Economía

Caputo confirmó la negociación con los bancos: “Nos ofrecieron USD 6.000 millones, estamos viendo cuánto tomaremos”

El ministro de Economía aseguró que, con la concreción de ese préstamo bancario, aspira que el pago de deuda de enero no impacte en las reservas del BCRA

Guardar
Foto de archivo - El
Foto de archivo - El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, participa en un evento empresarial en Buenos Aires, Argentina. Mayo 13, 2025. REUTERS/Agustín Marcarian

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que negocia un crédito con bancos privados con un máximo de USD 7.000 millones para hacer frente al vencimiento del pago de intereses de enero.

“Los bancos nos ofrecieron USD 6.000/7000 millones y estamos viendo cuánto tomaremos”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda. “Queremos asegurar que el pago de enero no haga que bajen las reservas” destacó Caputo en el evento Encuentro de Líderes, organizado por El Cronista.

El funcionario se mostró confiado en que en las próximas semanas bajará el riesgo país a partir de este acuerdo que se reforzará con el paquete de leyes que se enviará al Congreso Nacional.

Caputo negó que la negociación por USD 20.000 millones por bancos. “No hay ninguna posibilidad de que los bancos le presten a un país USD 20.000 millones. No existe eso, no puede pasar. Entonces, ¿qué era simplemente? Una mentira. No hablábamos con los bancos, hablábamos con Estados Unidos y dos países más para hacer un fondo para juntar esos USD 20.000 millones”, señaló Caputo.

“Cuando se descomprimió el ‘riesgo kuka’ –continuó- elegimos ‘hacerla por las nuestras’, porque es mucho más fuerte la señal de que podemos hacerlo solos”, dijo. En ese marco confirmó la oferta de bancos privados mencionada. 

“Queremos asegurar que con el pago de enero no bajen las reservas. Y esperamos que con el paquete de leyes que mandamos baje el Riesgo País”, recalcó el ministro en relación con el compromiso de USD 4.300 millones aproximadamente que deberá pagar el 9 de enero en concepto de amortización de capital y cancelación de intereses por los bonos en dólares de la deuda.

Con el objetivo de clarificar la situación, el ministro prometió: “Se va a comunicar el proceso de acumulación de reservas y el acuerdo con los bancos. La lógica diría que en los próximos meses debiera bajar el riesgo país”.

También reiteró que se mantendrá el esquema de bandas debido a que el mercado de cambios argentino es muy chico, con lo cual una intervención para comprar reservas haría subir el precio de forma distorsionada. “Yo no puedo pretender comprar 100 millones de dólares por día en un mercado que está operando 200“, afirmó.

En este marco, consideró que “la oferta de dólares tendría que venir por la cuenta financiera” y enfatizó que eso “está bien porque eso es inversión”.

Acumulación de reservas

Sobre el proceso de compra de reservas, explicó que “si asumimos que la base monetaria se mantiene constante con relación al PBI, eso quiere decir que en términos nominales la base monetaria subiría 25%. Eso nos permitiría comprar USD 7.000 millones, sin la necesidad de esterilizar”.

Añadió que si “se recuperara la demanda de dinero, un punto del PIB, son otros USD 7000 millones” y si la demanda se recupera “dos puntos hasta USD 20.000 millones sin esterilizar o sea sin tener que pagar intereses”.

También destacó que tiene que haber posibilidad de comprar esos dólares, ya que si hay una oferta muy grande y no acompaña la demanda, la compra con pesos emitidos sin demanda generará presiones inflacionarias.

“Este es un tren que ya arrancó. Y que yo genuinamente los invito a todos a que se suban, porque es un tren que está yendo por el camino correcto y estamos por enfrentar el mejor ciclo económico, por lo menos desde que yo nací”, concluyó Caputo.

Temas Relacionados

Luis Caputopréstamo de bancospago de deudaúltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

ARBA suspendió a grandes agentes de recaudación por deudas millonarias con el fisco bonaerense

La decisión afecta a quienes actuaron como recaudadores, ya que no depositaron fondos cobrados por impuestos y ahora no podrán seguir desempeñando esa tarea hasta que regularicen la deuda

ARBA suspendió a grandes agentes

De cuánto es la prestación por Desempleo de ANSES en diciembre 2025

Prestación económica dirigida a quienes cesaron actividades laborales formales, con pagos diferenciados según tiempo aportado y haberes registrados

De cuánto es la prestación

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 3 de diciembre

El billete al público es negociado a $1.480 en el Banco Nación. Las reservas subieron a USD 41.882 millones

Dólar hoy en vivo: a

Desalojaron el sector de la estación de Once que ocupaba “el zar de Retiro” tras el final de su polémica concesión

La justicia determinó la devolución a Trenes Argentinos de oficinas, instalaciones y un estacionamiento en la terminal de la línea Sarmiento. La empresa de Néstor Otero cesó su contrato en julio

Desalojaron el sector de la

Aguinaldo de diciembre 2025: todo lo que hay que saber sobre el salario anual complementario

El pago del beneficio llega antes de fin de año y representa un refuerzo económico para trabajadores y jubilados. Cómo se calcula y cuándo se cobra

Aguinaldo de diciembre 2025: todo
DEPORTES
El liderazgo de Zak Brown

El liderazgo de Zak Brown y las decisiones menos visibles que reescribieron el destino de McLaren en la Fórmula 1

Dolor en el fútbol argentino: los mensajes en homenaje al entrenador de Luján Santiago Fredes

El posible camino de Los Pumas hasta la final del Mundial de Rugby 2027 y el historial con los rivales del grupo

Alpine anunció al rookie que reemplazará a Pierre Gasly en la práctica de Abu Dhabi y confirmó al piloto de postemporada

Se sorteó el Mundial de Rugby Australia 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales

TELESHOW
Sabrina Rojas criticó el look

Sabrina Rojas criticó el look de Pampita sin saber que estaba al aire: “¿Se puede decir eso?"

Quién es Dante Barbera, el niño que reemplazó a Soy Rada en el programa de Mario Pergolini

Chechu Bonelli compartió un particular mensaje tras la polémica con Darío Cvitanich: “No conformarse con migajas”

El pasatiempo casero de Susana Giménez en su chacra de Punta del Este: “¿Desde cuándo te dedicás a esto?"

El crudo relato de Guillermo Pfening sobre la adicción de su madre: “Se terminó muriendo por eso”

INFOBAE AMÉRICA

Ministros europeos acusaron a Putin

Ministros europeos acusaron a Putin de fingir interés en la paz tras la reunión con los enviados estadounidenses

Andy Warhol y Muhammad Ali brillan en Art Basel Miami Beach con una obra millonaria

Las revelaciones de las nuevas excavaciones en las cuevas de neandertales en Shanidar: rituales y compasión

Quentin Tarantino eligió las mejores 10 películas del siglo XXI

Cuba sufre un apagón masivo en la mitad occidental de la isla: 3,5 millones de personas están sin luz