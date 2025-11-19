Ni la financiación a tasa 0% puede contra el dólar bajo: las ventas de autos 0km caerían más de 25% en noviembre

Aunque se esperaba una baja en torno al 17%, el mercado automotor de noviembre podría estar 8 puntos por debajo en patentamientos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números de 2023 señalan que de octubre a noviembre las ventas de autos 0km cayeron un 14%. Los de 2024 fueron más bajos con una baja del 20%.

Las cifras de 2025, sin embargo, están peor aún: acercándose al 25% menos que el mes anterior. Para muchos analistas del sector, es el último mes “normal” porque a medida que se acerca fin de año, los usuarios prefieren esperar y comprar un auto del modelo o año siguientes.

Tras las dos elecciones legislativas que frenaron notablemente las ventas de autos nuevos en septiembre y octubre, la recuperación de las últimas dos semanas del mes pasado no parecen haber tenido continuidad en la primera quincena de noviembre. Aún cuando el objetivo de ventas para el mes estaba en el orden de los 41.000 vehículos, lo que hubiera significado otra baja estacional razonable del 20%, las fábricas tuvieron que corregir su proyección entre un 8% y un 10% más porque no llegan.

“No creemos que se superen los 38.000 patentamientos. El mes va a estar un 10% debajo de las proyecciones. Está difícil de interpretar, porque hay marcas que bajaron un 20% y otras que se mantienen igual”, confesaron desde una de las principales automotrices del mercado.

Los últimos dos años, las ventas de autos 0km de noviembre fueron entre un 15 y un 20% más bajas que las de octubre

Con la estabilización de la economía y la progresiva baja de tasas de interés, muchos fabricantes volvieron a apostar por ofrecer mucha financiación a tasas subsidiadas, tasa 0% con plazos de hasta 2 años, pero también tasas menores al 10% con plazos más extensos. Sin embargo, esa estrategia no parece dar el resultado que se esperaba.

“No entra gente, no hay consultas, ni siquiera con financiación”, aseguraron desde una concesionaria oficial de CABA a Infobae. “Están muy tibios los boletos, lo que muestra que no hay interés en los usuarios, porque a esta altura del año siempre aparecen los que quieren comprar ahora pero patentar en enero y se acercan a ver cómo se puede congelar el precio”, explicaron.

El factor dólar

Parte de la explicación al fenómeno de un mercado más retraído podría ser la baja de la cotización oficial del dólar. Siempre que sube, salen los dólares del colchón para aprovechar que hay que cambiar menos billetes para comprar el mismo auto. Cuando el tipo de cambio baja, esa oportunidad se desvanece.

Los autos importados que se venden en dólares no parecen haber sentido la caída de ventas, lo que refuerza la idea de un dólar barato que dejó caros los autos nacionales

“Los autos 0 km aumentaron mucho, un 3,5% en promedio pero con modelos que subieron entre el 5 y el 7,5%. El problema es que casi al mismo tiempo el dólar bajó mucho, entonces el auto nuevo que se vende en pesos, quedó caro", dijo el dueño de una empresa con concesionarias de varias marcas nacionales que acaba de ampliarse a la marca china MG.

“La mejor demostración es que nosotros ahora también vendemos MG, que tiene la lista de precios en dólares. Y esos autos se venden más de lo que esperábamos. Entonces quiere decir que algo incide el dólar bajo”, agregó.

No es el único que vive esta situación. Otra compañía que vende una marca nacional pero también tiene concesionario BAIC coincide con el diagnóstico.

“Vendemos un BAIC por día. En proporción es mejor que las ventas de las otras marcas nacionales que tenemos. Evidentemente fue una sorpresa el dólar bajo para las automotrices. Aplicaron aumentos acordes al dólar alto y el dólar bajó”, comentaron.

Toyota sigue liderando las ventas en noviembre, incluso subiendo su participación en el mercado. La decisión de no aumentar el precio de Hilux dio resultado.

Marcas y modelos sin novedades

Con quince días computados, Toyota es líder de ventas entre las marcas con 3.055 unidades y el 18,5% del mercado, lo que le permite estar por encima de su promedio anual del 17%. En segundo lugar está Volkswagen con 2.345 autos, pero con una cifra por debajo de su porcentaje de mercado, ya que tiene un 14,2% respecto al 16,4% anual hasta octubre.

Tercero está Fiat con 1.750, cuarto Chevrolet con 1.610 y quinto Ford con 1.508 autos. Luego siguen Peugeot, Renault, Jeep, Citroën y Mercedes-Benz.

En el detalle por modelos, la pick-up Toyota Hilux lidera el segmento y el absoluto de todos los vehículos con 2.310 patentamientos. Pero su liderazgo es el que impulsa a la marca en general, porque tiene 2 puntos más de mercado que el promedio del año, lo que indica que la decisión de no aumentar el precio de la pick-up en noviembre dio un buen resultado en el mercado.

Detrás de la camioneta fabricada en Zárate vuelve a aparecer el “menor de la familia”, el Toyota Yaris, con 2.099, y luego siguen el Peugeot 208 con 1.788 autos, la Ford Ranger con 1.667, el Fiat Cronos con 1.493.

Completan los diez modelos más vendidos, el Ford Territory con 1.473, VW Amarok con 1.420, Chevrolet Tracker 1.419, VW Polo con 1.293 y Toyota Corolla Cross con 1.255.