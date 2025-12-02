Economía

ARCA modificó el régimen del IVA para los venden en plataformas digitales: quiénes deberán pagar a partir de ahora

El organismo redefinió las condiciones para definir la habitualidad de quienes el comercio electrónico de bienes o servicios. Con ello se determinará la aplicación del Impuesto al Valor Agregado

Guardar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los valores correspondientes al régimen especial de ingreso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable a los vendedores de bienes y servicios realizadas a través de plataformas digitales como Mercado Libre, Tiendanube o similares.

La nueva resolución entró en vigencia ayer, 1° de diciembre, y aplicará a todas las operaciones electrónicas concertadas o perfeccionadas a partir de esa fecha.

El nuevo régimen aplicará para quienes realicen operaciones de venta de cosas muebles no registrables, tanto nuevas como usadas, para los locadores de obra y los prestadores de servicios a través de plataformas online.

La actualización alcanza, explicó la ARCA, a aquellos sujetos que “no acreditando la calidad de responsables inscriptos, de exentos o no alcanzados en el IVA, o en su caso, la condición de sujetos adheridos al Monotributo, realicen operaciones en forma habitual, frecuente o reiterada”.

La Resolución General 5794/25, publicada en el Boletín Oficial, establece que los nuevos parámetros a tener en cuenta para determinar si una persona opera o no en forma habitual en plataformas de comercio electrónico son los siguientes:

  • Habitualidad mensual: 10 o más operaciones y un monto total igual o superior a $750.000.
  • Habitualidad por cuatrimestre: 4 o más operaciones por mes durante el cuatrimestre, con un monto acumulado igual o superior a $750.000.
  • Para que las ventas de bienes usados de uso personal no sean consideradas habituales, el monto deberá ser menor a $1.500.000, previa declaración del vendedor.

Anteriormente, los montos y cantidades de operaciones que determinaban si un usuario era considerado “habitualista” habían quedado desactualizados frente al aumento de precios y la evolución del comercio digital, dijo la ARCA.

La medida conocida hoy “responde a la necesidad de modernizar los montos, parámetros y procedimientos con el objeto de adecuarlos al crecimiento del comercio electrónico y ofrecer mayor certeza a contribuyentes y operadores”, expresó el organismo tributario.

A partir de esta modificación, los usuarios pasan a ser considerados “sujetos no categorizados” desde el mes siguiente a aquel en el que se verifique la habitualidad, mientras que dejarán de estar alcanzados cuando se inscriban en IVA o Monotributo, o cuando cese la habitualidad.

A tal fin, explicó la ARCA, “las plataformas deberán asegurar obligatoriamente la identificación tributaria mediante CUIT, CUIL o CDI para todos los operadores alcanzados por el régimen”, mientras que las percepciones “deberán consignarse de manera clara y discriminada” en las facturas.

A partir de ahora, y “con el fin de facilitar la comunicación con los ciudadanos”, habrá un cambio adicional. Se reemplazará la notificación enviada por domicilio fiscal electrónico con el motivo y la alícuota de percepción, por la consulta disponible en el servicio con Clave Fiscal “Nuestra Parte”.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Comercio electrónicoe-commerceIVAImpuesto al Valor AgregadoMonotributoidentificación CUIT, CUIL o CDIúltimas noticias

Últimas Noticias

La importación de lavarropas se multiplicó por diez en el último año: qué pasó con los precios

El ingreso de bienes del exterior suma presión sobre la industria local, en la que varias fábricas comenzaron a cerrar o a implementar planes de crisis

La importación de lavarropas se

Accidentes de trabajo: la “industria del juicio” se acerca a un pico de demandas que se concentran en 9 provincias

Un informe privado detectó un fuerte crecimiento de los expedientes judiciales desde 2020, cercano al pico de 2017. Cómo es el accionar de los juzgados provinciales y los peritos que complica la situación de los juicios por accidentes y enfermedades laborales

Accidentes de trabajo: la “industria

Cuándo cobro Anses: el calendario de pagos de diciembre 2025 para jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales

El organismo previsional publicó el cronograma completo para el cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. De cuánto será el aumento de los haberes en el último mes del año

Cuándo cobro Anses: el calendario

El mercado extiende la apuesta por el peso, pero la volatilidad externa puede empañar el buen clima local

La Bolsa local hilvanó cinco ruedas positivas de forma consecutiva. Además, se prolongó la estabilidad cambiaria, pese a un contexto internacional algo más adverso

El mercado extiende la apuesta

Por qué la acumulación de reservas es clave para bajar el riesgo país, según analistas

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que no hay que preocuparse por la meta de acumulación con el FMI, pero varios economistas advirtieron que la compra de divisas mejoraría este indicador clave

Por qué la acumulación de
DEPORTES
Los mejores memes del triunfo

Los mejores memes del triunfo de Racing a Tigre: de los goles errados de Maravilla Martínez a la hora que terminó el partido

El tragicómico sorteo del Mundial 94: la estrella de Hollywood que ridiculizó a Blatter y una estruendosa ausencia

Mano a mano con Roberto Trotta: “el malo” que dejó atrás en Estados Unidos, sus charlas con Chilavert y el equipo al que sueña dirigir

Entrevista a Valentín Perrone, el “europibe” que brilló en la antesala del Moto GP: “Mi sueño es llevar a la Argentina a lo más alto”

Un gol anulado, penales no sancionados y la patada que mereció la roja: las polémicas de Racing y Tigre

TELESHOW
Maxi López comparó a la

Maxi López comparó a la China Suárez con su mujer: “Mi Daniela es 10 veces más”

Lissa Vera habló de los rumores de su salida de Bandana: tensiones internas y la duda sobre el futuro del grupo

Wanda Nara reconoció que tuvo un acercamiento con Sebastián Yatra: “Me mandó un collar”

Yanina Latorre anunció su pase a la pantalla de Telefe: “Tengo pánico”

La divertida anécdota de Guillermo Francella sobre su encuentro con Woody Allen en Nueva York: “No me llega el agua al tanque”

INFOBAE AMÉRICA

A horas de la reunión

A horas de la reunión con Witkoff, Putin se mostró con uniforme militar y anunció la toma de una ciudad clave en Ucrania

Javier Cercas: “Los escritores son seres tarados que intentan arreglar las cosas escribiendo”

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos recomendó una “prohibición total de viaje” desde varios países

“Como si me comiera desde dentro”: la enfermedad que ataca los huesos en el norte de Kenia

La increíble vida de Eugène-François Vidocq, el hombre que escapó de la cárcel y luego creó la fuerza policial que inspiró al FBI