Economía

Carrera de obstáculos para bajar el riesgo país: tras la vuelta al mercado se espera por compras de reservas y el fin del cepo

El Gobierno afronta una semana clave con la primera emisión de deuda en dólares desde 2016. La colocación del Bonar 2029N, la necesidad de reservas y la continuidad del cepo aparecen como desafíos centrales para reducir el riesgo país y recuperar el acceso al financiamiento internacional

Los mercados operan hoy con la mirada puesta en el día siguiente. El feriado del lunes volvió imposible ratificar si el mercado comparte el optimismo de las principales consultoras sobre el nuevo Bonar 2029N en dólares, que se subastará mañana con un cupón del 6,5% anual, vencimiento en noviembre de 2029 y tasa a licitar. Es la primera oferta pública de deuda en dólares en ocho años.

Se calcula que el precio de corte rondará los USD 89,5 y el rendimiento se ubicará en torno al 9% anual. La atención, sin embargo, está puesta en el nivel de recaudación del Gobierno. El umbral positivo se encuentra en una colocación superior a los USD 1.000 millones nominales, cifra necesaria para cubrir la deuda cuyo capital vence el mes próximo, considerando una cotización inferior a la par. Los vencimientos de capital totalizan USD 1.188 millones, de modo que para alcanzar ese monto con una paridad por debajo del 90% será necesario emitir más de USD 1.300 millones. El pago total, incluyendo intereses, suma USD 4.220 millones, lo que sugiere la posibilidad de recurrir a un préstamo tipo REPO con bancos para cubrir parte de la diferencia.

Incluso si esta meta se cumple, solo responderá a una parte de las dudas de los inversores. Una licitación exitosa no basta si no se avanza en la acumulación de reservas, condición clave para que el riesgo país, actualmente en 632 puntos básicos, baje del umbral de los 400 puntos y se disipen los temores antes de los vencimientos de julio y los siguientes. Si Argentina logra reingresar al mercado internacional, los vencimientos de deuda perderán peso como factor de inquietud, ya que podrán renovarse con nuevas emisiones.

La emisión proyectada no representa un aumento de deuda neta, dado que su propósito es refinanciar vencimientos.La expectativa de una baja en las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos añade un factor favorable. Hoy comienza la reunión de dos días del Comité de Mercado Abierto, encargado de definir la política monetaria.

Una reducción de tasas promovería la suba de los bonos del Tesoro norteamericano y la baja de sus rendimientos, que hoy están en 4,17%. Este movimiento resulta de una mayor demanda de títulos ante la perspectiva de mejores retornos si bajan las tasas de referencia. El efecto de una suba en la cotización de los bonos es una reducción en la tasa de retorno, lo que mejora el perfil de endeudamiento de las economías de la región, que pasarían a enfrentar menores costos para tomar nueva deuda.

Las dificultades, sin embargo, se suceden. Permanecer en el mercado internacional y aprovechar menor costo de financiamiento resulta inviable bajo un esquema de cepo cambiario. Este punto se vuelve central: la política antiinflacionaria se sustenta en el tipo de cambio y la compra de dólares para sumar reservas implica emisión de pesos. La mayor demanda de divisas podría exigir un tipo de cambio más alto, que tendría impacto limitado en precios por el menor consumo, ya que la reactivación todavía no se percibe plenamente.

En el plano internacional, los mercados muestran señales de optimismo. Las bolsas de Nueva York mejoran y el oro sube 0,15%, mientras el Bitcoin trata de sostenerse sobre los USD 90.000.

De acuerdo con un informe de Buenbit, “diciembre arrancó con un mercado cripto que parece frágil, pero que se apoya en una cantidad inusual de fundamentos estructurales alineados a favor. La corrección del 32% desde el máximo histórico del 6 de octubre y las fuertes liquidaciones de octubre y noviembre no modificaron el trasfondo macro que impulsó el rally de mediados de 2025. Por el contrario, creemos que lo reforzaron”. El apetito por el riesgo encuentra fundamentos.

La perspectiva macroeconómica define el mes: ajuste de tasas, recortes en marcha y dólar débil. La señal más relevante no provino del precio de Bitcoin, sino de la Reserva Federal. El final del ajuste de la política monetaria el 1 de diciembre eliminó un drenaje mensual de USD 60.000 millones que presionó a los activos de riesgo desde 2022. Ese cambio pesa más que cualquier retroceso técnico. Actualmente, el ciclo de recortes suma dos bajas y la probabilidad de un tercer recorte el 10 de diciembre se estima en 87%.

Hoy se pondrá a prueba la reacción del mercado ante la inminente licitación del Bonar 2029N. El contexto global acompaña.

