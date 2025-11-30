Economía

El gobierno seguirá aplicando motosierra al Estado en 2026: cuánto redujo el empleo público en sus primeros dos años

La Casa Rosada planea continuar ajustando la plantilla estatal. Desde diciembre de 2023 todos los sectores de la administración nacional tuvieron recortes

Guardar
Entre las empresas estatales, el
Entre las empresas estatales, el Correo Argentino encabeza la lista con 5.155 despidos (AP Foto/Jose Luis Magana)

El Gobierno, bajo la coordinación del jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro Federico Sturzenegger, profundiza la motosierra y avanza en un plan para reducir la planta estatal, buscando achicar la estructura pública en un nuevo recorte para 2026 que podría afectar otro 10% del total de empleados. Los despidos desde el inicio de la gestión superan los 60.000 trabajadores.

“Estamos trabajando con la mira en más de ocho áreas y organismos. En cada organismo se calcula cuánto personal hay de más”, dijeron fuentes del Ejecutivo.

Con el objetivo declarado de aumentar la eficiencia y bajar el gasto público, la nueva reducción sería inminente y se mantendría durante los dos primeros trimestres de 2026, tras el vencimiento de varios contratos en diciembre que podrían no renovarse.

El recorte de personal en el Sector Público Nacional desde diciembre de 2023 generó un impacto de gran magnitud en el Estado, con la eliminación de 60.784 puestos de trabajo, lo que equivale a una reducción del 17,7 % en la dotación total. Este ajuste se traduce en la pérdida de más de 83 empleos por día.

infografia

El análisis de la distribución de los despidos indica que las empresas y sociedades del Estado absorbieron la mayor parte de las cesantías en términos absolutos, seguidas por los organismos descentralizados y los centralizados. No obstante, el ajuste proporcional más severo se registró en la administración centralizada.

Entre las empresas estatales, el Correo Argentino encabeza la lista con 5.155 despidos, constituyéndose en el caso más relevante en términos absolutos. Por su parte, la Operadora Ferroviaria S.E. registró 3.375 desvinculaciones, el Banco Nación contabilizó 2.069 y Aerolíneas Argentinas sumó 1.887.

En términos relativos, la ex Télam experimentó el recorte más drástico, con la desvinculación de cerca del 80 % de su personal. Le siguieron ENARSA Patagonia, Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., todas con reducciones especialmente significativas en su plantilla.

infografia

CEPA advirtió en un informe que “el ajuste también impacta en empresas de tecnología e infraestructura estratégica, donde los recortes no solo implican pérdida de puestos de trabajo, sino retrocesos estructurales en áreas clave para el desarrollo nacional”.

En el Polo Tecnológico Constituyentes, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la reducción del 40% del personal representa, según el CEPA, un golpe directo a la capacidad pública de investigación, desarrollo científico y producción tecnológica con valor agregado nacional.

En el sector ferroviario, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (ADIFSE) sufrió un recorte del 35 % de su planta, lo que, de acuerdo con el CEPA, afecta la planificación, ejecución y control de obras de infraestructura fundamentales para el transporte de cargas y pasajeros.

El informe sostiene que “esta política de desinversión atenta contra la reconstrucción de una red ferroviaria integrada, que es fundamental para mejorar la competitividad de las economías regionales, reducir costos logísticos y promover un modelo de desarrollo sustentable”.

El Gobierno planea profundizar la
El Gobierno planea profundizar la motosierra en el empleo público en 2026 (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El sector financiero y asegurador también se vio fuertemente afectado. La Casa de la Moneda redujo su personal en 44 %, mientras que Nación Seguros perdió el 37,5 % de su dotación.

Según el CEPA, esta situación debilita la capacidad estatal para ofrecer coberturas accesibles a personas, pymes y organismos públicos, y pone en cuestión su rol contracíclico en situaciones de emergencia o catástrofe.

Además, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), considerado clave para el financiamiento del desarrollo productivo, experimentó una reducción del 31% de su planta, lo que restringe su capacidad de otorgar créditos en condiciones favorables a sectores estratégicos de la industria, la infraestructura y las exportaciones.

En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), que abarca organismos desconcentrados y descentralizados, el caso más relevante en términos absolutos fue el de ARCA, con 3.220 puestos de trabajo eliminados. Le siguieron el CONICET, con 1.964 despidos, y el ANSES, que redujo su plantilla en 1.584 trabajadores.

Variación de la dotación de
Variación de la dotación de personal por sector estatal

En términos proporcionales, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales sufrió el recorte más severo, perdiendo el 64 % de su personal.

En segundo lugar se ubicó la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 46,6 %, y en tercer lugar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que experimentó una disminución del 43,5 % en su dotación.

Temas Relacionados

empleo públicosturzeneggerplanta estatalestadoEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una diputada provincial bonaerense propuso un impuesto a la emisión de gases de las vacas

Lucía Klug, de UxP y vinculada a Juan Grabois, presentó un proyecto para crear un “fondo fiduciario” gravando la emisión de metano atribuible a flatulencias y eructos vacunos. Contundente rechazo de Carbap

Una diputada provincial bonaerense propuso

Elio del Re, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos: “Para nosotros es un fracaso despedir”

El titular de Adimra, una de las principales entidades nucleadas en la UIA, explicó que la caída de actividad y el aumento de las importaciones están llevando a empresas del sector a ajustar su plantilla

Elio del Re, presidente de

Industria: cinco empresas cerraron y despidieron a más de 400 empleados en las últimas semanas

Caída de demanda y aumento de importaciones afectarona distintos sectores fabriles en Buenos Aires, La Rioja y San Luis. Qué dijo el titular de la Unión Industrial Argentina

Industria: cinco empresas cerraron y

Cuáles son las provincias que disponen de más fondos por habitante sumando recursos propios y envíos del gobierno nacional

Un informe muestra fuertes diferencias entre jurisdicciones. El estudio suma a recaudación impositiva propia y regalías por distrito las transferencias automáticas y discrecionales que reciben de la Nación

Cuáles son las provincias que

Cambio de líder y nuevos jugadores: qué autos y marcas dominaron las ventas de autos 0km en noviembre

Volkswagen colocó 589 unidades más que Toyota. Aplicaron estrategias distintas a una misma idea: que el precio sea la variable definitoria. Sorpresas de una marca china y un modelo que se deja de fabricar

Cambio de líder y nuevos
DEPORTES
La espectacular atajada de Agustín

La espectacular atajada de Agustín Marchesín a tres minutos del final que le permitió a Boca vencer a Argentinos y avanzar a semis

La leyenda del tenis que sorprendió con su presencia en La Bombonera durante el triunfo de Boca ante Argentinos

“Absolutamente escandaloso”: el inquietante show de pirotecnia que provocó la suspensión de un partido a los cinco minutos

La insólita agresión a un jugador argentino en el rugby francés que recorre el mundo: “No se puede predecir la estupidez”

Es el hogar de Pablo Aimar y disputó los antiguos Nacionales: la historia de Estudiantes de Río Cuarto, que jugará en Primera

TELESHOW
Charly García fue a grabar

Charly García fue a grabar al estudio del Corcho Rodríguez

Wanda Nara presentó la “casa de sus sueños” y los últimos detalles en su construcción: “Mi proyecto”

El álbum de fotos de Rosalía en Buenos Aires: del atardecer en el Obelisco a la visita a La Bombonera con Trueno y Momo

El encuentro estelar de Lali Espósito con Rosalía, Úrsula Corberó y Emilia Mernes: todas las fotos

¿Luisana Lopilato está embarazada de su quinto hijo?: la foto navideña que despertó especulaciones

INFOBAE AMÉRICA

Steve Witkoff viajará a Moscú

Steve Witkoff viajará a Moscú para volver a reunirse con Putin tras las conversaciones con Ucrania en Florida

Estados Unidos destruyó más de 15 depósitos de armas de ISIS en el sur de Siria

Nasry “Tito” Asfura llamó a la prudencia y pidió esperar el resultado oficial antes de proclamar un ganador en Honduras

El nuevo partido británico a la izquierda del laborismo apuesta por una dirección colegiada sin parlamentarios

Von der Leyen reafirmó la plena cooperación de la Unión Europea con Ucrania durante las negociaciones con EEUU