República Dominicana: El INABIE inaugura módulo odontológico escolar en Los Alcarrizos

El INABIE inaugura un módulo odontológico en Los Alcarrizos para fortalecer la salud bucal escolar. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) puso en marcha un nuevo módulo de atención odontológica en el municipio de Los Alcarrizos, en la provincia de Santo Domingo, con el objetivo de fortalecer la atención preventiva y curativa de la salud bucal entre la población escolar.

Según informó el INABIE, más de 51,000 estudiantes de 72 centros educativos del área podrán acceder a este servicio dentro del entorno escolar.

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La inauguración tuvo lugar en el centro educativo Martha, donde las autoridades destacaron la importancia de brindar atención de salud bucal sin que los alumnos tengan que salir del plantel ni que las familias asuman gastos adicionales.

Adolfo Pérez, director ejecutivo del INABIE, subrayó el impacto social de la iniciativa y su contribución al desarrollo integral de los estudiantes. “Para que exista una educación de calidad, tiene que haber salud.

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Con este módulo odontológico estamos garantizando atención oportuna dentro de la escuela, sin que los estudiantes pierdan clases y sin que las familias tengan que incurrir en gastos adicionales. Este servicio queda abierto no solo para este centro, sino para toda la comunidad estudiantil de Los Alcarrizos”, expresó el funcionario, según recogió el INABIE.

La directora del centro educativo Martha Raquel Liranzo, valoró la instalación de la unidad odontológica como un avance para la comunidad escolar. “Esta unidad permitirá que nuestros estudiantes reciban atención de salud bucal sin salir del plantel, lo que impacta directamente su bienestar y su proceso de aprendizaje”, sostuvo Liranzo.

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Más de 51,000 estudiantes de 72 centros educativos de Santo Domingo tendrán acceso a servicios dentales preventivos y curativos. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El servicio odontológico, según comunicó el INABIE, estará disponible de lunes a viernes, entre las 8:30 y las 13:00, y ofrecerá atenciones preventivas y curativas, como limpieza dental, aplicación de flúor, selladores de fosas y fisuras, cepillado supervisado, obturaciones, restauraciones, recubrimientos pulpares y extracciones. También se impartirán charlas educativas sobre higiene oral y se realizarán evaluaciones periódicas.

María Castillo, directora del Distrito Educativo 15-01, remarcó que la iniciativa busca mejorar la salud bucal de los estudiantes del sistema público. El alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, consideró relevante que el servicio beneficie tanto a alumnos como a familias del municipio.

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El programa de salud bucal del INABIE ya cuenta con 64 unidades odontológicas distribuidas en distintos puntos del país, consolidando un modelo de atención integral enfocado en la prevención, el diagnóstico temprano y la educación en higiene oral. Equipado con tecnología moderna —incluyendo sillón odontológico, compresor de aire, autoclave, cavitador, amalgamador y equipo de rayos X— el nuevo módulo permitirá atenciones eficientes y seguras.

La nueva unidad odontológica en el centro educativo Martha permite atención en salud bucal sin que los alumnos salgan del plantel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el acto inaugural, la estudiante Tamara Javier entregó un reconocimiento al director ejecutivo del INABIE como agradecimiento por su aporte a la promoción de la salud e higiene bucal. El evento reunió a autoridades municipales, representantes del sector educativo, directores de centros educativos, estudiantes y miembros de la comunidad, según detalló el INABIE.

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El organismo señaló que los estudiantes del centro sede serán atendidos por aulas, mientras que los de escuelas cercanas accederán al servicio mediante coordinación entre directores y personal médico. Con esta iniciativa, el INABIE busca reducir afecciones comunes en la población estudiantil y disminuir el ausentismo escolar asociado a problemas de salud bucal.