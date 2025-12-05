La Argentina regresa al mercado de deuda: Caputo anunció que emitirán un bono a cuatro años

Luis Caputo confirmó que la Argentina vuelve al mercado de deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la licitación de un Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses a una tasa de 6,50%, con vencimiento el 30 de noviembre de 2029. El instrumento regido por la Ley Local, identificado como BONAR 2029N, está dirigido a inversores que deseen colocar fondos en moneda norteamericana y participar en la financiación de compromisos del Estado.

Caputo, confirmó la decisión oficial durante una entrevista televisiva. “Vamos a salir con un bono a 4 años, a noviembre de 2029, con un cupón. Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas”, expresó en declaraciones a America 24.

Caputo aseguró que con esta emisión se pagará “una parte” del vencimiento de deuda que la Argentina enfrentará el próximo 9 de enero por una suma cercana a los USD 4.300 millones. “La idea es pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas”, aseguró Caputo.

“Esto es particularmente importante para el país, porque nos va a permitir acumular reservas, lo que implica mejorar el balance del Banco Central y que siga bajando el riesgo país, que sigan bajando las tasas de interés local y, entonces que la gente tener acceso al crédito a tasas más bajas. Es muy importante bajar el riesgo del país, porque eso de vuelta atrae las inversiones”.

Según el detalle oficial, el bono se denomina en dólares estadounidenses, tiene cupón de 6,5% anual con pagos semestrales y amortiza el 100% del capital a su vencimiento el 30 de noviembre de 2029. La suscripción y el pago se realizarán exclusivamente en dólares bajo legislación argentina.

En los primeros minutos posteriores al anuncio, los bonos soberanos argentinos reaccionaban con subas promedio del 0,4% y el riesgo país retrocede 14 puntos o 2% para acomodarse en los 620 puntos básicos.

Los bonos soberanos argentinos reaccionaron con leves subas en los primeros minutos posteriores al anuncio de Caputo (Reuters)

La última vez que la Argentina emitió deuda en el mercado internacional fue en enero de 2018, cuando el propio Caputo era Ministro de Finanzas de Mauricio Macri. Esta emisión, al ser regida por la ley local, no implica un regreso a aquellas emisiones para el mercado externo independientemente de que

A propósito de la colocación, un comunicado oficial destaca: “En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA”.

Economía remarcó que “habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta”.

El resultado de la licitación se destinará a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos Bonar 30 y Bonar 29, con fecha de vencimiento el 9 de enero de 2026.

La recepción de ofertas se extenderá de 10 a 15 horas el 10 de diciembre de 2025 y la liquidación de las adjudicaciones está prevista para el 12 de diciembre. La modalidad contempla dos tramos: uno no competitivo, dirigido a inversores sin especialización financiera, con ofertas de hasta USD 50.000, y otro competitivo para montos mayores, sin tope máximo y con obligación de indicar precio por cada USD 1.000 de valor nominal.

Las órdenes deben canalizarse a través de agentes de liquidación y compensación o agentes de negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV). El monto máximo a colocar será fijado en la subasta conforme a lo dispuesto por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.

Vencimientos de enero

El primer mes de 2026 presenta un compromiso financiero importante para el Tesoro en concepto de deuda soberana. Se proyecta un vencimiento concentrado en enero que alcanza una cifra estimada en USD 4.300 millones. Este monto corresponde al servicio de la deuda en moneda extranjera, específicamente a pagos de capital e intereses asociados a bonos emitidos bajo legislación internacional y resultantes del proceso de reestructuración de deuda. Este hito forma parte de la planificación financiera anual y requiere la provisión de las divisas correspondientes por parte del Tesoro Nacional.