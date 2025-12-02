Economía

Por primera vez en el año, cayó la venta de motos 0 km en noviembre: por qué y qué se espera para los próximos meses

A diferencia de los autos, la estacionalidad de las motos suele mostrar aumento de ventas a medida que se acerca el verano. Este año ocurrió lo contrario, y la caída también es en relación a 2024

Preocupantes cifras del mercado de
Preocupantes cifras del mercado de motos en noviembre. El año es mejor que 2024 por más del 30%, pero no se esperaba una baja de ventas en un mes que suele ser bueno (Foto: Shutterstock)

Las ventas de motos 0 km en noviembre mantuvieron el mismo escenario a la baja que tuvo el mercado de autos nuevos en la Argentina. Algunas variables son comunes entre ambos mercados, pero no todo funciona del mismo modo y en las dos ruedas hay otro mundo para analizar.

Según las cifras oficiales publicadas por el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA), el número de unidades patentadas en el undécimo mes de 2025 fue de 45.004 unidades, lo que representa una baja del 10,3% respecto a las 50.173 registradas en noviembre de 2024. Se trata del primer descenso interanual en lo que va del 2025, que venía con cifras muy alentadoras, en gran parte, debido al crédito.

Sin embargo, si la referencia que se toma para evaluar el comportamiento del mercado es octubre de este año, la baja es mucho más preocupante, del 28,7%, ya que en octubre se habían vendido y patentado 63.155 unidades.

De esta forma, en los once meses acumulados del año se patentaron 582.981 unidades, lo que representa un 33,7% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 436.001 motovehículos.

En noviembre el mercado de
En noviembre el mercado de las motos registró 45.004 unidades. Un resultado negativo e inesperado

La relación con el mercado de autos 0km

La comparación con los autos 0 km es inevitable, y normalmente muestra un mayor volumen de motos que autos, tanto sea por ser bienes de mayor acceso de precio como por tener un menor costo de uso y mantenimiento.

En noviembre, el mercado de automóviles registró 34.905 unidades, es decir que se vendieron un 22,4% menos autos que motocicletas. Esto se refleja también en los porcentajes, ya que la caída intermensual de autos fue del 33,2% pero la del interanual no fue tan significativa, ya que en el rubro automotores alcanzó sólo el 3,6%. Sin embargo, en el acumulado de 11 meses, mientras las motos crecieron un 33,7%, los autos subieron su performance en un 49,7%.

Tanto la referencia del año
Tanto la referencia del año pasado como la de octubre mostraron mejores números que noviembre 2025

Lo llamativo y preocupante para el sector de las motocicletas radica en que noviembre es el mes en el que normalmente suben las ventas por efecto de la estacionalidad, ya que comienza la época del año en la que el uso recreativo de las motos es mucho más fuerte. De hecho, en 2024, el mercado de las dos ruedas pasó de patentar 46.300 motos a 50.173, es decir una suba intermensual del 8%.

Además, a diferencia de los autos, que tienen caídas estacionales cercanas al 50%, las motos no sienten el efecto del cambio de año en diciembre. El año pasado se registraron 50.060 unidades en el último mes del año, por lo que la cifra de noviembre genera mayor preocupación en un mercado que tiene como principales clientes a personas de recursos medios, ya que el 96% de las motos que se venden son vehículos de baja cilindrada y precio.

La Gilera Smash pasó a
La Gilera Smash pasó a liderar la tabla de patentamientos en un mes, desplazando a la histórica Honda Wave al segundo puesto también en el acumulado del año

Marcas y modelos más vendidos

En cuanto a la participación, no se observan cambios con respecto a octubre en los primeros puestos, Honda siguió liderando el mercado con 8.597 unidades, seguida por Gilera con 6.314, que llegó a estar cuarta en marzo, y por Motomel, que con 5.168, sigue en la tercera posición. En el cuarto puesto, al revés de lo que había pasado en agosto, sigue Zanella con 4.277 y Keller con 3.883 cierra el top five.

Sin embargo, al analizar en detalle los modelos más vendidos, en noviembre se produjo una novedad sustancial en el mercado con un cambio de líder. Luego de tres meses ocupando el segundo lugar, retomó a la primera posición la Gilera Smash con 4.413 unidades patentadas, lo que significó que el histórico modelo líder en los años anteriores, la Honda Wave 110, quedara en el segundo puesto con 4.261 unidades.

Se mantiene en el tercer escalón la Keller KN 110-8 con 3.324 registros de alta, lo que hizo que la Motomel B110, con 2.779 continúe en el cuarto puesto. La novedad de septiembre, que se mantuvo también en octubre, había sido el retorno al top five de la Corven Energy 110 by Corven, que con 2.538 unidades trepó al quinto puesto y allí continuó el mes pasado.

Honda se mantiene como la
Honda se mantiene como la marca líder en ventas con casi el 20% del mercado

Las razones del cambio

Las altas tasas de interés son, al igual que en el mercado automotor, una de las variables que más afectó la venta de unidades 0km también en las motos, especialmente en los modelos de baja cilindrada que son las que más dependen de la financiación.

“El resultado se da un poco falta de crédito, por las tasas de interés que siguen estando altas. Con más oferta de productos, los precios se mantuvieron y en muchos casos fueron ajustando a la baja”, dijo Rubén Lino Stefanuto, presidente de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos de Argentina (CAFAM).

Pero para el dirigente de la entidad, esa baja de precios tiene una percepción en los clientes que va en contra de las ventas.

“Si bien los precios ya llegaron al piso, hay gente que percibe eso y decide esperar. Esto ocurre principalmente en las motos de bajo precio, que son las que se venden mucho en noviembre. En cambio, en las motos de alta gama se suele esperar a enero por el cambio de año”, explicó.

El escenario requiere cautela. “Diciembre va a ser similar y en enero va a haber un repunte. De todos modos, este año es el mejor desde 2017, con un 20% de ventas por encima del promedio de los últimos 10 años. Esperamos que el mercado se vuelva a activar, pero la clave acá es la tasa de interés”, finalizó.

