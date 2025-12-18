Paro de controladores aéreos: el Gobierno denunció ante la Justicia federal al gremio por poner en riesgo la seguridad aérea

El Gobierno denunció ante la Justicia federal al gremio que encabeza el paro de controladores.

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) presentó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo del juez Daniel Eduardo Rafecas, una denuncia penal contra la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) por presuntas infracciones y delitos vinculados a la seguridad operacional del sistema de navegación aérea durante el paro de controladores que se desarrolla en los aeropuertos del país.

El texto de la denuncia detalla que la protesta, que impactó en más de 24.000 pasajeros por demoras y reprogramaciones de vuelos nacionales en su primera jornada, generó una situación que podría haber comprometido la seguridad de las operaciones en plena temporada alta de viajes.

EANA, organismo a cargo de la gestión del servicio de navegación aérea, señala en su presentación que la colocación de elementos relacionados con la medida de fuerza en torres de control (banderas) y la interrupción de tareas operativas esenciales constituyen una conducta que no solo obstaculiza la normal labor de la infraestructura aeronáutica, sino que pone en riesgo la seguridad operacional y la integridad de terceros, incluyendo pasajeros, tripulaciones y personal técnico.

La medida de fuerza afectó la normal prestación del servicio de navegación aérea.

La denuncia, radicada el 17 de diciembre de 2025, se ajusta a la Prevención Sumaria Nro. 779AER/2025, caratulada como “Averiguación de Delito Contra la Seguridad de la Aeronavegación”, y remarca que la decisión de llevar adelante el paro en plena época de mayor tráfico aéreo expone a consecuencias que exceden el ámbito laboral para ingresar en el terreno penal.

Riesgos operativos y marco jurídico

En la presentación judicial, EANA subrayó la existencia de riesgos concretos para la seguridad aérea derivado de la acción gremial y la interrupción de funciones propias de los controladores. El organismo refirió que, de desprenderse elementos colocados como parte de la protesta o al suspenderse tareas operativas críticas, se podría comprometer la seguridad de las aeronaves en pleno vuelo o maniobra, así como la integridad física de pasajeros y tripulaciones.

En concreto, a lo que EANA hace referencia, es una bandera que se colgó en el exterior de una torre de control. “La colocación de dicha bandera en las torres citadas, no solo obstaculiza la normal labor sino también, el peligro que ello puede ocasionar a terceros en caso de que dicha bandera se desprenda del lugar de colocación”, alertaron en la denuncia.

Torre de control del Aeroparque Jorge Newbery, uno de los aeropuertos afectados por el paro de controladores aéreos dispuesto por ATEPSA.

El documento, al que accedió Infobae, aportó como prueba imágenes y otras documentaciones que acompañaron la argumentación de EANA, en el marco de la investigación penal que ahora está en manos del juzgado federal. La presentación también recordó los derechos y garantías involucrados en procedimientos penales, tanto para víctimas como para testigos, conforme a la Ley 27.372 del Código Procesal Penal de la Nación.

Desde ATEPSA, en tanto, el reclamo gremial fue difundido en redes sociales y comunicados públicos en los que se afirmó que la huelga responde a reclamos salariales, reincorporación de trabajadores despedidos sin causa, estabilidad laboral y condiciones operativas en aeropuertos con emergencia dotacional.

Apertura de la causa y próximos pasos

Con la denuncia formalizada ante el juzgado de Rafecas, el expediente judicial ahora deberá avanzar en la evaluación de responsabilidades penales por parte del magistrado y la eventual intervención de las partes para ampliar testimonios, aportar peritajes o nuevas pruebas que permitan delimitar si las acciones sindicales configuran delitos relacionados con la seguridad de la navegación aérea.

ATEPSA anunció que las medidas de fuerza continuarán durante diciembre

La causa se suma a un conflicto que ya venía tensionando las relaciones laborales y operativas en el sistema de aviación nacional, poniendo en el centro del debate la compatibilidad entre la protesta gremial y la garantía de un servicio esencial para miles de viajeros en un momento clave del calendario turístico argentino.

Medidas de fuerza y afectación del tráfico aéreo

El paro, dispuesto por ATEPSA, comenzó con una primera jornada entre las 8 y las 11 de la mañana del miércoles 17 de diciembre, afectando a vuelos nacionales en todos los aeropuertos del país. La protesta forma parte de un cronograma de paros escalonados que se extenderá hasta el 29 de diciembre, en medio de las fiestas de fin de año y el arranque de la temporada de verano.

Según las compañías aéreas, los cambios generaron demoras, reprogramaciones y algunas cancelaciones que impactaron en al menos 24.000 pasajeros, especialmente en vuelos domésticos. En Aerolíneas Argentinas, se reportaron 67 vuelos con retrasos y 25 adelantamientos de salida afectando a miles de viajeros, sin que por el momento se registraran cancelaciones masivas en ese operador.

Las aerolíneas low cost también sufrieron ajustes: Flybondi debió cancelar y reprogramar una parte de sus servicios, mientras que JetSmart informó modificaciones en la programación de sus vuelos.