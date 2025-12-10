Economía

ANSES: cuándo cobro si mi DNI termina en 6

Los pagos de jubilaciones, pensiones, asignaciones y planes de ANSES de diciembre ya tienen sus fechas definidas. Qué día les toca a los que tienen el DNI terminado en 6

El calendario de ANSES establece
El calendario de ANSES establece las fechas claves de cobro de diciembre para todas las asignaciones y prestaciones (NA)

Los beneficiarios de las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya cuentan con el calendario confirmado de pagos correspondiente a diciembre.

La información oficial indica qué día se abonan las diferentes asignaciones, jubilaciones y pensiones, según el último número del DNI del titular. El calendario de pagos para diciembre está detallado por prestación y por terminación de documento.

Jubilaciones y pensiones

Las personas cuyo DNI termina en 6 y perciben jubilaciones o pensiones mínimas cobrarán el 15 de diciembre. El monto total que corresponde este mes es $581.319,39, una suma que incluye $340.879,59 de haber mínimo, $70.000 de bono extraordinario y $170.439,80 de medio aguinaldo. Todos estos valores cuentan con el aumento por movilidad y están disponibles para consulta en Mi ANSES.

El bono extraordinario es exclusivo para quienes no superen el haber mínimo. Quienes tengan haberes mayores reciben un bono proporcional hasta completar el monto máximo establecido para el mes.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

El pago para quienes superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 6 será el 22 de diciembre. En este grupo, los beneficiarios perciben el monto habitual con el incremento del 2,34% correspondiente a la movilidad de octubre y el bono proporcional.

El tope para diciembre se mantiene en $581.319,39 para quienes sumen bono y haberes, según la información oficial. Los comprobantes pueden revisarse desde la fecha de acreditación en la web de ANSES.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo cuyo DNI finaliza en 6 cobrarán el 17 de diciembre. El monto de la AUH para este mes se fijó en $122.492, actualizada con el último aumento por movilidad. Para la AUH por hijo con discapacidad, el importe asciende a $398.853, mientras que la Asignación Familiar por Hijo del primer rango es de $61.252.

Esta información puede corroborarse en el recibo digital disponible a partir de la fecha de pago, y es válida para todos los beneficiarios registrados.

Asignación por Embarazo

Las personas que cobran la Asignación por Embarazo y cuyo DNI termina en 6 tendrán su pago acreditado el 18 de diciembre. El monto actualizado es de $122.492, con el ajuste por la ley de movilidad. El recibo correspondiente se consulta en la plataforma Mi ANSES.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

La Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad para titulares con DNI terminado en 6 está pautada para el 18 de diciembre. El monto varía según los ingresos del grupo familiar y el rango, pero para el primer tramo se estableció $61.252, también con actualización por movilidad. El pago es automático y se acredita en la cuenta bancaria habitual.

Las jubilaciones y pensiones mínimas
Las jubilaciones y pensiones mínimas en diciembre incluyen bono extraordinario y medio aguinaldo (foto: REUTERS/Agustin Marcarian/Illustration/File Photo)

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción o nacimiento se encuentran disponibles para todos los documentos desde el 10 de diciembre hasta el 12 de enero. Los montos dependen de cada prestación y, en diciembre, todos los valores reflejan el ajuste correspondiente por movilidad. Los titulares pueden chequear importes y fechas en el sistema online del organismo.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas para personas con DNI terminado en 6 se abonan el 12 de diciembre. El haber por invalidez o vejez es de $427.923,57, cifra que incorpora aumento, bono y medio aguinaldo. Además, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a $479.055,51 en diciembre. Ambos importes están disponibles para consulta en el portal Mi ANSES a partir de la fecha de cobro.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Estas prestaciones se pagan entre el 9 de diciembre y el 12 de enero para todos los titulares, sin distinción de terminación de DNI. El monto depende de la categoría y se ajusta por ley de movilidad.

Desempleo Plan 1

El pago para quienes reciben la prestación por desempleo – Plan 1 y tienen DNI terminado en 6 se realizará el 29 de diciembre. El monto mínimo vigente es $26.104 y el máximo, $52.208, ambas cifras ajustadas con el último índice. Los recibos estarán disponibles para su consulta en línea a partir del inicio del cronograma correspondiente.

Desempleo Plan 2

El Plan 2 de Desempleo se abona para todas las terminaciones de DNI desde el 3 al 10 de diciembre. Los montos y detalles exactos pueden verificarse en la web oficial con usuario y clave.

