Cuál es el tipo de auto que más crece en el mercado a pesar de que cuesta más de $50 millones

Por versatilidad y tamaño para almacenar una batería de mayor de mayor capacidad, los SUV medianos son la mejor oferta entre precio o prestación en el mercado. (Foto: Shutterstock)

Aunque las referencias para establecer si los autos son caros o baratos sean los modelos de acceso del mercado, donde los precios van desde 25 a los 32 millones de pesos, el segmento de vehículo sobre el que cada vez hay mayor oferta de productos no es ése sino uno en el que el precio promedio está por encima de los 50 millones de pesos.

Se trata de los C-SUV, o SUV medianos, que hasta hace algunos años, cuando no estaba abierta libremente la importación de vehículos, tenían dos o tres jugadores que dominaban el mercado y, sin embargo, hoy superan a todos los otros tipos de autos en cantidad de opciones para los usuarios.

En este segmento están Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos, Ford Territory, Jeep Compass, Ford Bronco Sport, Honda ZR-V, Baic X55, Nissan X-Trail, o Hyundai Tucson entre los más conocidos, pero a los que ahora se suman los más novedosos Baic BJ30, Haval H6, Geely EX5, Jetour Dashing, Chery Tiggo 7, MG ZS y BYD Song Pro, impulsados por el programa del Gobierno para permitir la importación de vehículos híbridos o eléctricos de origen extrazona sin pagar el arancel común Mercosur del 35%.

El Toyota Corolla Cross es el C-SUV más vendido en 2025 en Argentina, y fue el primero en ofrecer la opción híbrida

Por qué es el auto elegido por las marcas

Las razones del éxito de ventas de este tipo de vehículos son varias y tienen que ver con aspectos técnicos, pero también de posicionamiento en el mercado. Por su volumen, el C-SUV es un vehículo que permite alojar una batería de iones de litio de mayor capacidad, con lo cual una versión híbrida no tiene la limitación que sí se encuentra en los autos compactos.

Como referencia, vale señalar que la batería de un SUV compacto no alcanza a tener 1 kWh mientras que en el modelo mediano, el C-SUV, ese tamaño de batería llega hasta 1,8 kWh, pero también pueden incorporar una batería mayor aún con un sistema de híbridación enchufable (PHEV), de hasta 18 kWh, lo que le permite tener una autonomía eléctrica cercana a los 80 km y una autonomía combinada de ambos motores, térmico y eléctrico, que supera los 1.000 km.

Quizás muchas personas no le den valor aún a esta cualidad, pero según la capacidad de esa batería, un vehículo híbrido o híbrido enchufable, al final del camino, termina consumiendo hasta un 60% menos combustible que el mismo automóvil impulsado únicamente con un motor a combustión.

Adicionalmente, y este es un dato menor pero que a muchas personas le podrá interesar, si un híbrido tiene una batería de más de 1,3 kWh, tiene la capacidad de circular dos o tres kilómetros únicamente con el motor eléctrico. En ese caso, tanto para trayectos cortos como moverse dentro del barrio, o incluso para llegar a una estación de servicio si se quedó sin combustible, estos vehículos se mueven sin encender el motor de gasolina.

El Baic BJ30 es uno de los híbridos asiáticos que llegó como novedad al país. Tiene una batería de 1.6 kWh que brinda una gran autonomía eléctrica

La segunda razón para que exista una oferta tan variada y en expansión de los C-SUV, es que el cliente tiene capacidad para comprar un vehículo que ocupa una franja de precios mayor, y por lo tanto puede elegir si prefiere pagar hasta 5 millones de pesos más por determinado modelo o tecnología, algo que en los autos de acceso a la gama no existe y que por esa razón todos los fabricantes tienen una oferta muy económica de su modelo más barato.

Los autos económicos son los que dan a los fabricantes mucho volumen de ventas con bajo margen de ganancia, razón por la cual no se pueden bajar mucho los precios, ya que dejarían de ser rentables. A medida que sube el valor, los autos se venden en menor volumen y van dejando más ganancia a los fabricantes. Ahí está el negocio de una marca, porque ese margen es el que, de algún modo, termina funcionando internamente como una subvención para llevar al mínimo razonable a los autos más económicos.

Entonces, el SUV mediano es un vehículo que, por esa versatilidad de equipamiento que admite, tiene un mayor margen de rentabilidad para el fabricante o importador, lo que permite posicionar los modelos en precio de acuerdo a la oferta de los competidores en el mercado.

En Argentina, sin embargo, hay dos franjas de precios de estos vehículos que están definidas por un tema impositivo. Los vehículos de fabricación brasileña o mexicana no tienen arancel de importación, pero los autos que provienen de países extrazona como Estados Unidos, Europa o Asia, pagan el 35% de derechos de importación. La única excepción es el cupo de 50.000 unidades híbridas y eléctricas, que no lo pagan por su condición de motorización sustentable.

El Ford Territory es el C-SUV más accesible tanto en su versión naftera como la híbrida en el mercado

Precio de los C-SUV en pesos

Ford Territory: $48.797.300

Toyota Corolla Cross: $49.639.000

Ford Territory Híbrida: $52.407.600

Toyota Corolla Cross Híbrida: $55.063.000

Volkswagen Taos: $55.826.000

Honda ZR-V: $59.990.000

Ford Bronco Sport: $63.143.100

Nissan X-Trail: $63.548.600 (paga 35%)

Nissan X-Trail ePower: $90.470.000 (paga 35%)

El MG ZS es el C-SUV híbrido más barato en el mercado con un precio de USD 27.500, es decir unos $40.000.000

Precio de los C-SUV en dólares

MG ZS Híbrido: USD 27.500

Chery Tiggo 7 Pro Híbrida: USD 31.900

Changan CS55 Híbrida enchufable: USD 32.000

Haval H6 Híbrida: USD 33.500

Geely EX5 Pro 100% eléctrico: USD 34.800

BYD Song Pro 8 (Híbrida enchufable): USD 34.990

BAIC X55 II: USD 35.800

BAIC BJ30 4x2 Híbrida: USD 35.800

Jetour Dashing: USD 38.500

Jeep Compass: USD 38.600

Hyundai Tucson: USD 47.000 (paga 35%)

En los próximos meses entrarán al mercado argentino otros modelos de C-SUV que tendrán fuerte protagonismo en el ranking de ventas. Algunos son el Renault Boreal, que tendrá una versión híbrida también, y el Chevrolet Captiva híbrido enchufable, que ya fueron confirmados y presentados aunque todavía no se comercializan en la red.