Economía

El dólar reaccionó con mayor fuerza que las acciones y el riesgo país al anuncio del regreso a los mercados de deuda

La divisa bajó a $1.460 en el Banco Nación y el mayorista cedió por tercer día. Los bonos en dólares subieron 0,4% y el riego país quedó en 627 puntos, pero el S&P Merval perdió 1,6% y los ADR cayeron hasta 4% en Wall Street

Guardar
Los activos argentinos operaron con
Los activos argentinos operaron con tendencia dispar en la Bolsa local y el exterior.

Los negocios financieros operaron con mucha dinámica desde la mañana, pues antes de la apertura la Secretaría de Finanzas anunció la emisión de un nuevo bono en dólares para el 10 de diciembre en el mercado local.

La novedad, esperada por los agentes bursátiles, incidió más en los distintos segmentos del mercado de cambios, con bajas para el dólar oficial, los contratos de futuros y el bursátil “contado con liqui”, aunque el efecto positivo sobre las cotizaciones de bonos y acciones se fue diluyendo con el correr de las horas.

Fuente: Rava Bursátil-precios en pesos.
Fuente: Rava Bursátil-precios en pesos.

“El anuncio de retorno a los mercados para el soberano por primera vez desde enero de 2018 permitirá descomprimir la presión sobre las reservas del BCRA para pagar los USD 4.216 millones que vencen el 9 de enero de 2026 en concepto de Bonares y Globales. En este sentido, ya se adelantó que se buscará refinanciar únicamente capital de los AL29 y AL30, cuyo monto asciende a USD 1.187 millones. El monto que saldrá a buscar el Tesoro es todavía una incógnita, aunque Luis Caputo aclaró que sería solo una parte de las amortizaciones”, observaron los expertos de Cocos Capital.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires bajó 1,6%, en en 3.046.355 puntos. El panel de acciones líderes anotó más temprano un récord nominal intradiario en los 3.164.764 puntos.

El panel líder asciende 20% en 2025, aún 14 puntos por debajo de la inflación del período. Medido en dólares se sitúa en los 2.013 puntos según la paridad del “contado con liquidación”, un 5,8% debajo del cierre de 2024.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street predominaron las pérdidas lideradas por Banco Supervielle (-3,9%), Mercado Libre (-3,5%), y Grupo Galicia (-3,3%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

La Secretaría de Finanzas anunció este viernes el llamado a licitación para un bono en dólares del Tesoro Nacional para el próximo 10 de diciembre: ofrecerá un cupón de 6,5% en moneda extranjera y con vencimiento en noviembre de 2029.

La novedad fue bien recibida en las bolsas, dado que replicó en una suba de cotizaciones de los títulos en circulación, los Bonares y Globales en dólares emitidos con la reestructuración soberana de 2020, y un descenso del riesgo país de Argentina en siete enteros, a 627 puntos básicos, tras anotar 613 unidades por la mañana.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- finalizaron negociados con alza promedio de 0,4%, aunque lejos de los valores máximos del inicio de la rueda.

“Las últimas semanas han estado cargadas de noticias que van marcando el escenario base para el año próximo. El equipo económico defendió la continuidad de las bandas cambiarias, el mercado reaccionó muy positivo al escenario post electoral, pero se encontró con un techo dado por las dificultades para acumular reservas. La respuesta a ese proceso fue el anuncio de una primera operación significativa de emisión de deuda en moneda extranjera. Si esta licitación es exitosa puede marcar el camino para entender por dónde puede venir el proceso de acumulación de reservas y ver qué implicancias tiene en el necesario proceso de remonetización“, estimaron los expertos de MegaQM.

“El hito electoral de octubre permitió consolidar tanto la fuerza de La Libertad Avanza en el Congreso como su nivel de aprobación. En un marco de renovada confianza, el Tesoro decidió volver al mercado con un nuevo bono en dólares a 2029 en un intento por recuperar el financiamiento en dólares, algo esquivo desde la reestructuración de 2020″, aportó GMA Capital.

Tendencia bajista para el dólar

El anuncio de una nueva emisión de bonos en dólares que se licitará la semana próxima en el mercado local ayudó a mejorar la perspectiva sobre las reservas, dado que el Gobierno podría contar con un stock extra de divisas para afrontar los pagos de deuda soberana de enero.

Así, tras encadenar el tercer descenso consecutivo, el dólar mayorista terminó este viernes con caída de nueve pesos o 0,6%, a $1.435, el precio más bajo desde el 21 de noviembre. En la última semana el tipo de cambio oficial recortó 16,50 pesos o 1,1 por ciento.

El Banco Central fijó para la fecha un límite superior del régimen de bandas cambiarias en los $1.513,49, que deja al tipo de cambio oficial a 78,49 pesos o 5,4% de ese techo para la libre flotación de la moneda.

“El dólar mayorista abrió la jornada en $1.439, por debajo del cierre previo, y nuevamente la rueda estuvo marcada por la presión vendedora. Desde el comienzo prevaleció la oferta, empujando al tipo de cambio de forma sostenida hasta alcanzar un mínimo intradiario de $1.433. Desde ese nivel, la divisa encontró soporte hasta rebotar y cerrar en $1.435. El volumen operado mostró una mejora importante, aumentando casi 64% para finalizar en USD 362 millones”, resumió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El dólar al público terminó con baja de diez pesos o 0,7%, a $1.460 para la venta en el Banco Nación, un mínimo desde el 21 de noviembre. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.462,75 para la venta (baja de $6,99 o 0,5%) y $1.411,91 para la compra.

Entre los dólares financieros, destacó la baja de 8 pesos o 0,6% para el “contado con liquidación”, que mediante bonos quedó a $1.504,29, mientras que el dólar MEP terminó casi sin variantes, a $1.473,73.

Los contratos de dólar futuro confirmaron la nula expectativa de devaluación en el corto plazo y cedieron terreno por sexta sesión consecutiva -esta vez en un rango de 0,7% a 1%-, con negocios por el equivalente a USD 880,9 millones, según datos de A3 Mercados. Las posturas para fin de diciembre restaron 9,50 pesos o 0,7%, a $1.451, siendo las más negociadas.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central restaron USD 132 millones en el día, a USD 41.756 millones, en una ronda mayorista con USD 362 millones negociados en el segmento de contado, sin intervención de la entidad monetaria.

Luego de anotar un precio mínimo de $1.425 por la mañana, la cotización blue saltó a $1.435, con una ganancia de 5 pesos o 0,3% respecto del jueves.

Temas Relacionados

dólar hoyLuis Caputobonos Argentinariesgo país Argentinareservas BCRAúltimas noticias

Últimas Noticias

Caputo cuestionó la suba de una tasa municipal en Pilar que afecta a los consumidores: “No les interesa la gente”

El ministro de Economía utilizó sus redes sociales para criticar el incremento de la Tasa de Protección Ambiental a 2% en cadenas de supermercados y otros establecimientos comerciales

Caputo cuestionó la suba de

El Gobierno eliminó subsidios energéticos a 2.854 usuarios de countries y barrios cerrados en Córdoba

La recategorización de beneficiarios en zonas de alto poder adquisitivo forma parte del Programa Nacional de Focalización de Subsidios Energéticos y busca fortalecer la equidad y la sostenibilidad fiscal en el sistema argentino

El Gobierno eliminó subsidios energéticos

El dólar cayó por tercer día consecutivo ante la garantía de un ingreso de divisas en el corto plazo

El anuncio de nueva deuda en dólares que hizo el Gobierno extendió la sensación de calma cambiaria. La divisa en el Banco Nación bajó a $1.460, un piso desde el 21 de noviembre

El dólar cayó por tercer

Kansas, San Francisco y Dallas: cuánto cuesta viajar a las tres sedes en las que jugará Argentina en el Mundial 2026

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrenta a Argeria, Austria y Jordania en escenarios norteamericanos, mientras las expectativas y cifras para asistentes crecen en cada instancia del certamen

Kansas, San Francisco y Dallas:

El Gobierno estudia eliminar el impuesto interno a los autos: qué pasará con los precios de los 0 km

Trascendió en las últimas horas un nuevo borrador del proyecto de Ley de Reforma laboral, que sorprendió al sector automotor con una propuesta para eliminar el impuesto al lujo que tributan los autos 0km de mayor valor. Qué impacto tendrá en las ventas de diciembre

El Gobierno estudia eliminar el
DEPORTES
Se conoció el informe final

Se conoció el informe final del escándalo que involucró a Contepomi con una figura de Inglaterra tras el partido de Los Pumas

Los secretos de Nueva Zelanda, la selección que buscará su primer triunfo en el Mundial 2026

El camino de la selección de Irán para llegar al Mundial 2026

Croacia quiere dar otro golpe en el Mundial 2026: la fórmula de un DT ganador y el “último baile” de una generación histórica

Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo jugarán la Repesca UEFA para ir al Grupo D del Mundial 2026

TELESHOW
Maxi López partió rumbo a

Maxi López partió rumbo a Suiza para reencontrarse con Daniela Christiansson previo a la llegada de su segundo hijo

El comentario filoso de Augusto Tartúfoli que encendió los rumores de romance de Sabrina Rojas

De la solemnidad de Andrea Bocelli al desenfado de Village People: los artistas que actuaron en el sorteo del Mundial 2026

Las fotos de Jimena Barón y su viaje perfecto a Brasil: familia, surf y un mensaje de gratitud eterna

Miedos, nervios y el abrazo que soñó toda la vida: el relato de Rocío Marengo del día en el que fue mamá

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump, Mark Carney y

Donald Trump, Mark Carney y Claudia Sheinbaum se reunieron en Washington y acordaron “seguir trabajando juntos” en asuntos comerciales

Crisis energética en Cuba: el régimen reconoció que los apagones seguirán en 2026 y prevé una “ligera” mejoría

Gratitud y salud: cómo el agradecimiento diario mejora el ánimo, el bienestar y las relaciones, según la psicología

El secretario general de la ONU felicitó a Donald Trump por impulsar un acuerdo de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo

El “registro de infieles” en Ecuador replica una tendencia regional de escarnio digital y vulneración de datos