El dólar reaccionó con mayor fuerza que las acciones y el riesgo país al anuncio del regreso a los mercados de deuda

Los activos argentinos operaron con tendencia dispar en la Bolsa local y el exterior.

Los negocios financieros operaron con mucha dinámica desde la mañana, pues antes de la apertura la Secretaría de Finanzas anunció la emisión de un nuevo bono en dólares para el 10 de diciembre en el mercado local.

La novedad, esperada por los agentes bursátiles, incidió más en los distintos segmentos del mercado de cambios, con bajas para el dólar oficial, los contratos de futuros y el bursátil “contado con liqui”, aunque el efecto positivo sobre las cotizaciones de bonos y acciones se fue diluyendo con el correr de las horas.

Fuente: Rava Bursátil-precios en pesos.

“El anuncio de retorno a los mercados para el soberano por primera vez desde enero de 2018 permitirá descomprimir la presión sobre las reservas del BCRA para pagar los USD 4.216 millones que vencen el 9 de enero de 2026 en concepto de Bonares y Globales. En este sentido, ya se adelantó que se buscará refinanciar únicamente capital de los AL29 y AL30, cuyo monto asciende a USD 1.187 millones. El monto que saldrá a buscar el Tesoro es todavía una incógnita, aunque Luis Caputo aclaró que sería solo una parte de las amortizaciones”, observaron los expertos de Cocos Capital.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires bajó 1,6%, en en 3.046.355 puntos. El panel de acciones líderes anotó más temprano un récord nominal intradiario en los 3.164.764 puntos.

El panel líder asciende 20% en 2025, aún 14 puntos por debajo de la inflación del período. Medido en dólares se sitúa en los 2.013 puntos según la paridad del “contado con liquidación”, un 5,8% debajo del cierre de 2024.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street predominaron las pérdidas lideradas por Banco Supervielle (-3,9%), Mercado Libre (-3,5%), y Grupo Galicia (-3,3%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

La Secretaría de Finanzas anunció este viernes el llamado a licitación para un bono en dólares del Tesoro Nacional para el próximo 10 de diciembre: ofrecerá un cupón de 6,5% en moneda extranjera y con vencimiento en noviembre de 2029.

La novedad fue bien recibida en las bolsas, dado que replicó en una suba de cotizaciones de los títulos en circulación, los Bonares y Globales en dólares emitidos con la reestructuración soberana de 2020, y un descenso del riesgo país de Argentina en siete enteros, a 627 puntos básicos, tras anotar 613 unidades por la mañana.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- finalizaron negociados con alza promedio de 0,4%, aunque lejos de los valores máximos del inicio de la rueda.

“Las últimas semanas han estado cargadas de noticias que van marcando el escenario base para el año próximo. El equipo económico defendió la continuidad de las bandas cambiarias, el mercado reaccionó muy positivo al escenario post electoral, pero se encontró con un techo dado por las dificultades para acumular reservas. La respuesta a ese proceso fue el anuncio de una primera operación significativa de emisión de deuda en moneda extranjera. Si esta licitación es exitosa puede marcar el camino para entender por dónde puede venir el proceso de acumulación de reservas y ver qué implicancias tiene en el necesario proceso de remonetización“, estimaron los expertos de MegaQM.

“El hito electoral de octubre permitió consolidar tanto la fuerza de La Libertad Avanza en el Congreso como su nivel de aprobación. En un marco de renovada confianza, el Tesoro decidió volver al mercado con un nuevo bono en dólares a 2029 en un intento por recuperar el financiamiento en dólares, algo esquivo desde la reestructuración de 2020″, aportó GMA Capital.

Tendencia bajista para el dólar

El anuncio de una nueva emisión de bonos en dólares que se licitará la semana próxima en el mercado local ayudó a mejorar la perspectiva sobre las reservas, dado que el Gobierno podría contar con un stock extra de divisas para afrontar los pagos de deuda soberana de enero.

Así, tras encadenar el tercer descenso consecutivo, el dólar mayorista terminó este viernes con caída de nueve pesos o 0,6%, a $1.435, el precio más bajo desde el 21 de noviembre. En la última semana el tipo de cambio oficial recortó 16,50 pesos o 1,1 por ciento.

El Banco Central fijó para la fecha un límite superior del régimen de bandas cambiarias en los $1.513,49, que deja al tipo de cambio oficial a 78,49 pesos o 5,4% de ese techo para la libre flotación de la moneda.

“El dólar mayorista abrió la jornada en $1.439, por debajo del cierre previo, y nuevamente la rueda estuvo marcada por la presión vendedora. Desde el comienzo prevaleció la oferta, empujando al tipo de cambio de forma sostenida hasta alcanzar un mínimo intradiario de $1.433. Desde ese nivel, la divisa encontró soporte hasta rebotar y cerrar en $1.435. El volumen operado mostró una mejora importante, aumentando casi 64% para finalizar en USD 362 millones”, resumió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El dólar al público terminó con baja de diez pesos o 0,7%, a $1.460 para la venta en el Banco Nación, un mínimo desde el 21 de noviembre. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.462,75 para la venta (baja de $6,99 o 0,5%) y $1.411,91 para la compra.

Entre los dólares financieros, destacó la baja de 8 pesos o 0,6% para el “contado con liquidación”, que mediante bonos quedó a $1.504,29, mientras que el dólar MEP terminó casi sin variantes, a $1.473,73.

Los contratos de dólar futuro confirmaron la nula expectativa de devaluación en el corto plazo y cedieron terreno por sexta sesión consecutiva -esta vez en un rango de 0,7% a 1%-, con negocios por el equivalente a USD 880,9 millones, según datos de A3 Mercados. Las posturas para fin de diciembre restaron 9,50 pesos o 0,7%, a $1.451, siendo las más negociadas.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central restaron USD 132 millones en el día, a USD 41.756 millones, en una ronda mayorista con USD 362 millones negociados en el segmento de contado, sin intervención de la entidad monetaria.

Luego de anotar un precio mínimo de $1.425 por la mañana, la cotización blue saltó a $1.435, con una ganancia de 5 pesos o 0,3% respecto del jueves.