Economía

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025

La Ley de Contrato de Trabajo establece que la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario en Argentina deberá abonarse en el último mes del año

Guardar
El aguinaldo corresponde al 50%
El aguinaldo corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre trabajado (foto: Tomas Cuesta/Bloomberg)

El aguinaldo, conocido formalmente como Sueldo Anual Complementario (SAC), es un ingreso adicional obligatorio que opera como respaldo financiero para los empleados formales y jubilados en Argentina. Este derecho, regulado por la Ley de Contrato de Trabajo, contempla el pago del 50% del sueldo mensual más alto percibido durante el semestre, tanto en el sector público como privado.

En Argentina, el aguinaldo se destina a empleados formales, incluyendo los de sector público y privado, trabajadores agrarios y personal de casas particulares. Según la Ley de Contrato de Trabajo, la cobertura abarca contratos indefinidos, a plazo fijo, eventuales o de temporada, sin importar carga horaria o antigüedad. Tanto quienes cumplen jornada parcial como completa acceden al beneficio, que se calcula sobre la mayor remuneración del semestre y el tiempo trabajado.

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025

La legislación establece que la segunda cuota del SAC, correspondiente al segundo semestre, debe abonarse a más tardar el 18 de diciembre de 2025. Se dispone de un margen adicional de hasta cuatro días hábiles para la acreditación bancaria, lo que extiende la fecha límite al 24 de diciembre de 2025. Esta programación busca que los trabajadores dispongan de estos fondos para cubrir los gastos extraordinarios de fin de año.

Este esquema rige tanto para trabajadores activos como para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), quienes perciben el beneficio bajo el nombre de Prestación Anual Complementaria en los mismos plazos. La transferencia puede verse afectada por cuestiones administrativas o bancarias, pero los empleadores deberán asegurarse de cumplir con este plazo máximo legal.

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre

El aguinaldo se calcula sobre el 50% del salario mensual más alto recibido entre julio y diciembre. Para determinar el monto correcto, se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Identificar el salario mensual más alto del semestre, sumando todos los conceptos remunerativos (sueldo básico, horas extras, comisiones y adicionales sujetos a aportes y contribuciones).
  2. Calcular la mitad de ese ingreso. Por ejemplo: si el mejor sueldo fue de USD 450.000, el aguinaldo bruto será USD 225.000.
  3. Cuando el trabajador no haya completado los seis meses del semestre (por ingreso reciente o egreso anticipado), el aguinaldo se liquida de forma proporcional. La fórmula es:
    1. Tomar la mejor remuneración mensual y dividirla por dos.
    2. Multiplicar el resultado por la cantidad de meses efectivamente trabajados.
    3. Dividir el resultado por seis.

De esta manera, cada cuota corresponde al 50% del sueldo más alto del semestre, proporcionando un mecanismo igualitario y transparente para todos los empleados, sin importar la carga horaria ni la antigüedad.

Cuándo cobran el aguinaldo de diciembre las prestaciones de ANSES

Aquellos que reciben prestaciones de ANSES —como jubilados y pensionados— también acceden a la segunda cuota del aguinaldo en diciembre. El pago se realiza en la misma fecha que la prestación principal, agrupando a los beneficiarios según la terminación del DNI y el monto de la jubilación. La liquidación suele producirse entre la segunda y la cuarta semana del mes, de acuerdo con el cronograma que publica la propia ANSES en su web oficial.

Para obtener el dato preciso sobre cuándo se cobra el aguinaldo en cada caso, es necesario consultar el calendario de pagos mensual divulgado por ANSES. De esta forma, los beneficiarios pueden anticipar su cobro y planificar sus gastos en función de la fecha asignada.

Por último, quedan excluidos del beneficio los perceptores de planes sociales. Esto se debe a que el aguinaldo está dirigido exclusivamente a quienes se encuentran registrados en el sistema laboral formal o previsional argentino. Ante esto, aquellos que reciban ayuda económica quedan fuera del esquema.

Temas Relacionados

AguinaldoSACÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Acuerdo Unión Europea-Mercosur: Lula quiere cerrarlo antes de diciembre pese a los factores que lo demoran

La resistencia francesa quedó clara en una contundente votación parlamentaria, mientras que el nuevo eje Trump-Milei rediseña los equilibrios comerciales sudamericanos

Acuerdo Unión Europea-Mercosur: Lula quiere

Alarma en la industria del juguete: en el mes de las Fiestas, advierten por el bajo consumo y las importaciones récord

Crece la preocupación en el sector por la fuerte competencia del exterior, la reducción en la demanda y el avance del comercio digital. Señalan riesgos para la continuidad de la producción y el empleo en el sector argentino

Alarma en la industria del

Vaca Muerta: el consorcio Southern Energy firmó un acuerdo millonario con la alemana SEFE

Se trata de la empresa que conformaron PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG para exportar gas desde Río Negro. Es la mayor venta de GNL desde Argentina al mundo en términos de volumen y de plazo, se destacó

Vaca Muerta: el consorcio Southern

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón tras la fuerte baja de tasas de noviembre

Las modificaciones recientes en intereses que ofrecen entidades financieras impactaron directamente en la rentabilidad mensual de los ahorristas

Plazo fijo: cuánto pagan los

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 1 de diciembre

El billete al público es ofrecido sin variantes, a $1.475, para la venta en el Banco Nación

Dólar hoy en vivo: a
DEPORTES
Un ex compañero de Neymar

Un ex compañero de Neymar reveló un detalle íntimo de su convivencia: “Deja la puerta abierta”

Murió la leyenda del tenis Nicola Pietrangeli a los 92 años

La ácida respuesta de Max Verstappen al jefe de McLaren en plena definición del título que da que hablar en la Fórmula 1

Lo que no se vio del triunfo de Boca ante Argentinos Juniors: del llamado de Riquelme para felicitar a un jugador al termómetro de los hinchas

“Es momento de abrirme y compartir con ustedes que soy gay”: la declaración de un tenista que sorprendió al mundo del deporte

TELESHOW
Ángela Torres sorprendió al contar

Ángela Torres sorprendió al contar la insólita manera con la que saluda a todos sus amigos

La reacción de Anita Espasandín a una crítica por su mensaje a Benjamín Vicuña que tomó distancia de la China Suárez

El tema que eligió Evangelina Anderson que encendió las versiones de romance con Ian Lucas: ¿dedicatoria al cantante?

La tajante decisión de Darío Cvitanich tras los rumores de ruptura de Ivana Figueiras y la pelea con Chechu Bonelli

Shakira destacó la conexión única que la une con Bizarrap: “Dios los cría y ellos se juntan”

INFOBAE AMÉRICA

Tras más de un siglo,

Tras más de un siglo, aparece un ejemplar perdido de poemario de Manuel Machado

El vicepresidente de Bolivia pide a sus seguidores votar por gente nueva en las elecciones regionales

Acuerdo Unión Europea-Mercosur: Lula quiere cerrarlo antes de diciembre pese a los factores que lo demoran

El plan de guerra secreto de Alemania: cómo prepararse para un conflicto con Rusia que podría llegar en 2029

Polémica en Bolivia por el precio del pan: se abre el debate sobre el subsidio a la harina