¿Cuántos meses de trabajo necesito para cobrar el aguinaldo de diciembre 2025?

El aguinaldo representa un ingreso clave para trabajadores registrados (foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

El aguinaldo, conocido formalmente como Sueldo Anual Complementario (SAC), es uno de los ingresos más esperados por los trabajadores. Este beneficio, regulado por la Ley de Contrato de Trabajo y otras normativas aplicables, representa un refuerzo económico clave a fin de año.

El detalle para los que desean saber quiénes tienen derecho a percibirlo, cuántos meses de trabajo se requieren para acceder al pago, cómo se calcula y cuál es el marco legal que lo respalda.

Qué es el aguinaldo, quiénes lo cobran y fecha de cobro

El aguinaldo es un pago extraordinario que reciben los trabajadores en relación de dependencia del sector privado y público, además de jubilados y pensionados. Se abona en dos cuotas: la primera en junio y la segunda en diciembre de cada año. Quienes acceden son empleados registrados (planta permanente o contratados), personal doméstico formalizado y trabajadores rurales bajo convenio. Quedan excluidos autónomos, monotributistas y quienes realicen tareas independientes, salvo casos puntuales previstos en disposiciones especiales.

La fecha límite para el pago del aguinaldo de diciembre 2025 es el 18 de diciembre, según lo dispuesto por la Ley 27.073. Si el plazo coincide con un día no laborable, la acreditación debe realizarse el día hábil anterior. El cumplimiento en tiempo y forma es fiscalizado por los organismos de control laboral, y los empleados tienen derecho a reclamar en caso de retrasos o irregularidades.

Para jubilados y pensionados, el llamado formalmente Prestación Anual Complementaria también se paga en dos cuotas anuales junto con los haberes habituales, según lo estipula la Ley 24.241. ANSES, como organismo encargado, informa los cronogramas correspondientes.

Cuántos meses de trabajo son necesarios para cobrar el aguinaldo

Para cobrar el aguinaldo completo en diciembre, es necesario haber trabajado durante los seis meses del segundo semestre del año, es decir, de julio a diciembre. Sin embargo, quienes tengan menos de seis meses de antigüedad también acceden al beneficio, pero el monto se liquida de manera proporcional al tiempo trabajado en el semestre.

Por ejemplo, si un empleado ingresó en septiembre, el cálculo se efectúa sobre los recibos obtenidos desde la fecha de alta hasta noviembre y, luego, se aplica la fórmula proporcional: se toma la mejor remuneración mensual percibida y se la multiplica por la cantidad de meses trabajados, dividiendo el resultado por doce. De este modo, el derecho al SAC no se pierde, aunque no se haya completado el semestre, y se garantiza una compensación al tiempo efectivamente trabajado.

El pago del aguinaldo corresponde incluso en casos de licencias pagas, vacaciones, enfermedad justificada, despido o renuncia. En todas esas circunstancias, la empresa debe abonar el proporcional correspondiente según el período trabajado en el semestre.

Cómo se calcula el aguinaldo y qué ítems se consideran

El cálculo clásico del aguinaldo parte de identificar el monto de la mayor remuneración mensual devengada por el trabajador entre los meses de julio y diciembre.

Sobre ese valor, se aplica el 50% y se obtiene el monto bruto del SAC. A continuación, se descuentan cargas sociales y aportes jubilatorios, lo que determina el monto neto que se percibirá en mano.

En el caso de tener menos de seis meses de antigüedad, se debe identificar la mejor liquidación mensual, dividir ese monto por doce y multiplicarlo por la cantidad de meses trabajados. Para trabajadores cuyos salarios incluyen rubros variables, como horas extras, comisiones o plus salariales, todos los conceptos remunerativos son considerados en el cálculo.

Qué dice la Ley de Contrato de Trabajo sobre el aguinaldo

La Ley de Contrato de Trabajo (N.º 20.744) regula integralmente el derecho al aguinaldo. Según el artículo 122, el Sueldo Anual Complementario debe pagarse en dos cuotas: la primera, antes del 30 de junio; la segunda, antes del 18 de diciembre. Para empresas pequeñas, la Ley 24.467 permite fraccionar el pago del SAC en tres períodos anuales, únicamente si así lo determinan los convenios colectivos.

La ley establece que, en caso de incumplimiento o pago fuera de término, los empleadores pueden recibir sanciones. Asimismo, la normativa garantiza el derecho al cobro proporcional cuando la relación laboral culmina antes de junio o diciembre, protegiendo así los períodos trabajados.