Luis Secco: “El plan aguantar para llegar a la elección no aguantó, y es el mismo que tenemos ahora”

Luis Secco

El economista y consultor Luis Secco señaló hoy que el plan económico del gobierno sigue teniendo inconsistencias y generando incertidumbre, debido a la necesidad del gobierno de mantener el cepo cambiario para mantener el actual régimen cambiario, que a su vez limita la acumulación de reservas en divisas, aunque advirtió cierto cambio en el discurso oficial. Por caso, señaló, antes el gobierno decía que solo compraría dólares en el piso de la banda cambiaria y ahora el propio ministro Luis Caputo admitió que comprarán dentro de la banda.

De todos modos, entrevistado por radio Mitre, Secco señaló que se necesitan cambios más de fondo, entre los cuales señaló salir del cepo, revisar el régimen cambiario y no depender de regímenes especiales, como el RIGI, para generar inversión productiva.

“El plan aguantar no aguantó, y es el mismo que tenemos ahora”, dijo en referencia a la ayuda que en la previa de las elecciones recibió de EEUU el gobierno para poder mantener el programa económico y evitar una devaluación. Pero según el economista, el problema persiste. “Que el tipo de cambio está desalineado es mucho más que una sensación; hay evidencias por todos lados. Si cada fin de semana largo hay tours de compras al exterior es por la percepción de que todo está caro en dólares. No es que todos estén equivocados, sino que está barato el dólar. Se necesita un realineamiento dentro de las bandas o algún otro régimen cambiario”, explicó.

Si todos creemos que saliendo del cepo no sabemos qué va a pasar y Caputo dice que no sabe cuál es la demanda de dinero, eso transmite incertidumbre”

En cuanto a la inflación, dijo que los recientes datos muestran que está en un nivel más alto debido a que es más difícil estabilizar en base a la cantidad de dinero si a la vez no hay una política monetaria basada en reglas que -afirmó- todavía no se conocen. Sin embargo, reconoció, “la cantidad de dinero está un poco más estable, así que en algún momento de 2026 (la inflación) volvería a bajar. Pero hay un problema mayor y es que los argentinos esperamos una corrección en el futuro. Si todos creemos que saliendo del cepo no sabemos qué va a pasar y Caputo dice que no sabe cuál es la demanda de dinero, eso transmite incertidumbre”, fundamentó.

Secco reconoció que hay factores estacionales, como el precio de la carne, o regulatorios, como en el caso del transporte, que afectan los datos del mes a mes, y pidió concentrarse en la “inflación núcleo” que -admitió- “también se aceleró un poquito, pero está más en línea con lo que sucede”.

Plataforma positiva

Consideró positivo que el gobierno ahora tiene una plataforma ahora para hacer las cosas bien, tiene el apoyo de EEUU y de las urnas. “Espero que relancen el programa económico, a pesar de que el ministro dijo ayer que está todo bien. El peor riesgo para el programa económico es la complacencia”. Ese replanteo, prosiguió, debería incluir una renegociación con el FMI, porque mientras persista la incertidumbre “hay un montón de personas y agentes económicos relevantes que dicen que hay que esperar. Al gobierno le cuesta mucho convencer, y tiene que ver con que todavía no sabemos cuándo vamos a salir del cepo y muchos pensamos que el tipo de cambio está desalineada. Esos factores pesan mucho”.

Secco ponderó el apoyo de EEUU, factor al que atribuyó buena parte de la mejora de los activos argentinos: acciones, bonos, colocaciones privadas y también de las provincias, de las cuales mencionó la reciente emisión de bonos de Santa Fe que calificó de “excelente”.

El cepo es una anomalía total. No puede ser un régimen permanente. Si un régimen cambiario necesita cepo para funcionar…..

Manejo de expectativas

Sin embargo, pese a los cambios financieros, eso no se traduce en mejores niveles de actividad económico. “El manejo de expectativas es fundamental. Todavía no hicieron un click. Eso está en manos del gobierno. Si la macro no se modifica, por más que el gobierno muestre que se pueden aprobar leyes, que son muy positivas, por otro lado se requiere algún tipo de corrección. El cepo es una anomalía total. No puede ser un régimen permanente. Si un régimen cambiario necesita cepo para funcionar….. El plan aguantar para llegar a la elección no aguantó, hubo que pedir apoyo, y es el mismo que tenemos ahora. El manejo macroeconómico necesita una corrección. Las expectativas están modeladas por un plan macroeconómico que necesita algunas correcciones, convertirse en algo más normal”.

Hugo algunos cambios en el discurso oficial: antes decían que solo comprarían dólares en el piso de la banda, pero ahora Caputo dijo que lo harían dentro de la banda, resaltó Secco

Advirtió también inconsistencias en el discurso oficial. “Ayer Caputo contó que el FMI está totalmente de acuerdo, pero cada vez que el Fondo dice algo dice que hay que salir del cepo y comprar reservas”. De todos modos, Secco reconoció algunos cambios en el discurso oficial. “Ayer plantearon que van a acumular reservas a partir de ahora, que se van a renovar con dólares los vencimientos en dólares. Que no van a usar los dólares del Central y el Tesoro y se va a renovar con dólares. Hay quedará cierto margen para acumular reservas. Pero son hipótesis: para que eso suceda la demanda de dinero tiene que crecer y en los últimos meses no creció. En diciembre aumenta por cuestiones estacionales, algo vamos a ver ahí, pero no hay nada consistente para que BCRA pueda comprar dólares. Antes el gobierno decía que solo podían comprar en el piso de la banda. Y ahora Caputo dice que se puede comprar dentro de la banda.

Secco también calificó al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) “una anormalidad”. En la mayoría de los países del mundo, concluyó, “no hay regímenes especiales para que se hagan inversiones. Y en la ley de reforma laboral, por lo menos en el texto que yo vía, ahora hay un régimen de incentivos para medianas inversiones. Es otro régimen especial dentro de la legislación, esas son anormalidades. Hay que buscar un país más normal”.