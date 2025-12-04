Bono para empleadas domésticas: de cuánto es y quiénes lo cobran en diciembre 2025

Las empleadas domésticas cobrarán un bono no remunerativo en diciembre de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A comienzos de noviembre, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) anunció una mejora salarial para las empleadas domésticas del 2,7%, a aplicar en dos etapas: 1,4% correspondiente a noviembre y 1,3% en diciembre. Se dispuso, además, un bono no remunerativo que deberá sumarse al pago del aguinaldo.

La CNTCP, integrada por representantes sindicales, empleadores, funcionarios del Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo, decidió implementar el aumento de forma escalonada y fijó un plus no remunerativo de $14.000 mensuales por tres meses, hasta enero, para quienes trabajen más de 16 horas por semana. Para los trabajadores que prestan servicio entre 12 y 16 horas semanales, el bono será de $9.000, mientras que quienes lo hacen menos de 12 horas semanales recibirán $6.000.

Bono para empleadas domésticas: de cuánto es

Empleados que trabajan más de 16 horas semanales: $14.000

Empleados que cumplen entre 12 y 16 horas semanales: $9.000 mensuales

Empleados que prestan servicio menos de 12 horas semanales: $6.000 mensuales

Esta medida impacta sobre los ingresos de más de 1,3 millones de personas empleadas en casas particulares en Argentina. Desde septiembre no se habían registrado incrementos salariales en el sector, ya que el último acuerdo paritario estableció un aumento del 6,5% distribuido entre julio, agosto y septiembre. Según los datos recopilados, “los pagos que perciben las trabajadoras superan en al menos $2.000 por hora los valores oficiales”.

Los salarios del persona doméstico se incrementarán 1,3% en diciembre de 2025.

Con el ajuste del 1,4% en los haberes mínimos correspondiente a noviembre ya abonado, y en función de las escalas vigentes de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), puede establecerse cómo quedarán los salarios tras el aumento del 1,3% previsto para diciembre.

En la modificación más reciente, el personal de tareas generales —donde se incluye la limpieza— recibió dos valores diferenciados según el tipo de contratación. El valor por hora para empleados con retiro en diciembre es de $3.135,96, y para quienes cumplen funciones sin retiro es de $3.383,53. Estos valores corresponden a quienes no superan las 24 horas semanales con un solo empleador y funcionan como referencia, dado que en la realidad los pagos pueden duplicar esos montos y situarse entre $6.000 y $8.000 por hora según la región.

El sistema salarial para el sector de casas particulares contempla distintas categorías, aunque las tareas generales aglutinan la mayor proporción de trabajadores bajo relación de dependencia en domicilios privados. Entre esas actividades se encuentran el mantenimiento, la limpieza y el orden de viviendas, departamentos o pequeños comercios, independientemente del tamaño del lugar o la carga horaria.

Antigüedad, zona desfavorable y aguinaldo

La persona que desempeñe tareas de distintas categorías recibirá el salario correspondiente a la función superior. Además, por antigüedad, se suma el 1% del salario mensual por cada año completo trabajado. Este adicional fue incorporado a partir del 1 de septiembre de 2021 y se calcula desde el 1 de septiembre de 2020, sin retroactividad.

El personal doméstico también percibirá el bono no remunerativo en enero de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existe también un adicional del 30% sobre el salario mínimo para quienes se desempeñan en zonas consideradas desfavorables. Esta compensación abarca a quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires.

Con respecto al Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) señala que este beneficio corresponde también al personal doméstico y se liquida al finalizar los semestres de junio y diciembre. El cálculo se realiza sobre el 50% del mejor haber del semestre.

“Si la prestación de servicios es inferior a los seis meses, deberá liquidarse en forma proporcional a los meses trabajados (Ley de Contrato de Trabajo)”, especifica ARCA. A modo ilustrativo, si la trabajadora cumplió tareas durante cuatro meses del semestre, percibirá el 66,67% —equivalente a 4 de los 6 meses— de la mitad del sueldo más alto recibido en ese lapso.

Los valores de cada categoría para diciembre 2025

Supervisores

Con retiro: $3.783,32 por hora / $471.961,06 por mes

Sin retiro: $4.143,71 por hora / $525.691,97 por mes

Personal para tareas específicas (cocina, tareas especializadas)

Con retiro: $3.582,80 por hora / $438.483,53 por mes

Sin retiro: $3.926,79 por hora / $487.121,05 por mes

Caseros

$3.383,53 por hora / $427.807,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas con discapacidad o enfermedad)

Con retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 por mes

Sin retiro: $3.783,32 por hora / $476.759,57 por mes

Personal para tareas generales (limpieza, cocina, tareas del hogar y mantenimiento)

Con retiro: $3.135,96 por hora / $384.722,14 por mes

Sin retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 por mes