Apuesta oficial: cuántos dólares busca Caputo con el Bonar 29 y qué efectos tendrá sobre la acumulación de reservas

Para Caputo ahora es importante que comprar y acumular reservas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Aunque había relativizado la importancia de la meta de reservas porque ahora Argentina tiene el swap de uSD 20.000 millones con Estados Unidos y que se pueden acumular divisas por la “cuenta capital”, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, emitirá un bono en dólares para aliviar vencimientos y que las compras que realice el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se reflejen en el balance.

En el cierre de la semana, el ministro anunció una nueva licitación para el próximo miércoles 10 de diciembre. Con un bono en dólares con vencimiento el 30 de noviembre de 2029, con cupón 6,5% TNA con pagos en moneda de suscripción y pago en dólares bajo legislación local, Argentina volverá a los mercados de capitales. Pero que tiene un objetivo claro, según especificaron en el comunicado del Palacio de Hacienda, va para cancelar parcialmente los vencimientos del capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9 de enero de 2026.

“En enero vencen USD 4,216 millones por capital e intereses de los bonos en dólares. Según comunicó el Ministerio de Economía, con el nuevo bono hay dollar a 2029 buscará cubrir el capital de los AL29 y AL30, que son USD 1,187 millones”, comentó el economista de Econviews, Alejando Giacoia.

No gastar la garantía

Así, en la licitación del próximo miércoles a cargo del Secretario de Finanzas, Alejandro Lew, se van a buscar captar dólares para cubrir los primeros vencimientos del 2026. A pesar de que el equipo económico tomó el swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones, en octubre, como una garantía para pagar si no llegaba a bajar el riesgo país y se podía acceder a los mercados internacionales de deuda.

El anuncio de esta licitación se da en medio de marcha y contramarchas en el discurso del equipo económico. Hace semanas que analistas económicos de todo el arco político señalan la necesidad de acumular reservas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Para diciembre de 2025, el Gobierno se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a tener netas por USD -2.600 millones. Un objetivo imposible de cumplir, ya que, según cálculos de la consultora 1816 con base en la metodología del organismo, se encuentra en USD -16.000 millones. Y que llevará a que le otorguen otro waiver a la Argentina.

En el Ministerio de Economía ya descuentan que habrá otro waiver y metas de acumulación de reservas.

Pero el ministro de Economía venía asegurando que la preocupación por parte de los analistas por acumular reservas internacionales era uno más de sus intentos por querer desestabilizar. “El tema que está instalando ahora es que es imposible acumular reservas. Pareciera que si no compramos USD 8.000 millones en las próximas 24 horas, Argentina entra en un problema”, afirmó durante su participación en el evento del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) ante empresarios.

El propio Caputo aseguró a los industriales en su conferencia que no había que preocuparse por la meta de acumulación porque tenemos el swap, pero luego celebró que el Bonar 2029 permitirá que las reservas que se compren se reflejen en el BCRA.

“¿Por qué es importante volver a acceder a los mercados? Porque al poder refinanciar los vencimientos de deuda, cada dólar que compre el BCRA ahora sí los puede acumular. Esto soluciona este debate sobre la acumulación”, destacó el ministro en una entrevista con A24.

El guiño a la acumulación de reservas en el BCRA no es el único giro que tuvo el discurso económico oficial. Ahora también se habilitó otro modo para comprar. “En el acuerdo con el Fondo no se especifica que el BCRA tiene que comprar en el piso, el acuerdo dice que en el piso y en el techo el BCRA está obligado a intervenir. En el medio podés intervenir tranquilamente”, afirmó en la entrevista con A24.

Lo que marca otro giro en el discurso. Hasta el viernes pasado la regla era otra: en el piso y en el techo intervenía el BCRA y en el medio el Tesoro, como lo hizo en los días previos de la elección de medio término para controlar al dólar antes de dar paso al secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent.

Oferta de dólares

Como sea, según Invecq, la oferta de dólares estaría “asegurada”. En su último imforme la consultora prevé que gracias a un aumento de las exportaciones y un buen ritmo de emisiones por parte del sector privado “el acceso a los mercados por parte del Tesoro sería de relevancia”, Aunque remarca que la magnitud —y, por ende, el punto de equilibrio del mercado y del TC—dependerá de dónde termine ubicándose la demanda.

Y si bien la oferta pueda estar garantizada por diferentes vías, la compra va a depender de otra variable en donde el equipo económico está más complicado: que aumente la demanda de pesos y que está relacionado con el nivel de la actividad.

Caputo no quiere que el BCRA emita pesos para comprar reservas porque eso generaría inflación, quiere comprar cuando aumente la demanda de pesos y en función del volumen del mercado. “En la medida que la economía continúe creciendo, la inflación siga desacelerando y se cuente con una tasa de interés real positiva, la demanda de pesos va a aumentar dado que la economía viene con un bajo nivel de monetización. Visto en números, la Base Monetaria (encajes + pesos circulantes) pasó de representar un 2,6% del Producto Interno Bruto (PBI) a fines del primer trimestre de 2024 a un 4,5% en la actualidad”, destacaron en el informe de Fundación Mediterránea.

Y en ese sentido, el ministro Caputo ya hizo proyecciones con base en el crecimiento del PBI en 2026 sobre cuántas reservas podría comprar. “Si te empieza a ir medianamente bien, sería razonable que la demanda de dinero crezca un punto del PBI, tal vez dos, lo que significaría entre USD 7.000 a USD 20.000 millones que nos permitiría comprar”, deslizó.