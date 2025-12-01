Economía

Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de limpieza en diciembre 2025

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) estipuló un incremento de 1,3% para los salarios del personal doméstico en el último mes del año

Los salarios del personal doméstico
Los salarios del personal doméstico subirán 1,3% en diciembre de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A principios de noviembre, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) anunció un ajuste salarial para el personal doméstico del 2,7%, dividido en dos partes: 1,4% para el undécimo mes del año y 1,3% en diciembre. Además, se estableció el pago de un bono adicional de carácter no remunerativo, al que deberá agregarse el aguinaldo.

La CNTCP, compuesta por representantes sindicales, empleadores, funcionarios del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Trabajo, resolvió aplicar el incremento de manera escalonada y otorgar un bono no remunerativo de $14.000 mensuales durante tres meses, hasta enero, para quienes presten servicios más de 16 horas por semana.

Esta actualización modifica los ingresos de más de 1,3 millones de personas que trabajan en casas particulares en Argentina. Desde septiembre no se habían realizado aumentos en este sector, período en el que se había cerrado la última negociación paritaria con un incremento total de 6,5% distribuido entre julio, agosto y septiembre. De acuerdo con las cifras relevadas, los pagos que perciben las trabajadoras superan en al menos $2.000 por hora los valores oficiales.

La empleada doméstica demandó por el no pago de las prestaciones sociales

Con el ajuste del 1,4% sobre los salarios mínimos de noviembre ya efectuado, y conforme a las escalas de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) actuales, es posible precisar cómo quedarán las remuneraciones tras el incremento del 1,3% en diciembre.

En la última actualización salarial, el personal de tareas generales, que incluye actividades de limpieza, recibió dos valores según la modalidad de contratación. El pago por hora para quienes tienen retiro en diciembre es de $3.135,96, mientras que quienes trabajan sin retiro perciben $3.383,53 por hora. Estos montos aplican a personas que no superan las 24 horas semanales con un mismo empleador y funcionan como referencia, ya que en la práctica los pagos suelen duplicar estas cifras y se ubican entre $6.000 y $8.000 por hora, dependiendo de la zona.

El esquema salarial para el personal de casas particulares abarca diversas categorías, aunque la de tareas generales representa la mayor cantidad de contrataciones bajo relación de dependencia en domicilios privados. Estas tareas se relacionan con el mantenimiento, la limpieza y el orden de hogares, departamentos o pequeños comercios, sin importar el tamaño del lugar ni la carga horaria.

Antigüedad, extras por zonas y aguinaldo

El personal que realiza tareas de distintas categorías percibe la remuneración correspondiente a la función mejor paga. A esto se suma un adicional por antigüedad que representa el 1% del salario mensual por cada año completo en la relación laboral. Este extra se abona todos los meses desde el 1 de septiembre de 2021, tomando como inicio el 1 de septiembre de 2020, sin pago retroactivo.

Existe también un adicional del 30% sobre los salarios mínimos para el personal que trabaja en zonas consideradas desfavorables. Esta compensación alcanza a quienes se desempeñan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires.

profesión, trabajadora, casa, departamento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto al Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aclara que también se paga a los trabajadores domésticos al concluir los semestres de junio y diciembre. El monto se calcula como el 50% del mejor sueldo recibido en el semestre correspondiente.

“Si la prestación de servicios es inferior a los seis meses, deberá liquidarse en forma proporcional a los meses trabajados (Ley de Contrato de Trabajo)”, especifica ARCA. Por ejemplo, si la trabajadora prestó servicios durante cuatro meses en el último semestre, le corresponde percibir el 66,67% —calculado como 4 de los 6 meses— de la mitad del sueldo más alto recibido en ese período.

Los valores de cada categoría para diciembre 2025

Supervisores

  • Con retiro: $3.783,32 por hora / $471.961,06 por mes
  • Sin retiro: $4.143,71 por hora / $525.691,97 por mes

Personal para tareas específicas (cocina, tareas especializadas)

  • Con retiro: $3.582,80 por hora / $438.483,53 por mes
  • Sin retiro: $3.926,79 por hora / $487.121,05 por mes

Caseros

  • $3.383,53 por hora / $427.807,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas con discapacidad o enfermedad)

  • Con retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 por mes
  • Sin retiro: $3.783,32 por hora / $476.759,57 por mes

Personal para tareas generales (limpieza, cocina, tareas del hogar y mantenimiento)

  • Con retiro: $3.135,96 por hora / $384.722,14 por mes
  • Sin retiro: $3.383,53 por hora / $427.807,54 por mes

