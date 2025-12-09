Cuál es el tipo de auto que más crece en el mercado a pesar de que cuesta más de $50 millones

Aunque las referencias para establecer si los autos son caros o baratos sean los modelos de acceso del mercado, donde los precios van desde 25 a los 32 millones de pesos, el segmento de vehículo sobre el que cada vez hay mayor oferta de productos no es ése sino uno en el que el precio promedio está por encima de los 50 millones de pesos.
Se trata de los C-SUV, o SUV medianos, que hasta hace algunos años, cuando no estaba abierta libremente la importación de vehículos, tenían dos o tres jugadores que dominaban el mercado y, sin embargo, hoy superan a todos los otros tipos de autos en cantidad de opciones para los usuarios.
En este segmento están Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos, Ford Territory, Jeep Compass, Ford Bronco Sport, Honda ZR-V, Baic X55, Nissan X-Trail, o Hyundai Tucson entre los más conocidos, pero a los que ahora se suman los más novedosos Baic BJ30, Haval H6, Geely EX5, Jetour Dashing, Chery Tiggo 7, MG ZS y BYD Song Pro, impulsados por el programa del Gobierno para permitir la importación de vehículos híbridos o eléctricos de origen extrazona sin pagar el arancel común Mercosur del 35%.
Por qué es el auto elegido por las marcas
Las razones del éxito de ventas de este tipo de vehículos son varias y tienen que ver con aspectos técnicos, pero también de posicionamiento en el mercado. Por su volumen, el C-SUV es un vehículo que permite alojar una batería de iones de litio de mayor capacidad, con lo cual una versión híbrida no tiene la limitación que sí se encuentra en los autos compactos.
Como referencia, vale señalar que la batería de un SUV compacto no alcanza a tener 1 kWh mientras que en el modelo mediano, el C-SUV, ese tamaño de batería llega hasta 1,8 kWh, pero también pueden incorporar una batería mayor aún con un sistema de híbridación enchufable (PHEV), de hasta 18 kWh, lo que le permite tener una autonomía eléctrica cercana a los 80 km y una autonomía combinada de ambos motores, térmico y eléctrico, que supera los 1.000 km.
Quizás muchas personas no le den valor aún a esta cualidad, pero según la capacidad de esa batería, un vehículo híbrido o híbrido enchufable, al final del camino, termina consumiendo hasta un 60% menos combustible que el mismo automóvil impulsado únicamente con un motor a combustión.
Adicionalmente, y este es un dato menor pero que a muchas personas le podrá interesar, si un híbrido tiene una batería de más de 1,3 kWh, tiene la capacidad de circular dos o tres kilómetros únicamente con el motor eléctrico. En ese caso, tanto para trayectos cortos como moverse dentro del barrio, o incluso para llegar a una estación de servicio si se quedó sin combustible, estos vehículos se mueven sin encender el motor de gasolina.
La segunda razón para que exista una oferta tan variada y en expansión de los C-SUV, es que el cliente tiene capacidad para comprar un vehículo que ocupa una franja de precios mayor, y por lo tanto puede elegir si prefiere pagar hasta 5 millones de pesos más por determinado modelo o tecnología, algo que en los autos de acceso a la gama no existe y que por esa razón todos los fabricantes tienen una oferta muy económica de su modelo más barato.
Los autos económicos son los que dan a los fabricantes mucho volumen de ventas con bajo margen de ganancia, razón por la cual no se pueden bajar mucho los precios, ya que dejarían de ser rentables. A medida que sube el valor, los autos se venden en menor volumen y van dejando más ganancia a los fabricantes. Ahí está el negocio de una marca, porque ese margen es el que, de algún modo, termina funcionando internamente como una subvención para llevar al mínimo razonable a los autos más económicos.
Entonces, el SUV mediano es un vehículo que, por esa versatilidad de equipamiento que admite, tiene un mayor margen de rentabilidad para el fabricante o importador, lo que permite posicionar los modelos en precio de acuerdo a la oferta de los competidores en el mercado.
En Argentina, sin embargo, hay dos franjas de precios de estos vehículos que están definidas por un tema impositivo. Los vehículos de fabricación brasileña o mexicana no tienen arancel de importación, pero los autos que provienen de países extrazona como Estados Unidos, Europa o Asia, pagan el 35% de derechos de importación. La única excepción es el cupo de 50.000 unidades híbridas y eléctricas, que no lo pagan por su condición de motorización sustentable.
Precio de los C-SUV en pesos
- Ford Territory: $48.797.300
- Toyota Corolla Cross: $49.639.000
- Ford Territory Híbrida: $52.407.600
- Toyota Corolla Cross Híbrida: $55.063.000
- Volkswagen Taos: $55.826.000
- Honda ZR-V: $59.990.000
- Ford Bronco Sport: $63.143.100
- Nissan X-Trail: $63.548.600 (paga 35%)
- Nissan X-Trail ePower: $90.470.000 (paga 35%)
Precio de los C-SUV en dólares
- MG ZS Híbrido: USD 27.500
- Chery Tiggo 7 Pro Híbrida: USD 31.900
- Changan CS55 Híbrida enchufable: USD 32.000
- Haval H6 Híbrida: USD 33.500
- Geely EX5 Pro 100% eléctrico: USD 34.800
- BYD Song Pro 8 (Híbrida enchufable): USD 34.990
- BAIC X55 II: USD 35.800
- BAIC BJ30 4x2 Híbrida: USD 35.800
- Jetour Dashing: USD 38.500
- Jeep Compass: USD 38.600
- Hyundai Tucson: USD 47.000 (paga 35%)
En los próximos meses entrarán al mercado argentino otros modelos de C-SUV que tendrán fuerte protagonismo en el ranking de ventas. Algunos son el Renault Boreal, que tendrá una versión híbrida también, y el Chevrolet Captiva híbrido enchufable, que ya fueron confirmados y presentados aunque todavía no se comercializan en la red.