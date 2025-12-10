Economía

De cuánto son las jubilaciones de ANSES en diciembre 2025 con el bono y el aguinaldo

Con el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario y el bono previsional, el ingreso mensual de los jubilados de menores haberes se incrementa en la última liquidación del año

ANSES confirma el aumento de jubilaciones y pensiones en diciembre 2025, con bono y aguinaldo incluidos en los haberes (REUTERS/Tomas Cuesta)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el esquema completo de aumentos, pagos extraordinarios y aguinaldo que impactarán en los haberes de jubilados y pensionados en el último mes de 2025. Las nuevas cifras reflejan el ajuste vinculado a la inflación de octubre, la continuidad del bono previsional y el impacto de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

En un contexto marcado por las actualizaciones periódicas, el calendario de ANSES y los beneficios económicos son motivo de consulta y expectativa para millones de titulares en toda la Argentina.

De cuánto son las jubilaciones en diciembre 2025

Por la resolución 359/2025, el Gobierno estableció un incremento del 2,34% para las jubilaciones y pensiones, porcentaje calculado sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre.

Así, el haber mínimo garantizado para jubilados quedó fijado en $340.879,59, mientras que el haber máximo alcanzará los $2.293.796,92. Además, la Prestación Básica Universal (PBU) a partir de diciembre será de $155.936,86 y el monto para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $272.703,67.

El haber mínimo para jubilados en diciembre 2025 se fija en $340.879,59, mientras que el máximo alcanza los $2.293.796,92 (NA)

La estructura de ingresos para el mes integra también el pago de la segunda cuota del aguinaldo y, según los criterios oficiales, un bono extraordinario orientado a reforzar los haberes más bajos.

De acuerdo a las disposiciones actuales, quienes cobran la jubilación mínima recibirán el monto base más el bono previsto y la suma correspondiente al medio aguinaldo.

Los beneficiarios de la PUAM y las Pensiones No Contributivas (PNC) también cobrarán el bono, siempre que el haber no supere el tope fijado para el extra.

Los montos estimados para diciembre son los siguientes:

  • Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38
  • Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38
  • PUAM: $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo = $479.055,5
  • PNC por invalidez o vejez: $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo = $427.923,56

El esquema implementado por ANSES busca compensar la pérdida de poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, por lo que otorga mayores beneficios a quienes reciben haberes mínimos.

Qué pasó con el bono para jubilaciones

Durante todo 2025, el bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos se mantuvo sin variaciones significativas respecto a su valor nominal.

Este monto, definido en marzo de 2024, no se actualizó para diciembre, a pesar de los incrementos en la inflación registrados en los meses previos.

La jubilación mínima de ANSES en diciembre suma bono de $70.000 y aguinaldo, totalizando $581.319,38 para los beneficiarios (NA)

Para el grupo de beneficiarios que cobra haberes superiores al mínimo, ANSES otorga un complemento de menor cuantía o proporcional, siempre bajo la condición de que el total resultante (sumando haber, bono y aguinaldo) no supere un tope de $410.879,59.

El objetivo central del bono es mitigar el desfasaje entre el aumento mensual de haberes por inflación y la evolución real de los precios, cubriendo en parte la brecha para quienes más lo necesitan.

De cuánto es el aguinaldo de las jubilaciones de ANSES

En diciembre se liquida la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario, conocida popularmente como aguinaldo. Este beneficio es percibido por jubilados, pensionados y titulares de la PUAM, bajo el mismo esquema de cálculo que rige para los trabajadores activos.

El medio aguinaldo se determina tomando el 50% del haber más alto registrado en el semestre, y se suma automáticamente al pago mensual de diciembre.

De acuerdo a los montos actualizados, el aguinaldo para quienes cobran la jubilación mínima será de $170.439,79, lo que eleva el ingreso final del mes junto al haber base y el bono extraordinario.

El bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos se mantiene sin cambios durante todo 2025 (ANSES)

Para los beneficiarios del haber máximo, el monto correspondiente por aguinaldo es de $1.146.898,46. En el caso de la PUAM, el aguinaldo ascenderá a $136.351,84, y para las pensiones no contributivas, el valor será de $119.306,78.

Cabe remarcar que el aguinaldo se paga en la misma fecha en la que se abonan los haberes regulares y, en todos los casos, el acceso es universal para jubilados y pensionados, sin exclusiones por carga horaria o antigüedad.

Cuándo cobro la jubilación

El calendario de pagos de ANSES para diciembre 2025 asigna las fechas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario y el tipo de prestación que se percibe.

Para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, los pagos están programados del 9 al 16 de diciembre: DNI terminados en 0 el 9 de diciembre, en 1 el 10 de diciembre, en 2 y 3 el 11 de diciembre, en 4 y 5 el 12 de diciembre, en 6 y 7 el 15 de diciembre y en 8 y 9 el 16 de diciembre.

El aguinaldo de ANSES en diciembre se calcula como el 50% del haber más alto del semestre y se paga junto al haber mensual (REUTERS/Agustin Marcarian)

En el caso de los haberes superiores al mínimo, los pagos se realizarán entre el 17 y el 23 de diciembre, distribuidos en grupos de dos terminaciones de DNI por jornada. Las pensiones no contributivas, por su parte, se acreditarán entre el 9 y el 12 de diciembre.

Esta organización escalonada pretende evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias y facilitar el acceso seguro de los beneficiarios a sus recursos. Las fechas específicas pueden consultarse tanto en el sitio web oficial de ANSES como en los canales de comunicación habituales del organismo.

Quiénes cobran hoy, 10 de

