“Friendshoring”: el tono geopolítico del acuerdo con EEUU y por qué hará más moderna y competitiva a la economía

Trump y Milei, el 14 de octubre pasaddo, en la "visita de Estado" que hizo el presidente argentino a Washington REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

El anuncio por parte de Washington de un “Acuerdo Marco” de comercio e inversiones entre la Argentina y Estados Unidos es la maduración de un proceso de acercamiento y negociación que el gobierno de Javier Milei inició con el de Donald Trump el 3 de abril pasado, apenas un día después del “Liberation Day” en que el jefe de la Casa Blanca anunció la primera tanda de “aranceles recíprocos” que fue luego modificando (a veces aumentando, otras reduciendo) en una secuencia de “hechos consumados” luego devenidos acuerdos (o desacuerdos) políticos.

Aquella vez, hace más de siete mees, la delegación argentina, encabezada por el entonces canciller Gerardo Werthein, el embajador argentino ante la Casa Blanca, Alec Oxenford, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Luis María Kreckler, el de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, el de Desregulación, Alejandro Cacace, y el jefe de la misión de la Embajada de Argentina, Juan Cortelleti, inició un ejercicio bilateral que al más alto nivel empujaron Trump y Milei y que engordó con aportes decisivos como la intervención del Tesoro de EEUU en el mercado cambiario argentino y el anuncio de un swap de monedas por USD 20.000 millones que ayudaron a sostener el peso en la previa de la elección legislativa de octubre.

A eso podría seguirle -estimó Marcelo Elizondo, cabeza para la Argentina y América Latina de la International Chamber of Commerce- la instrumentación de la línea de aportes privados por otros USD 20.000 millones de la que ya se habló y que despejaría el panorama de vencimientos de deuda de la Argentina ya no solo de 2026 y facilitaría una reducción adicional del riesgo país y el reacceso del estado argentino a los mercados internacionales de capital.

Nuevas herramientas

Desde Panamá, donde asistía a una reunión de la International Chamber para América latina, Elizondo señaló que si bien faltan precisiones y el comunicado de la Casa Blanca está escrito desde la posición del interés de EEUU, el acuerdo es positivo y permitirá desarrollar nuevas herramientas. Por ejemplo, señaló, el anuncio habla del ingreso de productos argentino en bienes en los que en EEUU no hay suficiente oferta, pero no especifica procedimientos ni determinaciones.

“Es un marco de relacionamiento estratégico y un avance para una Argentina muy aislada del mundo, porque ni siquiera los amigos nos daban demasiado. Plantea cosas que no son específicamente arancelarias: regulaciones, certificación de productos, normas de seguridad en materia de datos. Es algo que va a alentar el comercio y forzará a la Argentina a ser más ágil en materia de competitividad. Además, imagino inversiones energéticas y mineras para abastecer el propio mercado de EEUU”, dijo el experto e incluyó allí “todos los minerales críticos para el hardware de la economía del conocimiento”, paquete que puede abarcar desde aluminio y acero (sobre los que las colocaciones argentinas tributan hoy un arancel del 50%) hasta cobre, en el que la suma de proyectos e inversiones y el arribo de gigantes del sector preanuncian que Argentina será un proveedor de peso en los próximos años. En el caso de carne vacuna, se espera se concrete el aumento de 20.000 a 80.000 toneladas anuales que la Argentina puede ingresar al arancel mínimo, que hasta esta semana era del 10% y que Trump adelantó que será directamente eliminado.

Mensaje trumpista

“Acá entra lo comercial, lo financiero, lo estratégico. Además, Trump también está pasando el mensaje de que hay ventajas para los gobiernos y países amigos y que EEUU puede empezar a descontar algunas ventajas que había sacado China en la región”, dijo Elizondo, para quien la Argentina puede ser un ejemplo de que en esta etapa de la economía y la política globales el friendshoring (abastecerse de proveedores amigos) puede importar más que el nearshoring (abastecerse de proveedores cercanos). No quiere decir que la Argentina vaya a exportar a EEUU más de lo que lo hace México, completó, pero sí que es más amigo, aunque no esté tan cerca geográficamente.

“Estados Unidos es la principal economía y el mayor importador del mundo (...) El nuevo acuerdo coloca a la Argentina en una posición favorable, especialmente frente a los cambios que atraviesa el comercio global. Abre la puerta a la consolidación de un canal bilateral de incentivos que permitirá dinamizar el comercio exterior, facilitar el intercambio y fortalecer el acceso a un mercado clave como el de los EEUU. La potencial eliminación de barreras arancelarias y paraarancelarias mejorará la competitividad del sector exportador argentino, impulsando su internacionalización y posicionando al país como un destino atractivo para nuevas inversiones, especialmente en sectores estratégicos”, subrayó en un comunicado AmCham Argentina.

En tanto, la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) dijo que lo anunciado “es un avance muy significativo, sobre el cual se discutirán los términos exactos de un acuerdo que cubriría tanto comercio como inversión”, aunque destacó que los términos marco acordados “no permiten entender cabalmente las implicancias respecto al Mercosur y los criterios de Nación Más Favorecida (NMF) a los cuales Argentina está obligada por acuerdos Organización Mundial del Comercio (OMC)”.

Otro analista consultado, que pidió reserva de nombre, también inscribió el anuncio en la tendencia al friendshoring, que remontó a la invasión rusa de Ucrania y se profundizó con la llegada de Trump y las tensiones de EEUU con China.

(whitehouse.gov)

La fuente recordó que el acuerdo marco con la Argentina se produjo en simultáneo con acuerdos similares con Ecuador, El Salvador y Guatemala, el mismo día, y con Suiza el día después.

“Es claro que todo esto lo están empujando Trump, (Scott) Bessent, (Jamieson) Greer (el representante comercial de EEUU), más allá de las internas que pueda haber del otro lado de la negociación”, dijo. A su vez, agregó, muchas de las cosas que está llevando adelante Trump trascenderán su mandato, pues se vinculan con temas como la seguridad de provisión y la puja con China, que ya preocupaban a los gobiernos demócratas precedentes.

“Brasil también está en el radar de EEUU, porque tiene las segundas reservas mundiales de tierras raras y es el más grande e importante país fronterizo de Venezuela”, dijo el analista, para quien tener esas cuestiones en mente es clave para sacar el mejor provecho posible en los tratos con EEUU.

Competitividad y complementariedad

Argentina y EEUU son, en principio, economías más competitivas que complementarias, señaló, y hay reglas del Mercosur que podrían plantear incompatibilidades, pero la tendencia general es clara.

Al respecto, el economista y embajador Felipe Frydman recordó que la Argentina acordó recientemente en el “Grupo Mercado Común” del Mercosur una lista de 50 posiciones arancelarias que podrá negociar con terceros países sin aplicar el Arancel Externo Común del bloque.

La Argentina, dijo, probablemente se movió dentro de esos límites en una negociación que –especuló- debe estar ya concluida y cuya letra chica se conocerá cuando Milei vaya a firmar el acuerdo a EEUU.

Lo anunciado, subrayó Frydman, dice por caso que la Argentina se compromete a reconocer certificados de homologación y calidad emitidos por EEUU, lo que le parece razonable porque –dijo- EEUU tiene los estándares más altos del mundo en rubros como alimentos, sanidad animal, seguridad vehicular, y pide esa homologación a todos los países, no solo a Argentina, y la mayoría lo ha aceptado”.

Lula y Milei, en la última cumbre del Mercosur, en Buenos Aires. Recientemente, la Argentina obtuvo del bloque un listado de 50 excepciones al arancel externo común

Según Frydman, queda por saber, por ejemplo, cuáles serán los aranceles que EEUU aplicará al ingreso del acero y aluminio argentinos. “Algunos dicen que la Argentina entregó mucho, pero lo de los certificados de homologación muestra la intención de establecer relaciones comerciales mucho más estrechas y una voluntad de otorgarse preferencias arancelarias que resta ver cuáles son”, señaló.

Con la mirada puesta en China

El comercio exterior argentino, más allá de su composición l por producto, tiene un muy marcado perfil por país. Desde 2008, según datos del TradeMap del International Trade Centre, acumuló un superávit total cercano a los USD 120.000 millones, pero con enormes diferencias geográficas. Acumuló un déficit bilateral cercano a los USD 100.000 millones con China, otros USD 100.000 millones de rojo si se suman los intercambios con Brasil y EEUU y un superávit con el resto del mundo de USD 320.000 millones, perfil que seguramente cambiará a partir del arreglo con Washington.

De hecho, el “acuerdo marco” anunciado tiene cosas que apuntan a China, como la advertencia sobre dumping de empresas estatales subsidiadas y el respeto de estándares laborales. “Son cosas positivas, manifestación de una relación comercial mucho más intensa y profunda”, destacó Frydman quien se refirió por último a temas de propiedad intelectual.

“EEUU se queja de que el INTI tarda años en reconocer patentes y crea ventanas de beneficio a empresas locales. Es algo controvertido, pero si no tenés buena protección de patentes, los propios argentinos patentan en EEUU. Si querés avance tecnológico, tenés que tener un buen sistema de patentes. El Invap, por ejemplo, patentó el modelo de Pequeños Reactores Modulares en EEUU, no en la Argentina. Se terminó la etapa de la piratería, que lo único que hace es desalentar tu propio avance tecnológico”, resumió el embajador, economista y experto en comercio internacional, e incluso consideró posible que a partir de la nueva composición legislativa el Congreso argentino trate el Patent Cooperation Treaty que está a su consideración. “Es modernización legal -concluyó- para competir sobre bases más firmes”.