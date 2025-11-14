¿Comprar un 0 km con un plan de ahorro?: cuáles son los 5 autos con cuotas más bajas del mercado en noviembre

Con cuotas puras equivalentes a menos del 1% del precio del auto, el sistema de plan de ahorro es una buena forma de adquirir un auto 0km (Imagen ilustrativa Infobae)

El regreso del crédito a tasas más accesibles será el impulso que el mercado automotor argentino esperaba para levantar las ventas en un mes clave del año, noviembre, el último en el que las operaciones tienen un ritmo relativamente normal antes de llegar al mes de peores operaciones históricas de fin de año.

La caída progresiva de las ventas de agosto, septiembre y octubre en relación a la curva ascendente que traía el mercado había puesto en duda si se podrían superar las 630.000 unidades en 2025, pero con una macroeconomía nuevamente estable tras los dos meses en los que las elecciones legislativas generaron incertidumbre y un freno en la actividad comercial, noviembre será clave en los números definitivos del año.

Las dos formas que tienen los argentinos de comprar un auto 0km con financiación son los créditos prendarios de las propias marcas o de algunos bancos. Las primeras requieren un aporte de parte del capital y una financiación de hasta 2 años (24 cuotas) por el saldo restante, mientras que la segunda tiene tasas altas que todavía no son tan atractivas para el mercado, aunque han empezado a bajar en las últimas dos semanas.

Comprar un auto por plan de ahorro previo permite pagar cuotas más bajas en más largos plazos que la financiación a tasa 0%

Los planes de ahorro previo

La otra manera de alcanzar el 0 km es el plan de ahorro previo que ofrecen todas las marcas nacionales. La ventaja de esta modalidad es un monto mucho mas bajo de las cuotas y los plazos de pago notoriamente más largos, que ya llegan a los 120 meses. La desventaja es la disponibilidad del vehículo porque cada mes se venden dos autos por grupo, uno por sorteo y otro por licitación, lo que implica que si no se dispone de un capital para licitar, hay que esperar a la suerte.

Sin embargo, aunque tienen una cuota más accesible, los planes de ahorro tienen un costo adicional que es el de entrega de las unidades, y que equivale aproximadamente a un 10% del valor del auto, pero además tienen también que tener pagadas, o pagar si no se cumple esa condición, una cantidad mínima de cuotas para poder retirar el vehículo.

Otra característica que tiene este método de compra es que hay seis formatos distintos de adquisición, que son los 60/40, 70/30, 75/25, 80/20, 90/10 y 100%. Estos porcentajes están referidos a la parte del auto que se financia y a la que se debe integrar de contado.

“Incluso los Planes 100% financiados requieren tener canceladas varias cuotas para poder retirar el auto, ya que cuentan con integración mínima de capital que equivale aproximadamente al 30% del valor del vehículo. Además, siempre es importante recordar que al momento de adjudicar se deberán aprobar requisitos crediticios similares a cualquier otra financiación prendaria, y abonar los gastos de retiro, que oscilan entre el 8 y el 10%”, explicó Pablo Piñeiro, especialista en planes de ahorro del mercado automotor argentino.

Esto significa que aún pagando la cuota más baja del mercado, al momento de sacar el auto de la concesionaria, se tiene que tener saldado cerca de un 40% promedio del precio de lista del vehículo. Hay algunas excepciones, pero son las que van a entregar el auto contra una presentación de ingresos que cuatripliquen el valor de la cuota y un codeudor o garantía.

Los 5 planes con la cuota más baja de noviembre

El Renault Kwid es el auto con la cuota de plan de ahorro más barata del mercado

1.Renault Kwid 1.0 Iconic - $213.416

Precio de lista: $25.610.000

Adjudica por Sorteo o Licitación

Plan 100% de 120 cuotas

Valor de la cuota pura: $213.416

La mayor parte de los Fiat Mobi que se venden en Argentina se adquieren por medio de plan de ahorro previo

2. Fiat Mobi 1.0 Trekking - $249.647

Precio de lista: $26.213.000

Adjudicación Asegurada Cuota 6 con 40% de integración de capital.

Plan 80/20 de 84 cuotas

Valor de la cuota pura: $249.647

El furgón Fiat Fiorino es el utilitario más accesible del mercado con plan de ahorro

3. Fiat Fiorino 1.3 Endurance - $240.266

Precio de lista: $28.832.000

Adjudicación Asegurada Cuota 4 con 40% de integración de capital.

Plan 70/30 de 84 cuotas

Valor de la cuota pura: $240.266

El Fiat Argo tiene una cuota más baja que su "hermano mayor" Cronos pero no es el Fiat más accesible

4. Fiat Argo 1.3 Drive - $244.108

Precio de lista: $29.293.000

Adjudicación especial en cuota 2 con 30% de integración de capital

Plan 70/30 en 84 cuotas

Valor de la cuota pura: $244.108

La versión con motor aspirado 1.6 del Citroën C3 es la más accesible de la marca y la que se puede suscribir con plan de ahorro

5. Citröen C3 VTi Feel 1.6 - $252.500

Precio de lista: $30.300.000

Adjudicación especial en cuota 2 con 20% de integración de capital.

Plan 100% en 120 cuotas

Valor de la cuota pura: $252.500

Es importante explicar que la referencia se toma del valor de la cuota y no de la cuota mensual efectiva que se paga por dos razones. La primera es que las cuotas mensuales varían a lo largo del plan porque tienen costos asociados como gastos administrativos, impuestos y seguro de vida que perdura a lo largo de todo el plan. El seguro del vehículo se sumará a la cuota mensual desde su efectiva entrega al usuario y su puesta en la calle.

La segunda es que la cuota pura es la que se utiliza para licitar y/o adelantar cuotas. Esa es la referencia real para comparar valores de cuota, porque además existen planes que tienen esa cuota o varias de las primeras, con un valor alterado por un diferimiento, que de todos modos en algún momento se cobrará en cuotas futuras. El valor promedio de la cuota mensual es aproximadamente un 30% del valor de la cuota pura.