ANSES: cuándo cobro si mi DNI termina en 2

ANSES publica el calendario de pagos de diciembre 2025 con fechas diferenciadas según la terminación del DNI y tipo de prestación (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el calendario de pagos para diciembre 2025. El programa establece fechas y montos diferenciados para cada prestación social, con ajustes y topes que impactan en los beneficiarios. El cronograma incluye aguinaldo y, en algunos casos, un bono extraordinario, y las fechas de cobro varían según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Quienes cobran jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 2 podrán acceder al pago el 11 de diciembre. El haber mínimo garantizado es de $340.879,59, y en diciembre se suma el medio aguinaldo y un bono adicional de $70.000, totalizando $581.319,38 para la jubilación mínima.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

El cobro para quienes perciben haberes superiores al mínimo con DNI terminado en 2 será el 18 de diciembre. El haber máximo vigente es de $2.293.796,92. Sumando el medio aguinaldo, el monto final asciende a $3.440.695,38. Este grupo no percibe el bono extraordinario, reservado a quienes cobran el haber mínimo, pero sí el aguinaldo correspondiente.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI terminado en 2 cobran el 11 de diciembre, incluyendo aguinaldo y bono extraordinario

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 2 cobrarán el 11 de diciembre. El monto general para hogares con Ingreso del Grupo Familiar (IGF) de hasta $948.361 es de $61.252 por hijo. Para IGF entre $948.361,01 y $1.390.864, la asignación es de $41.316, y para el tramo de $1.390.864,01 a $1.605.800, corresponde $24.990. Quienes tienen ingresos entre $1.605.800,01 y $5.022.048 reciben $12.892. Existen diferencias por zona: hasta $61.252 en Zona 1, hasta $132.075 en Zonas 2 y 4, y hasta $122.329 en Zona 3. Si un integrante del grupo familiar supera los $2.511.024 de ingreso individual, la familia queda excluida de la asignación, sin importar el ingreso total del hogar.

Asignación por Embarazo

El pago para beneficiarias con DNI finalizado en 2 será el 12 de diciembre. El monto general es de $61.252, con incrementos para zonas diferenciales que pueden llegar hasta $132.075. Los valores se ajustan según los mismos tramos de IGF que rigen para la AUH.

Asignación por Prenatal y Maternidad

La Asignación por Prenatal para titulares con DNI terminado en 2 se paga el 16 de diciembre. El valor base es de $61.252 para grupos familiares con IGF hasta $948.361, descendiendo progresivamente hasta un mínimo de $12.892 para el tramo superior. También existen incrementos por zona. En el caso de la Asignación por Maternidad, el pago no depende de la terminación del DNI y se realiza entre el 15 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026. El monto equivale al 100% del salario bruto declarado por la trabajadora.

Quienes perciben jubilaciones superiores al haber mínimo y tienen DNI finalizado en 2 acceden al pago el 18 de diciembre, sin bono adicional (ANSES)

Pensiones No Contributivas y PUAM

Las personas que perciben Pensiones No Contributivas y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con DNI finalizado en 2 podrán cobrar el 10 de diciembre. El haber actualizado de la PUAM es de $272.703,67, más un bono de $70.000 y el medio aguinaldo, totalizando $479.055,50 en diciembre. Quienes reciben asignaciones familiares vinculadas a pensiones no contributivas cobrarán entre el 9 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026, sin distinción por finalización de DNI, bajo las mismas escalas de ingresos y montos que las asignaciones familiares tradicionales.

Asignaciones de pago único: Nacimiento, Adopción y Matrimonio

Las Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Adopción y Matrimonio) se cobran entre el 10 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de 2026. Los montos vigentes son: $71.396 para Nacimiento, $426.877 para Adopción y $106.904 para Matrimonio. Estas prestaciones no tienen tope de ingresos familiares para acceder.

Desempleo Plan 1 y 2

Los beneficiarios del Seguro de Desempleo Plan 1 cobrarán el 23 de diciembre. El monto es variable y depende del salario previo y período de aportes, con el aumento general de 2,34% correspondiente a diciembre. Para el Plan 2, los pagos se realizarán entre el 3 y el 10 de diciembre.