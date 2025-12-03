El mercado apostó a los bonos argentinos mientras espera novedades sobre el pago de los vencimientos de enero

Argentina enfrenta vencimientos por más de USD 4.200 millones en enero de 2026. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

La rueda del martes fue lo más similar a los primeros rounds de estudio en el box. Los inversores tienen enfrente una incógnita: cuándo se anunciará que están disponibles los fondos para pagar los USD 4.200 millones que vencen en enero, de los cuales USD 500 millones corresponden a bonos en manos del Estado, más específicamente al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

El mercado optó por ir hacia los bonos soberanos, que el día anterior habían sufrido un leve traspié y esta vez experimentaron alzas de hasta 0,9% como fue el caso del Global 2035 que tiene ley Nueva York.

Desde Romano Group advirtieron que “la deuda argentina está cotizando con un marcado -excesivo a nuestro criterio- spread (brecha) de legislación. El segmento corto ley Nueva York rinde aproximadamente 8,6%, mientras que los bonos bajo ley argentina tienen una tasa de retorno de 11,4% promedio ponderado. la Argentina se encuentra a unos 130 puntos básicos del riesgo país ecuatoriano, por ejemplo. El mercado espera ansioso noticias sobre la vuelta a los mercados internacionales”.

En estas circunstancias, el riesgo país bajó apenas una unidad a 647 puntos básicos. Este descenso puede ser mayor cuando anuncien la operación REPO con los bancos internacionales, pero la mejora tiene un límite porque pocos días después del pago de enero, los tenedores de bonos comenzarán a pensar en los USD 1.100 millones de BOPREAL que vencen en mayo y los USD 4.500 millones de bonos soberanos que vencen en julio. La única manera de aventar dudas es que el índice elaborado por JP Morgan baje y permita tomar dólares emitiendo nuevos títulos para renovar vencimientos sin depender de un REPO o de organismos internacionales.

La esperanza de que aparezcan los dólares de enero es palpable y esto hace que los inversores sigan apostando al peso. De hecho, el MEP se mantuvo estable en $1.477. Solo subió el contado con liquidación (CCL) que avanzó $23 a $1.519,74. El “blue” permaneció en $1.445. En el Mercado Libre de Cambios (MLC), se operaron apenas USD 394 millones y el dólar mayorista subió 3,50 pesos (+0,24%) a $1.455.

El informe de la consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que “el Tesoro no logró sostener tres ruedas de incremento en sus depósitos en moneda extranjera en el BCRA que el viernes mermaron USD 27 millones, el último dato disponible. El volumen de operaciones en A3 para futuros de dólar se recuperó pasando desde los 720 mil contratos previos a 1.522.186. Los ajustes fueron negativos a contramano del mayorista debido a la presión a la baja que ejercieron los rendimientos de la curva pesos”.

Las LECAP y BONCAP a tasa fija en pesos siguieron en alza y ahora rinden entre 2% efectivo mensual y 2,28%. Los BONCER que vencen a fin de noviembre subieron 0,40%.

En paralelo, la Bolsa tuvo una leve caída. El S&P Merval de las líderes perdió 0,6% en pesos y 2,1% en dólares. No hubo grandes alzas ni grandes bajas. Se pareció a una rueda de indecisos.

Por otro lado, los bancos y los fondos de inversión se preparan para el mayor flujo que vendrá desde el aguinaldo. Adcap Grupo financiero señaló que “en un contexto de mayor orden macroeconómico, las carteras fueron diseñadas bajo una premisa de tipo de cambio contenido, sin expectativas de que supere el techo de la banda cambiaria en el corto plazo”.

“En este escenario, los bonos en pesos aparecen mejor posicionados para los próximos meses, en donde esperamos una paulatina normalización del mercado monetario y cambiario, junto con mayor previsibilidad y una reducción de la volatilidad porque las carteras de aguinaldo, por su propia naturaleza, están pensadas para potenciar los rendimientos en el mediano y largo plazo", agregó el informe.

En tanto, en el exterior mejoró el clima tras la crisis que desató la deuda de Japón. Las Bolsas de Nueva York operaron con alzas de hasta 0,6% y aguardan los datos de empleo de Estados Unidos, que se publicarán en las primeras horas de la mañana de este miércoles. La estadística laboral puede apuntalar la decisión de la Reserva Federal de bajar las tasas en su reunión del miércoles próximo.

Anoche en el after market, los índices bursátiles neoyorquinos no definían tendencia. El oro repuntaba 0,45% y Bitcoin se recuperaba del reciente retroceso y operaba a USD 91.000.

En definitiva, la Argentina es permeable al sentimiento de los inversores extranjeros, pero la tensión está puesta en los próximos anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la obtención de fondos para pagar los vencimientos de enero.