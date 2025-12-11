Economía

La inflación de noviembre fue de 2,5% y acumuló 31,4% en los últimos doce meses

Refleja una aceleración respecto al 2,3% que se había registrado en octubre. La suba de precios fue de 27,9% en los primeros once meses del año. Cómo sigue en diciembre y en 2026

El Instituto Nacional de Estadística
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer cuánto fue la inflación en noviembre.

La inflación de noviembre fue de 2,5%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), lo que implicó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto al mes anterior cuando ascendió a 2,3%. Además, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación interanual de 31,4% mientras que en lo que va del año acumula 27,9%. En lo que resta y en 2026 habría presiones sobre el indicador por las subas de los precios regulados.

Según informó el Indec, la división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de Transporte (3%). Por el contrario, los segmentos que experimentaron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%).

Regulados impulsó la inflación en noviembre

En cuanto a los precios regulados, la variación fue de 2,9%, por encima del índice general. Es que en noviembre el Gobierno autorizó un aumento en las tarifas de luz y gas en promedio del 3,8% y casi un 10% para colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Por otra parte, los estacionales anotaron un alza de apenas 0,4%. Respecto al IPC núcleo, que no contempla el comportamiento de regulados ni estacionales, subió 2,6%.

El economista de Equilibra, Gonzalo Carrera, destacó que tras 18 meses de baja, la inflación interanual subió 0,1 punto porcentual en noviembre y se estacionó en 31%. “El 2025 cerrará con una inflación mensual no tan lejana a la de fines de 2024, pero con una ganancia de competitividad (el tipo de cambio real multilateral está 19% arriba de dic-24)”, sumó.

Las consultoras privadas estimaban que el IPC iba a oscilar entre el 2,3% y 2,5%. La estimación más “pesimista”, aunque por mínimas diferencias, es de la consultora Eco Go: calcularon que el IPC arrojará 2,5 %. Llegaron a ese porcentaje por el aumento en el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” del 3%. “Carnes arrancó a subir fuerte a fines de octubre y por la ponderación que tiene, eso empujó bastante el nivel general. Además, regulados viene con incidencia alta también”, explicó el economista de esa consultora, Lucio Garay Méndez.

El miércoles se conoció oficialmente el dato de inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que fue del 2,4 % en noviembre, lo que implicó una aceleración intermensual de 0,2 puntos porcentuales (p.p.). Esta estadística servía como una suerte de anticipo de la nacional.

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que publicó el Banco Central de la República Argentina (BCRA), hubo una aceleración de las estimaciones por parte de los privados. Ahora la mediana de las respuestas arrojó que la inflación en noviembre fue de 2,3 % (cuando en la consulta anterior habían indicado 1,9%).

Para diciembre estiman que los precios correrán a un 2,1% a nivel general y ya enero de 2026 y hasta abril la inflación oscilaría entre 1,9% y 1,5%, de acuerdo a las consultoras que releva el BCRA de forma mensual.

Precios atrasados

Hasta las elecciones legislativas, el Gobierno no avanzó con el recorte de subsidios económicos que le exige el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que llevó a que nuevamente haya precios retrasados.

“Pese a que haya habido avances significativos —especialmente en el 1.º cuatrimestre de 2024, antes de que el Gobierno comenzara a priorizar la desinflación—, el proceso de realineamiento continúa incompleto. Comparando la estructura vigente con la del 1.º semestre de 2019 —última etapa previa de orden macroeconómico—, la ‘inflación reprimida’ asciende a 4,2 puntos. Los mayores ajustes pendientes se concentran en servicios públicos“, destacaron en la consultora Invecq.

En el último Relevamiento de
En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) la mediana de las respuestas arrojo que la inflación en noviembre sería del 2,3%.

Entre los segmentos con retrasos de entre 30% y 40% figura “Energía eléctrica y gas”, seguido por Transporte entre un 30% y 20%, al igual que Teléfono e internet y combustibles. Sobre esta última variable clave de la economía, un informe de Energía y Economía expuso que Caputo resignó ingresos por más de USD 2.326 millones al no aplicar las actualizaciones correspondientes del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono en lo que va del año.

Tras haber ganado en las urnas por una amplia diferencia sobre Fuerza Patria (FP), el ministro de Economía autorizó aumentos en los servicios públicos y en el transporte. Y ya oficializó un nuevo esquema de subsidios de electricidad, gas y garrafas para 2026.

