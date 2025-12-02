Jornada financiera: el dólar subió a $1.480 y la Bolsa frenó su racha alcista

Los ADR argentinos aún operan debajo de sus máximos de enero.

Después de una serie alcista de cinco ruedas seguidas, las acciones argentinas recortaron posiciones, en una toma de ganancias previsible que no parece amenazar el recorrido favorable hacia el cierre del año.

Sucede que, medidas en dólares, los papeles aún promedian una pérdida de casi 7% en dólares en 2025, una brecha que podría reducirse para converger con los rendimientos de los activos emergentes en las bolsas del exterior.

Los bonos consiguieron cerrar más estables después de una reciente lateralización, a la vez que el dólar experimentó una leve alza en la plaza oficial.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 0,6%, en los 3.042.001 puntos. Las mayores pérdidas corrieron para Edenor (-2,4%) y Cresud (-2,3%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en pesos.

Los bonos en dólares -Globales y Bonares- avanzaron un 0,4% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan no exhibió variantes y quedó en los 647 puntos básicos.

“Los inversores se encuentran ansiosos respecto a conocer la estrategia financiera del año próximo, en particular sobre cómo se abonarán los pagos de enero y si habrá operaciones de liability-management (gestión de pasivos) y recompras de deuda. Ello en simultáneo a una creciente expectativa por la acumulación de reservas, toda vez que se estima que podría ser el driver necesario para retomar con decisión la convergencia regional del riesgo país", evaluó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“Argentina necesita dejar de sostener la estabilidad sólo con parches y empezar a construir una economía que produzca y exporte. La inflación baja es un avance, sí. Pero no alcanza si al mismo tiempo caen la industria, el empleo y la inversión. Un tipo de cambio atrasado, tasas altísimas y un mercado interno debilitado forman un equilibrio frágil que no puede durar”, afirmó Marcelo Trovato, director de Pronóstico Bursátil.

“La oportunidad está a la vista: ordenar el régimen cambiario, recomponer incentivos para producir y recuperar la confianza sin destruir sectores enteros. La estabilidad real no depende del dólar quieto, sino de un país que vuelva a generar valor.No se trata de criticar el rumbo, sino de completarlo: sin economía real, no hay estabilidad que sobreviva”, añadió Trovato.

Leve suba del dólar

El dólar mayorista ganó 3,50 pesos o 0,2% en el día, a $1.455, su nivel más alto desde el 3 de noviembre ($1.482). El tipo de cambio oficial permanece 56,98 pesos o 3,9% debajo de la banda superior del esquema cambiario del Banco Central, hoy en los $1.511,98.

“El dólar mayorista abrió la jornada por encima del cierre previo en $1.455, mostrando un comportamiento equilibrado durante toda la rueda, sin mayores sobresaltos como viene ocurriendo en las últimas sesiones. Durante la primera parte del día se observó una plaza algo más ofrecida, lo que llevó al precio hasta un piso de $1.452. Hacia el final apareció algo más de demanda y la divisa llegó a tocar un máximo intradiario de $1.457, donde encontró techo y luego retrocedió levemente para cerrar nuevamente en $1.455, sin variación respecto al inicio. El volumen operado en el MULC cayó un 20%, totalizando USD 394 millones”, consignó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El tipo de cambio oficial anotó un récord de cierre en los $1.492 el 24 de octubre, la última rueda operativa antes de las elecciones legislativas.

El dólar al público terminó con una suba de cinco pesos o 0,3%, a $1.480 para la venta en el Banco Nación. La divisa interrumpió una serie de cuatro días consecutivos estabilizado en los $1.475. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.476,76 para la venta (suba de 1,70 pesos o 0,1%) y $1.425,22 para la compra.

Los contratos de dólar futuro volvieron a retroceder, tal como había sucedido el lunes. Esta vez la baja fue en un rango de 0,2% a 0,4%, con negocios por el equivalente a USD 1.266,1 millones, según datos de A3 Mercados. Las posturas más negociadas, para fines de diciembre cedieron cuatro pesos o 0,3%, a 1.471 pesos.

“Los flujos hacia cobertura cambiaria siguen siendo negativos. Los inversores han desarmado posiciones y se han ‘rolleado’ porcentajes bajos de dollar linked y se han desarmado posiciones netas de futuros. Es un mercado que se vuelve a acotar a los inversores que necesitan la cobertura genuina y la obtienen con un costo relativamente bajo (spread positivo)“, aportaron desde MegaQM.

Los dólares financieros cedieron entre 1 y 4 pesos. El “contado con liquidación” mediante bonos quedó a $1.521,57 (-0,1%), mientras que el dólar MEP estuvo operado a $1.477,35 (-0,2%).

La cotización blue quedó negociada sin cambios, a $1.445 para la venta, nivel que se mantiene como el más bajo entre todas las franjas del mercado.

Por último, las reservas internacionales brutas del Banco Central aumentaron en USD 106 millones, a USD 41.882 millones, en otra jornada sin intervención de la entidad en el mercado de cambios.