además de ítems como revisión del monto por refrigerio, revisión de trayectoria, respuesta a más de 60 reclamos operativos y reapertura de paritaria.

“Estas situaciones fueron planteadas hace más de 3 meses sin obtener respuestas que permitan destrabar el conflicto Ante el constante crecimiento de las operaciones aéreas, la situación salarial es angustiante, ya que, violando los principios establecidos por OACI, los trabajadores de los servicios de navegación aérea debemos tener dos o tres actividades para llegar a fin de mes por la falta de respuestas”, señaló el gremio.

“Las acciones llevadas adelante durante el mes de noviembre dejaron en evidencia el desinterés absoluto de EANA en resolver el conflicto, ya que aún frente a jornadas de lucha con afectación real del servicio, la empresa no convocó ni una sola reunión para intentar superarlo. Ante esta falta total de respuestas, debemos continuar con el plan de lucha, con el único objetivo de defender y recuperar nuestras condiciones laborales y salariales, que hoy se ven seriamente amenazadas”, añadió.

Mientras tanto, desde EANA ratificaron su voluntad de apertura al diálogo y de poder seguir negociando para llegar a una solución, ya que considera que la postura intransigente de ATEPSA perjudica a los trabajadores.

En tanto, aclararon que la Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para el miércoles 17 diciembre a las 10 horas con el objetivo de resolver el conflicto y evitar afectaciones a los pasajeros.

El viernes pasado se había realizado una audiencia virtual ante dicha cartera para acercar posiciones pero no hubo acuerdo y el gremio confirmó las medidas previamente comunicadas.

“ATEPSA intentó dar por finalizada de manera unilateral la instancia de negociación que se está llevando adelante”, manifestaron en la empresa y consideraron que hasta tanto no terminen las reuniones no hay nada confirmado.

No obstante, el cronograma de paros definido por el sindicato quedó de la siguiente manera:

  • Miércoles 17 de diciembre de 8 a 11 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional
  • Jueves 18 de diciembre de 16 a 19 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional
  • Martes 23 de diciembre de 19 a 23 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional
  • Sábado 27 de diciembre de 14 a 17 horas: afectación de vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país
  • Lunes 29 de diciembre de 8 a 11 horas: afectación a toda la aviación en todos los aeropuertos del país.
Atepsa indicó que la medida sólo afecta despegues de aeronaves, es decir que se restringen las autorizaciones de aeronaves en tierra. Asimismo, no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo en el horario del paro.

“Por otro lado, se considerarán dentro de las medidas legítimas de acción sindical, toda actividad o acción que no afecte las operaciones en desarrollo (Ej. mantenimiento de equipamiento local o vía comisión, mensajería NOTAM y COM, etc.)”, precisaron.

“Quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y/o búsqueda y salvamento”, añadieron.

El inminente inicio de las fiestas de fin de año complica el panorama, ya que este período corresponde a uno de los momentos de mayor tráfico aéreo en el país. Las restricciones pueden provocar dificultades logísticas tanto para los pasajeros como para las aerolíneas y los operadores aeroportuarios.

