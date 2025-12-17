Economía

Las estaciones de servicio cierran en Navidad y Año Nuevo: en qué horario no se podrá cargar combustible

Los establecimientos permanecerán cerrados en un horario determinado durante las Fiestas. Cuándo retomarán la actividad habitual

Las estaciones de servicio operarán
Las estaciones de servicio operarán con horario reducido en las Fiestas.

Las estaciones de servicio atenderán con horario reducido durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, aunque operarán con un sistema de guardias activas de carga de combustible, cuyo principal objetivo será atajar eventuales emergencias.

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) comunicó el cronograma de funcionamiento especial que regirá para las estaciones de servicio de todo el país durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Estaciones de servicio: a qué hora cierran en Navidad y Año Nuevo

Según la mayoría de los convenios colectivos laborales del sector, los locales permanecerán cerrados al público entre las 22:00 y las 06:00. En tal sentido, los establecimientos no atenderán al público general entre las 22:00 y las 06:00 durante las noches del 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1 de enero.

  • Nochebuena y Navidad: desde las 22:00 del 24 de diciembre hasta las 06:00 del 25 de diciembre.
  • Nochevieja y Año Nuevo: desde las 22:00 del 31 de diciembre hasta las 06:00 del 1 de enero.

Cabe destacar que, en principio, este horario especial se aplicará en todo el país, en línea con los acuerdos laborales del sector, para permitir el descanso del personal durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Entre las 22 y las
Entre las 22 y las 6 no se podrá cargar combustible.

El cierre temporal comenzará a las 22:00 del 24 de diciembre y se extenderá hasta las 06:00 del 25 de diciembre, repitiéndose el mismo esquema el 31 de diciembre hasta las 06:00 del 1 de enero. Una vez finalizado ese lapso especial, las estaciones de servicio retomarán la actividad habitual.

A pesar de la interrupción, se mantendrán guardias de emergencia para atender exclusivamente a ambulancias, bomberos, fuerzas policiales y otros organismos de asistencia pública. De este modo, se garantiza la atención ante situaciones críticas durante las festividades.

Se recomienda a los conductores y usuarios organizar la carga de combustible con antelación, preferentemente antes de las 22:00 de los días señalados, para evitar contratiempos y asegurar la movilidad durante las celebraciones.

El costo de llenar el tanque en Argentina

El precio para llenar un tanque de combustible sigue en aumento. Luego de varios meses en que las petroleras ajustaron gradualmente los valores sin requerir autorización del Gobierno, el desembolso para cargar el depósito completo de un vehículo llega a $100.000 en la mayoría de los casos, cifra que representa el 5% del salario bruto promedio de un trabajador registrado en el sector privado.

Cargar un tanque en Argentina
Cargar un tanque en Argentina puede costar hasta $100.000.

Así se desprende de un informe realizado por el Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (Ineco-UADE), que examinó la evolución de los precios de los combustibles, el costo por kilómetro y las diferencias entre las provincias.

El reporte de la UADE compara distintos tipos de combustibles y el rendimiento estimado de cada uno. Para la nafta súper, el precio nacional promedio por litro alcanza los $1.699, lo que significa un gasto de $93.461 para llenar un tanque de 55 litros. Con ese volumen, se pueden recorrer unos 660 kilómetros, por lo que el costo por kilómetro es de $142.

En el caso de la nafta premium, el valor por litro es de $1.916. Llenar el tanque implica pagar $105.354, lo cual permite circular aproximadamente 715 kilómetros, alcanzando así un costo de $147 por kilómetro. El estudio indica que no todos los automóviles logran aprovechar el rendimiento de la nafta premium, ya que depende de las especificaciones técnicas del motor.

Para el gasoil, el gasoil grado 2 se comercializa a $1.737 el litro. Cargar un tanque de 55 litros requiere $95.528 y da una autonomía de 880 kilómetros, por lo que el costo por kilómetro es de $109. El gasoil grado 3 se paga a $1.923 el litro y el costo de llenar el tanque asciende a $105.751, con una autonomía de 990 kilómetros, por lo que el costo por kilómetro baja a $107.

El GNC se presenta como la opción más económica. Su precio promedio es de $692 por metro cúbico y llenar un equipo típico cuesta $6.916, ofreciendo una autonomía de 120 kilómetros y un costo de $58 por kilómetro. Según el informe, escoger GNC implica un ahorro de $86 por kilómetro (59%) respecto al uso de nafta.

