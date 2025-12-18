El superávit comercial fue de casi USD 2.500 millones en noviembre, el mayor registro del año

Noviembre mostró el superávit comercial más holgado del año. REUTERS/Matias Baglietto

La balanza comercial arrojó un superávit de casi USD 2.500 millones en noviembre, el nivel más alto en lo que va de 2025, por un fuerte crecimiento de las exportaciones. La principal explicación se debe al comportamiento que tuvo el sector agroexportador, al que recientemente se benefició con una baja de las retenciones.

“En noviembre, las exportaciones totalizaron USD 8.096 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 24,1%. Esta suba fue impulsada por un incremento de 28,0% en las cantidades exportadas, ya que los precios disminuyeron 3,0%. Los datos desestacionalizados aumentaron 12,0% y la tendencia-ciclo, 0,8%, en comparación con el mes anterior“, destacó el informe de Intercambio comercial argentino (ICA) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Pero cuando se mira por sector, se ve que la mayor ayuda para el ministro Caputo vino por parte de Manufacturas de origen agropecuario, que contribuyó con USD 2.754 millones (87,1% variación interanual); seguido por Productos primarios con USD 2.016 millones (-0,4% v.ia.); y Manufacturas de origen industrial, USD 2.318 millones (28,6% v.ia).

Mientras que las importaciones de noviembre alcanzaron un total de USD 5.598 millones, lo que representó un incremento interanual de 6,6%. Este crecimiento se atribuyó al aumento de 6,1% en las cantidades y de 0,4% en los precios. Los datos desestacionalizados registraron una baja de 6,9%, y los de la tendencia-ciclo descendieron 0,1%, en comparación con octubre de 2025.

Si se lo compara con el mismo mes del 2024, el superávit comercial tuvo un incremento de USD 1.221 millones respecto al mismo mes de 2024. “El índice de términos del intercambio disminuyó 3,5%, y reflejó un deterioro en los precios relativos del comercio exterior”, señalaron.

El dato fue festejado por los integrantes del equipo económico, el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, Martín Vauthier, remarcó que las exportaciones alcanzaron el máximo histórico en valores tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia-ciclo. “El crecimiento es posible con estabilidad macroeconómica, baja de impuestos, eliminación de regulaciones necesarias y apertura comercial”, señalo.

La ayuda del campo

La semana pasada, y para sorpresa de muchos, el ministro Caputo anuncio una nueva baja de retenciones para el campo. Pero desde la comunicación (martes) hasta la entrada en vigencia de la medida (viernes), se paralizaron las liquidaciones.

“Lo primero que pasó es que hacen el anuncio el martes y el decreto sale recién el viernes”, comentó el productor agropecuario y director de RIA Consultores, Javier Preciado Patiño. “¿Quién va a vender o quién va a reclutar exportaciones si al otro día vas a tener menos retención?”, se preguntó y sumó que solo en el caso del maíz -en donde hubo una baja de un punto porcentual- hubo un aumento de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE).

Según el detalle, en la primera semana de diciembre, las DJVE por aceite de soja fueron de 37.000 toneladas, mientras que en la segunda por 1.000 toneladas; de harina de soja, 73.000 y 4.000 respectivamente; de soja 0 en ambos casos; de maíz, 180.000 y 200.000; de trigo, 222.000 y 40.000; aceite de girasol, 5.000 y nada en la última semana; de harina de girasol, 48.000 y 8.000; y cebada forrajera, 21.000 y 2.000.

Las retenciones de soja pasaron de 26% a 24%, y para sus subproductos cae de 24,5% a 22,5%; trigo y cebada descienden de 9,5% a 7,5%; maíz y sorgo de 9,5% a 8,5%, y para girasol de 5,5% a 4,5%.

Por su parte, la operadora del mercado de granos, Mariela Brandolin, aseguró que siempre ocurre lo mismo con este tipo de medidas impositivas. “Se hace el anuncio, pero no se publica en el Boletín Oficial. Entonces ahí es cuando se resienten las DJVE, ya que los exportadores prefieren esperar la letra chica antes de avanzar”, comentó en conversación con Infobae.

“El problema es la soja primero y el maíz después. Hay muy poca declaración de exportaciones para enero, febrero y marzo en el caso de la soja; y para diciembre, enero y febrero en el caso del maíz”, aseguró Brandolin. La clave está en observarlo en términos históricos: las declaraciones de exportaciones de maíz de diciembre, enero y febrero son de un millón de toneladas, cuando lo normal, en promedio, son 4,2 millones. Algo similar ocurre con la soja.

En las primeras horas del lunes no se veían cambios. “Que uno debería esperar, que la soja, si estaba en $500.000 la tonelada, esté en $510.000, y que eso empuje un poco, por lo que vengo recabando, está por debajo de los $500.000, con lo cual, no cierra por ningún lado”, afirmó Preciado Patiño, aunque tiene la esperanza de que en lo que resta de la semana el escenario mejore.

En el cierre de la jornada se supo que a moverse la registración de DJVE, en el caso del trigo hubo 480.000 toneladas, 104.000 toneladas de maíz, 181.000 toneladas de harina de soja y 21.000 de aceite de soja. “La reacción en cuanto a registración de nuevas exportaciones estuvo bien. Marca un cambio respecto a la semana pasada”, agregó el especialista.