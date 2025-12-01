Economía

El Gobierno amplió el Presupuesto 2025, con refuerzos en las partidas para Anses, Seguridad, Defensa, Salud y Educación

A través del Decreto 849 se dispuso la reasignación del recursos por un neto de $2,81 billones. No afecta el resultado del año porque registró ingresos superiores a los previstos, en particular por Rentas de propiedad

Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 849/2025, introduce modificaciones en la asignación de recursos a lo largo de la Administración Pública Nacional

El Gobierno dispuso una reestructuración del Presupuesto 2025, con el objetivo de responder a la persistente emergencia económica y social que atraviesa el país.

La medida, formalizada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 849/2025, introduce modificaciones en la asignación de recursos a lo largo de la Administración Pública Nacional, abarcando ministerios, organismos descentralizados y empresas estatales, y contempla tanto refuerzos como recortes en partidas clave. Los principales refuerzos van dirigidos a las carteras de Seguridad, Defensa, Salud -incrementando específicamente los valores que recibe la Andis-, Anses y Educación.

La medida se enmarca en la falta de una ley presupuestaria para el año en ejercicio y la prórroga de la última vigente. En este contexto, el presidente Milei, junto al pleno de ministros, argumentaron la decisión en la necesidad de garantizar la continuidad de servicios esenciales y de atender obligaciones ineludibles del Estado, como el pago de jubilaciones, pensiones y sentencias judiciales firmes.

El decreto autoriza al Ministerio de Economía a modificar, transformar, disolver o liquidar el Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino (Fondesgas), con el propósito de optimizar el financiamiento de obras de transporte de gas. Energía Argentina S.A., en su carácter de fiduciante del fondo, deberá colaborar con la Secretaría de Energía para facilitar la transición.

El Ministerio de Economía una de las áreas beneficiadas (Foto: Reuters)

En materia de los empleados estatales, la norma ajusta la distribución de cargos en la administración nacional. Se transfieren agentes entre la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad Nacional, reflejando cambios en la estructura organizativa y en la órbita de competencias de determinados organismos, como la Dirección del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

El refuerzo presupuestario alcanza a áreas sensibles como la salud pública, con incrementos para el sostenimiento de hospitales de alta complejidad, el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”, el Hospital de Alta Complejidad en Red “El Cruce - Dr. Néstor Carlos Kirchner”, el Hospital de Cuenca Alta “Néstor Kirchner”, el Hospital Dr. René Favaloro, el Hospital S.A.M.I.C. “Presidente Néstor Kirchner” y el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría. Además, se incrementan los fondos para la Agencia Nacional de Discapacidad, destinados al pago de pensiones no contributivas y subsidios extraordinarios.

El refuerzo presupuestario alcanza a áreas sensibles como la salud pública

En el ámbito de la seguridad social, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recibe partidas adicionales para el pago de prestaciones previsionales, la aplicación de la Ley de Movilidad Previsional, asignaciones familiares, seguro de desempleo y el Programa 1.000 Días de nutrición infantil. También se refuerzan las transferencias al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) y a la prestación mensual de oncopediatría para familias con niños en tratamiento.

A su vez, el Ministerio de Capital Humano recibirá un refuerzo económico que estará dirigido para la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, con el fin de fortalecer la Prestación Alimentar, y para la Secretaría de Educación, que destinará recursos a la política salarial universitaria, la adquisición de computadoras, becas del Programa Progresar, comedores escolares y la universalización de la jornada extendida.

En el área de Defensa y Seguridad, se refuerzan los créditos para el pago de haberes y sentencias judiciales previsionales de personal militar y de las fuerzas de seguridad, así como para la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal y el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares. El Ministerio de Seguridad Nacional recibe partidas para la atención de desastres y emergencias socio-naturales, la lucha contra el narcotráfico, la formación y capacitación, y la articulación federal de la seguridad.

El Ministerio de Economía ajustará sus partidas para actividades centrales, el Indec, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Hacienda y la política geológico-minera, entre otras áreas.

El Gobierno amplió la autorización de gastos para 2025 en $2,81 billones, los cuales se atenderán con recursos extras a los previstos por $2,88 billones

En este punto, se incluyen las transferencias para el sostenimiento de empresas públicas y fondos fiduciarios, como la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Nucleoeléctrica Argentina S.A., Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA), Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria S.A. (Sofsa) y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).

Por otro lado, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano contará con un presupuesto ampliado para el desarrollo de la educación superior, la gestión educativa, la infraestructura y equipamiento, la innovación tecnológica, el Plan Nacional de Alfabetización, la mejora de la calidad educativa y la formación docente. Dentro de esta reasignación de recursos, el Gobierno enviará más dinero a las universidades nacionales y a instituciones provinciales y municipales.

El Gobierno destacó que esta reestructuración del Presupuesto 2025 se financiará con los ingresos impositivos, no impositivos, aportes y contribuciones a la seguridad social, rentas de la propiedad, transferencias corrientes y de capital, y diversas fuentes financieras, incluyendo la obtención de préstamos de organismos internacionales y la disminución de activos financieros, los cuales, según el detalle en 522 planillas anexas, suman $2,88 billones.

