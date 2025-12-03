Caputo confirmó la negociación con los bancos: “Nos ofrecieron USD 6.000 millones, estamos viendo cuánto tomaremos”

Foto de archivo - El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, participa en un evento empresarial en Buenos Aires, Argentina. Mayo 13, 2025. REUTERS/Agustín Marcarian

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que negocia un crédito con bancos privados con un máximo de USD 7.000 millones para hacer frente al vencimiento del pago de intereses de enero.

“Los bancos nos ofrecieron USD 6.000/7000 millones y estamos viendo cuánto tomaremos”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda. “Queremos asegurar que el pago de enero no haga que bajen las reservas” destacó Caputo en el evento Encuentro de Líderes, organizado por El Cronista.

El funcionario se mostró confiado en que en las próximas semanas bajará el riesgo país a partir de este acuerdo que se reforzará con el paquete de leyes que se enviará al Congreso Nacional.

Caputo negó que la negociación por USD 20.000 millones por bancos. “No hay ninguna posibilidad de que los bancos le presten a un país USD 20.000 millones. No existe eso, no puede pasar. Entonces, ¿qué era simplemente? Una mentira. No hablábamos con los bancos, hablábamos con Estados Unidos y dos países más para hacer un fondo para juntar esos USD 20.000 millones”, señaló Caputo.

“Cuando se descomprimió el ‘riesgo kuka’ –continuó- elegimos ‘hacerla por las nuestras’, porque es mucho más fuerte la señal de que podemos hacerlo solos”, dijo. En ese marco confirmó la oferta de bancos privados mencionada.

“Queremos asegurar que con el pago de enero no bajen las reservas. Y esperamos que con el paquete de leyes que mandamos baje el Riesgo País”, recalcó el ministro en relación con el compromiso de USD 4.300 millones aproximadamente que deberá pagar el 9 de enero en concepto de amortización de capital y cancelación de intereses por los bonos en dólares de la deuda.

Con el objetivo de clarificar la situación, el ministro prometió: “Se va a comunicar el proceso de acumulación de reservas y el acuerdo con los bancos. La lógica diría que en los próximos meses debiera bajar el riesgo país”.

También reiteró que se mantendrá el esquema de bandas debido a que el mercado de cambios argentino es muy chico, con lo cual una intervención para comprar reservas haría subir el precio de forma distorsionada. “Yo no puedo pretender comprar 100 millones de dólares por día en un mercado que está operando 200“, afirmó.

En este marco, consideró que “la oferta de dólares tendría que venir por la cuenta financiera” y enfatizó que eso “está bien porque eso es inversión”.

Acumulación de reservas

Sobre el proceso de compra de reservas, explicó que “si asumimos que la base monetaria se mantiene constante con relación al PBI, eso quiere decir que en términos nominales la base monetaria subiría 25%. Eso nos permitiría comprar USD 7.000 millones, sin la necesidad de esterilizar”.

Añadió que si “se recuperara la demanda de dinero, un punto del PIB, son otros USD 7000 millones” y si la demanda se recupera “dos puntos hasta USD 20.000 millones sin esterilizar o sea sin tener que pagar intereses”.

También destacó que tiene que haber posibilidad de comprar esos dólares, ya que si hay una oferta muy grande y no acompaña la demanda, la compra con pesos emitidos sin demanda generará presiones inflacionarias.

“Este es un tren que ya arrancó. Y que yo genuinamente los invito a todos a que se suban, porque es un tren que está yendo por el camino correcto y estamos por enfrentar el mejor ciclo económico, por lo menos desde que yo nací”, concluyó Caputo.