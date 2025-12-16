Fuerte rechazo del Gobierno al nuevo paro de controladores aéreos: “La casta sindical le da la espalda a miles de argentinos”

Controladora aérea trabajando en una torre de control (ENAIRE / Europa Press)

Esta semana se esperan complicaciones para viajar en avión por un nuevo paro de controladores aéreos. Será mañana miércoles y el jueves, durante unas horas cada día, y luego se extenderá en las próximas semanas, hasta el 29 de diciembre.

Desde el Gobierno aseguraron su “profundo rechazo” ante las “inadmisibles” medidas de fuerza anunciadas por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa). Además, destacaron que “la casta sindical le da la espalda a miles de argentinos” y el gremio que busca coartar libertades y afectar el normal desarrollo de las operaciones aéreas, en el inicio de la temporada alta y en los días próximos a las Fiestas.

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la compañía del Estado que es prestadora del servicio público esencial de navegación aérea (PSNA) en el país sus aguas adyacentes, destacó que el paro anunciado pretende “afectar un servicio esencial garantizado por ley interrumpiendo el normal desarrollo del transporte aéreo de pasajeros en plena época de Fiestas de fin de año, en el que los vuelos son fundamentales para cientos de miles de argentinos”.

Podría haber nuevamente demoras en Aeroparque y Ezeiza (Maximiliano Luna)

Además, destacaron que mañana mismo habrá una nueva reunión en el ministerio de Trabajo.

Se EANA, el objetivo es evidente y político. “Cabe recordar que también durante las vacaciones de invierno pretendieron llevar a cabo medidas de fuerza y ahora intentan tomar de rehenes a los argentinos durante los últimos días del año”, dijeron.

“Asimismo, durante el mes de noviembre el gremio también realizó numerosos paros afectando a los vuelos de carga. Además, intentando hacer el mayor daño posible, intentó paralizar durante 30 días consecutivos todas las capacitaciones del personal y la totalidad de las tareas técnicas fundamentales para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica esencial para los servicios de navegación aérea”, agregaron.

El cronograma de medidas de fuerza que se extiende durante 5 jornadas, entre el 17 y el 29 de diciembre, con franjas horarias determinadas y que afectan la operación de los vuelos de pasajeros.

Miércoles 17 de diciembre de 8 a 11 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional

Jueves 18 de diciembre de 16 a 19 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional

Martes 23 de diciembre de 19 a 23 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional

Sábado 27 de diciembre de 14 a 17 horas: afectación de vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país

Lunes 29 de diciembre de 8 a 11 horas: afectación a toda la aviación en todos los aeropuertos del país.

EANA remarcó también la intencionalidad política y “de hacer daño” de la medida de fuerza, algo que queda expuesto ya que se da “al inicio de estas medidas de acción gremial se encontraba en curso la ejecución del acuerdo paritario establecido oportunamente entre el gremio y la empresa, la cual finalizaba recién durante el mes de diciembre. Por consiguiente, esas acciones, al igual que las recientemente anunciadas, resultan ilegítimas, debido a que el argumento sindical del no cumplimiento es falso, ya que el acuerdo se cumplió según lo acordado”.

Paola Barrita, titular de Atepsa

Por otro lado, destacaron que si bien el cronograma anunciado dice afectar solo a los despegues de las aeronaves, las acciones no impactan exclusivamente sobre los mismos, sino también sobre todo el itinerario aeronáutico. “Es decir, un vuelo que no despega en la franja horaria establecida por el paro, no puede cumplir su arribo previsto, afectando también a su regreso, y de esta manera, impactando sobre todas las operaciones aéreas sucesivas”, se detalló en un comunicado.

“De este modo, la conducción del sindicato enceguecido con sus objetivos políticos partidarios, decidió ir contra la voluntad del pueblo argentino, privilegiando con mezquindad sus intereses particulares por sobre los del conjunto de los trabajadores de la empresa. En la desesperación por aferrarse a sus privilegios, la casta aeronáutica amenaza otra vez con acciones fuera de tiempo, contexto y razón”, afirmó el ente oficial.

En paralelo, hoy trascendió una investigación judicial que avanza en los tribunales de Comodoro Py involucra a la líder de Atepsa, Paola Barritta, y a la ex presidenta de EANA durante el gobierno kirchnerista, Gabriela Logatto, por presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a la presentación de un acta paritaria que habría sido utilizada para reclamar un aumento salarial no instrumentado.