Cuánto cuesta llenar el tanque y dónde están los combustibles más caros del país

Llenar el tanque de nafta es cada vez más caro en Argentina. Tras varios meses de “micro ajustes” establecidos por las petroleras (ya no dependen de Nación para modificar sus precios), el costo de cargar combustible al 100% de la capacidad del vehículo alcanza los $100 mil en la mayoría de los casos. Ese monto equivale al 5% de la remuneración bruta promedio del sector privado registrado.

La información surge de un estudio elaborado por el Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (Ineco-UADE), que analizó la evolución de los precios de los combustibles, su costo por kilómetro recorrido y las diferencias entre provincias.

Costo por tanque y por kilómetro

El relevamiento de UADE compara distintos tipos de combustible y su rendimiento estimado. En el caso de la nafta súper, el precio promedio por litro a nivel nacional es de $1.699, lo que implica un costo total de $93.461 para completar un tanque de 55 litros. Con un rendimiento promedio de 660 kilómetros por tanque, el costo por kilómetro recorrido asciende a $142.

Para la nafta premium, el precio por litro se ubica en $1.916. Llenar el tanque cuesta $105.354 y permite recorrer unos 715 kilómetros, lo que arroja un costo de $147 por kilómetro. El informe aclara que “no todos los vehículos pueden sacar provecho del rendimiento de la nafta premium”, ya que depende de las características técnicas del motor.

En el caso del gasoil, el gasoil grado 2 tiene un precio de $ 1737 por litro. Completar un tanque de 55 litros demanda 95.528 y permite recorrer unos 880 kilómetros, con un costo de $109 por kilómetro. El gasoil grado 3, con un valor de $ 1.923 por litro, eleva el costo por tanque a $105.751, pero mejora el rendimiento hasta 990 kilómetros, reduciendo el costo por kilómetro a $107.

El GNC aparece como la alternativa de menor costo. Con un precio promedio de $692 por metro cúbico, llenar un equipo típico cuesta $6.916 y permite recorrer unos 120 kilómetros, lo que equivale a $58 por kilómetro. Según el informe, “equipar un vehículo con GNC representa un ahorro de $86 por kilómetro recorrido, lo cual implica un ahorro del 59%” respecto del uso de nafta.

El costo real histórico de la nafta

Los números mencionados hasta el momento son contundentes, pero esconden un dato más que llamativo: el costo de llenar un tanque hoy, es más bajo que en los últimos nueve años. Para explicar esa afirmación, es necesario sumar a la ecuación un factor muy relevante, la inflación. Para ello, UADE calculó el costo de llenar tanque a lo largo de los últimos años tomando como referencia el valor del peso hoy.

Así, se puede saber por ejemplo cuál era el costo equivalente de un tanque durante la gestión Macri. A pesos constantes de diciembre de 2025, cargar un auto al tope de su capacidad en ese período tuvo un valor promedio de $102.026. Más adelante, con Alberto Fernández, el tanque de combustible alcanzó un pico máximo de $122.521. Finalmente, con Milei, el costo promedio de un tanque de combustible ha sido de $112.974.

Otro dato relevante, es que el valor máximo se registró en enero de 2024, con un costo real de $204.168 por tanque, mientras que el mínimo se observó en mayo de 2025, con $88.005. El promedio global del período fue de $113.568.

Para la actual administración, el informe indica que “el costo promedio, durante los últimos dos años, para llenar un tanque de nafta en Argentina, resulta de $112.974”, lo que representa un nivel 7,8 % inferior al promedio observado durante la gestión anterior, que fue de $122.521 en términos reales.

El peso del combustible en el salario

Además del precio, el trabajo evalúa el esfuerzo salarial necesario para llenar un tanque de nafta. El indicador mide qué porcentaje del salario registrado promedio debe destinar un trabajador para cubrir ese gasto.

Entre 2017 y 2025, el esfuerzo salarial promedio fue del 5,44 % del salario. El máximo se registró en octubre de 2018, cuando llenar el tanque demandaba el 7,17 % del ingreso, mientras que el mínimo se observó en octubre de 2023, con el 4,09%.

En diciembre de 2025, el costo de $ 99.407 representa cerca del 5% de la remuneración bruta promedio. Según el informe, durante la actual administración “el esfuerzo salarial promedio fue de 5,15%, equivalente a $102.550 en términos del salario de diciembre de 2025”.

Dónde están los combustibles más caros y más baratos

El relevamiento de UADE muestra diferencias significativas entre provincias en el precio final de la nafta súper. La brecha entre la provincia más cara y la más barata alcanza el 36%.

Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa y Neuquén se ubican entre las jurisdicciones con precios más bajos. En el otro extremo, Salta, Formosa, La Rioja, Misiones, Santa Fe y Corrientes presentan los valores más altos. El informe señala que “los precios finales de venta incluyen tanto impuestos municipales como tasas provinciales”, además de costos operativos y logísticos.

Dentro de cada provincia también se observan diferencias. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, localidades como Arroyo Dulce, Azul y Ramallo superan los $1.840 por litro de nafta súper, mientras que en Pedro Luro, Stroeder y Villalonga el precio no alcanza los $1.400.

Tránsito y destinos turísticos

Finalmente, el estudio analiza el precio del combustible en las rutas hacia la costa atlántica. Las estaciones ubicadas en localidades de tránsito presentan valores más elevados que las de destino. En promedio, las localidades de destino exhiben un precio de $1.723 por litro de nafta súper, mientras que en las de tránsito el valor asciende a $1.799, una diferencia del 4,4 %.

El costo promedio en combustible para viajar desde la Ciudad de Buenos Aires hacia los principales destinos de la costa atlántica es de $58.149, sin contemplar peajes. El monto varía según la distancia: llegar a Mar del Plata implica un gasto estimado de $59.968, mientras que viajar a Necochea eleva el costo a $73.984.