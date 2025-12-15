Las ventas de autos 0 km superan las expectativas en diciembre y hay pelea entre dos marcas por el primer puesto

El mercado automotor se recupera levemente en diciembre y viaja hacia los 25.000 patentamientos mensuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bajas ventas de autos 0 km en noviembre generaron una especial expectativa por los resultados que se puedan alcanzar este mes, que históricamente es el peor período de cada año para patentar autos nuevos ante la inminencia del cambio de año.

En el sector automotor, las proyecciones que se hicieron al comenzar diciembre establecían un objetivo que podía llegar a 23.000 unidades en total, incluyendo vehículos pesados, con unos 21.000 autos particulares y pick-ups.

La referencia, si bien es baja, se corresponde con la estacionalidad del mes pero también en esa contracción de ventas que se fue mostrando entre septiembre y noviembre, que obligó a las marcas a bajar la expectativa de vender casi 650.000 autos en todo el año y recalcular 2025 en torno a los 610.000.

Noviembre había sido un mes negativo, perdiendo en la comparación intermensual e interanual. Fue un duro golpe a las proyecciones del sector para 2025

Diciembre levemente mejor

La buena noticia es que esa proyección fue cautelosa por el escenario descripto, pero con 8 días de operaciones de diciembre, ya se habían registrado más de 9.300 autos y vehículos comerciales livianos, lo que anima a pensar que se superarán los 22.000 patentamientos en estos segmentos.

Si bien es una muestra parcial, otra vez Volkswagen está por delante de Toyota en ese primer corte del viernes pasado, en el que ya se computa el primero de los tres feriados que tendrá diciembre.

La marca alemana se llevó el 16,6% del total de unidades (1.462 autos), mientras la compañía japonesa quedó en el 16% (1.416 unidades). La paridad entre ambas marcas que disputan cerrar el año como la que más autos vendió en la Argentina es similar a la de los meses precedentes, pero al tener políticas comerciales muy diferentes, el resultado estará abierto hasta el último día hábil del año. Al 15 de diciembre, en el total del año, Toyota lleva vendidos 2.800 autos más que Volkswagen.

La pick-up Toyota Hilux sigue dominando las ventas y tomó el lugar de Yaris como el mejor modelo de la marca

Diferentes políticas de precios

Toyota padeció la destrucción casi total de su planta de motores en Brasil, lo que interrumpió la producción de vehículos durante septiembre y octubre. Si bien tenían un “colchón” de unidades ya producidas que pudieron administrar, el flujo se vio afectado hasta que en noviembre comenzaron a fabricar nuevamente, aunque sólo fuera con autos híbridos únicamente.

Ante este escenario, en noviembre decidieron hacer una ofensiva comercial fuerte al no aumentar los precios de la pick-up Toyota Hilux como modo de compensar ventas, y lo lograron al quedar como el modelo más vendido del mes entre todas las categorías.

Volkswagen, en cambio, se mantuvo con su política de aplicar aumentos de precios más significativos y continuar con sus descuentos especiales que en algunos casos superan el 25% respecto al precio de lista, y que los llevó a ser la marca con mayor volumen de autos patentados en noviembre.

En tercer lugar en los cómputos parciales de diciembre no está Fiat como era costumbre, sino Ford, que totalizó un 10,5% del mercado con 925 unidades, por delante de Chevrolet con el 10% y 915 patentamientos. Recién quinto apareció Fiat con un 8,3% del volumen total de autos vendidos (733 unidades), y Renault fue sexto con el 8,1% traducido de patentar 718 automóviles.

El nuevo Volkswagen Tera sigue siendo el modelo más vendido de la marca en los meses finales del año, incluso por delante del Polo y la pick-up Amarok

Las pick-up al frente

Entre los modelos, lidera nuevamente Toyota Hilux con 619 camionetas vendidas, seguida por otra pick-up, la Ford Ranger, con 378, mientras que en tercer lugar volvió a aparecer el exitoso Volkswagen Tera con 329 unidades. Cuarto, el otro infiltrado en el ranking de los 10 modelos más vendidos de los últimos meses, el Ford Territory, con 320 patentamientos, seguido muy de cerca por los tres modelos de acceso que suelen encabezar las listas, el Toyota Yaris (317), el VW Polo (311), y el Peugeot 208 (309).

Ya por debajo de las 300 unidades en 8 días, aparecen el Chevrolet Tracker (267), el Fiat Cronos (257) y la pick-up VW Amarok (244). Fuera de los 10 modelos más vendidos, están el Toyota Corolla Cross (208), Peugeot 2008 (184), el Chevrolet Onix (177), el Renault Logan (170) y los furgones Mercedes-Benz Sprinter (157). El resto de los modelos llevan vendidos menos de 150 autos en diciembre.